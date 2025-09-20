Sáng 20/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh

Trên thị trường, giá vàng SJC hiện phổ biến ở mức 131,0-133,0 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ngay khi mở cửa cũng đồng loạt tăng khoảng 500-700 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn trơn tăng 700 nghìn đồng/lượng lên 126,8-129,5 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Tập đoàn DOJI cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng lên 126,8-129,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phiên giao dịch cuối tuần tăng 40 USD/ounce lên 3.684 USD/ounce. Trước đó, ngày 18/9, giá vàng giao ngay đã lập đỉnh 3.708 USD/ounce rồi quay đầu lao dốc.

Động thái nối lại chu kỳ nới lỏng một cách thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến vàng mất đi phần nào động lực, khi giá không thể giữ trên mốc 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, dù thị trường có thể chứng kiến thêm các đợt chốt lời trong ngắn hạn, các chuyên gia nhận định vàng vẫn đang được hỗ trợ vững chắc. Dù rớt khỏi mức đỉnh trong ngày, vàng vẫn ghi nhận một tuần đóng cửa ở mức kỷ lục mới.

Theo Kitco News, ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis, cho biết giá vàng trong ngắn hạn có thể dao động quanh mốc 3.600 USD/ounce, nhưng khó có khả năng giảm sâu hơn khi Fed đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng. Ông nhấn mạnh thêm rằng nhà đầu tư mới chỉ bắt đầu quay trở lại thị trường và trong bối cảnh bất ổn kinh tế lan rộng, ông kỳ vọng sẽ có làn sóng mua mạnh khi giá điều chỉnh. "Dù đợt tăng giá trông có vẻ quá đà với mức tăng gần 40%, chúng ta vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của thị trường giá lên," ông nói. "Với tất cả những bất ổn trên thế giới, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn và giá hoàn toàn có thể chạm 4.000 USD vào cuối năm nay hoặc đầu 2026."

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive.com, cũng nhận định vàng vẫn giữ được giá trị lớn khi tiếp tục thống trị thị trường tài chính toàn cầu với vai trò tài sản tiền tệ cốt lõi. "Liệu vàng ở mức 3.700 USD/ounce có còn là cơ hội mua không? Trong môi trường này, câu trả lời chắc chắn là: có," ông khẳng định. "Tôi vẫn cố tìm lý do để bi quan với vàng, nhưng kịch bản đó mãi chưa xuất hiện."

Vecchio bổ sung rằng ngay cả ở mức giá cao, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ tiếp tục mua vàng khi niềm tin vào đồng USD suy giảm. Ông chỉ ra rằng chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất mạnh tay ngay cả khi lạm phát gia tăng, trong khi nợ công quốc gia tiếp tục tăng ở mức không bền vững. "Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đa dạng hóa dần khỏi đồng USD, và lựa chọn thực sự duy nhất của họ chính là vàng," ông nhấn mạnh.