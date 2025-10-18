Sáng 18/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm sâu

Theo đó, Công ty SJC hạ giá vàng miếng xuống mức 149,5 – 151 triệu đồng/lượng, tức giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Vàng nhẫn cũng được điều chỉnh xuống 148 – 150,2 triệu đồng/lượng, mức giảm lên đến 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, nhà vàng Mi Hồng niêm yết vàng miếng 150,5 – 153 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra. Vàng nhẫn tại đây ghi nhận giao dịch ở mức 150,5 – 152,5 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, các nhà vàng như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… vẫn chưa có điều chỉnh giá ở thời điểm khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện quanh ngưỡng 4.250 USD/ounce, giảm khoảng 73 USD so với phiên trước.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 17/10 (giờ New York) chứng kiến những biến động cực kỳ mạnh mẽ: sau khi bứt phá từ dưới 4.200 USD lên đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng lao dốc nhanh, có lúc mất tới 160 USD (gần 3,7 %) xuống ngưỡng 4.215 USD/ounce. Đây là mức sụt giảm hiếm thấy, vượt trội so với các cú giảm nổi bật trước đó.

Sự đảo chiều này được nhiều chuyên gia nhìn nhận là một phản ứng kỹ thuật (profit-taking) khi giá đã tăng quá nhanh trước đó, đặc biệt thiếu cú hích mới để kéo xu hướng tiếp tục.

Đà tăng của vàng chững lại khi kim loại quý này hoàn tất tuần tăng thứ 9 liên tiếp, điều chỉ xảy ra năm lần kể từ thập niên 1970. Lần gần nhất là giai đoạn tháng 6 đến tháng 8/2020. Trong lịch sử, chưa bao giờ vàng có 10 tuần tăng liên tiếp.

Sáng 17/10, đồng USD phục hồi nhẹ sau nhiều phiên suy yếu, tạo áp lực giảm lên giá vàng. Chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính, tăng 0,15%, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế, bởi giá kim loại quý này được định giá bằng USD.

Song song, thị trường chứng khoán Mỹ cũng phục hồi, khi chỉ số Dow Jones mở cửa tăng hơn 200 điểm nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan từ các ngân hàng lớn. Tâm lý tích cực trên thị trường cổ phiếu khiến nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng tạm thời giảm bớt.

Bên cạnh đó, các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và thương mại cũng góp phần làm giảm sức nóng của vàng. Một yếu tố quan trọng khác là làn sóng chốt lời mạnh mẽ sau khi giá vàng liên tục phá đỉnh và vượt mốc tâm lý 4.300 USD/ounce.

Nhiều quỹ đầu tư và nhà giao dịch đã tranh thủ bán ra để bảo toàn lợi nhuận, khiến áp lực bán tăng mạnh trong phiên New York.

Theo Reuters, đà tăng ban đầu của vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, cùng dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi thị trường không đón nhận thêm thông tin hỗ trợ mới, lực bán chốt lời gia tăng đã kéo giá giảm sâu.

Trong khi đó, các chuyên gia của FXStreet cảnh báo rằng nếu vàng không giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn về mặt kỹ thuật.

Trước đó, chuyên gia Jeffrey Christian thuộc CPM Group chia sẻ trên Kitco News rằng mức giá cao hiện nay đang tiềm ẩn rủi ro đảo chiều ngắn hạn: “Khi vàng vượt xa khu vực cân bằng của dòng vốn đầu tư, hoạt động chốt lời gần như là điều không thể tránh khỏi.”

Nhìn chung, vàng đang đứng trước những lực kéo trái chiều: trong khi các yếu tố vĩ mô dài hạn như lạm phát, nợ công và niềm tin vào USD vẫn hỗ trợ giá, thì áp lực kỹ thuật và tâm lý chốt lời ngắn hạn có thể khiến thị trường biến động mạnh trong những phiên sắp tới.

Trong tuần vừa qua, nhiều ngân hàng lớn như Société Générale, Bank of America và HSBC đều nâng dự báo giá vàng năm 2026, cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm tới. CEO JPMorgan Jamie Dimon thậm chí nhận định rằng trong bối cảnh hiện nay, vàng có thể dễ dàng chạm 5.000 USD, thậm chí 10.000 USD/ounce.