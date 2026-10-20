Sáng 20/10 tôi đã nhận được món quà "méo mặt", không biết nên vui hay buồn

Vợ chồng tôi cưới nhau được vài năm, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng gọi là ổn. Chồng tôi vốn là người thực tế, không thích mua hoa hay quà cáp cầu kỳ. Những dịp lễ, anh thường đưa tiền để tôi tự mua thứ mình thích.

Năm nay tôi cũng không mong gì nhiều. Sáng 20/10, anh chúc tôi vài câu rồi đưa 10 triệu đồng.

Tôi đang định cảm ơn thì anh nói thêm: “Em cầm lấy rồi phân phối nhé. Mua quà cho mẹ anh, mẹ em, chị gái anh với em gái em. Còn lại em thích mua gì thì mua”.

Tôi ngồi im mất mấy giây.

Tôi hỏi lại: “10 triệu này là anh cho em hay ngân sách quà 20/10 của cả nhà?”.

Ảnh minh họa

Anh bảo: “Thì vừa là của em, vừa để em mua quà cho mọi người. Em là phụ nữ, em biết chọn quà thì mua giúp luôn cho tiện”.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy hơi tủi. Nếu anh đưa tôi 10 triệu và bảo “Em thích gì thì mua”, tôi sẽ vui. Nếu anh đưa tiền riêng để tôi mua quà cho bố mẹ hai bên, tôi cũng chẳng thấy có gì khó chịu. Đằng này, anh gộp tất cả vào một khoản rồi giao cho tôi “phân phối”, nghe chẳng khác nào tôi vừa là người được tặng quà, vừa được giao nhiệm vụ lo quà cho cả đại gia đình.

Tôi thử tính nhẩm. Hai mẹ, chị gái và em gái, mỗi người một món quà tử tế cũng mất kha khá. Chưa kể nếu đã mua thì không thể người nhiều người ít quá chênh lệch. Cuối cùng phần dành cho tôi có khi chẳng còn bao nhiêu.

Tôi nói với chồng rằng 20/10 là ngày dành cho phụ nữ, anh muốn tặng quà cho mẹ và các chị em thì anh có thể tự chuẩn bị, không nhất thiết phải biến tôi thành người đi mua quà hộ.

Anh lại cười: “Thì tiền vẫn ở trong nhà mình, em có mất gì đâu”.

Câu ấy càng khiến tôi không biết nói thế nào.

Tôi biết chồng không có ý xấu. Anh vẫn nhớ ngày lễ, vẫn đưa tiền và có ý muốn quan tâm cả gia đình. Có lẽ với anh, 10 triệu là một món quà không nhỏ. Nhưng tôi cứ thấy cách anh đưa tiền rồi dặn phải “phân phối” khiến niềm vui ban đầu giảm đi một nửa.

Cuối cùng tôi vẫn cầm tiền, nhưng chưa biết sẽ chia thế nào. Cho mọi người đầy đủ thì mình chẳng còn bao nhiêu, mà nếu mua ít đi thì lại sợ chồng hỏi sao không chu đáo. Các chị có chồng thực tế như vậy thì sẽ thấy vui vì được chồng đưa tiền, hay cũng sẽ “méo mặt” vì món quà 20/10 bỗng biến thành bài toán phân bổ ngân sách cho cả nhà?