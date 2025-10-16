Sáng 16/10: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết ở mức 145 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay 16/10.

Nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng 200.000 đồng/lượng, lên mức 146 - 147 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các thương hiệu lớn khác vẫn giữ nguyên giá niêm yết: Bảo Tín Minh Châu ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, PNJ và DOJI cùng niêm yết 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, Công ty SJC ở mức 143,7 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện cũng niêm yết phổ biến quanh mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt 4.220 USD/ounce, duy trì mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thị trường vàng tiếp tục cho thấy các yếu tố nền tảng vững chắc hỗ trợ giá duy trì ở mức cao kỷ lục gần 4.200 USD/ounce. Tuy nhiên, điều thị trường đang thiếu là người bán, bởi nhiều nhà đầu tư không thấy lý do phải chốt lời trong bối cảnh đà tăng vẫn mạnh mẽ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, ông John Merrill, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Tanglewood Total Wealth Management, cho biết vàng hiện chiếm khoảng 12% tổng danh mục đầu tư của ông, cao hơn so với tỷ trọng mục tiêu là 10%.

Ông Merrill cho biết mình đã có quan điểm lạc quan về vàng từ năm 2023, ban đầu chỉ phân bổ 5 - 6% danh mục. Ông đã vài lần tái đầu tư danh mục vàng nắm giữ trong hai năm qua do kim loại quý này tăng giá mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ông chưa thấy lý do để chốt lời.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ vàng,” ông nói. “Thông thường, chúng tôi sẽ tái cân bằng vào cuối năm, khi đó sẽ xem xét lại vàng, dù giá tăng hay giảm.”

Ngay cả khi chốt một phần lợi nhuận, ông Merrill cho rằng sự thay đổi căn bản trong nền kinh tế toàn cầu sẽ khiến ông luôn duy trì một vị thế vàng cốt lõi.

“Chúng tôi sẽ luôn sở hữu vàng. Tôi không biết tỷ lệ đó sẽ là bao nhiêu trong 20 năm nữa, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vẫn có vàng, bởi không gì có thể thay thế nó,” ông nói.

Theo ông Merrill, nợ công toàn cầu gia tăng hiện là yếu tố lớn nhất thúc đẩy nhu cầu vàng. Nhà đầu tư đang tìm cách bảo vệ tài sản khi tiền pháp định (fiat currency) trên toàn thế giới mất giá trị. Cùng lúc, nợ tăng cao cũng khiến trái phiếu chính phủ dài hạn, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đối mặt với nhiều rủi ro.

“Chúng tôi bắt đầu nhận ra điều này từ năm 2023, rằng vàng có những động lực mới. Trước đây, chúng tôi không coi vàng là công cụ phòng hộ lạm phát, vì nó từng có lịch sử kém hiệu quả trong vai trò đó, nhưng vàng là công cụ phòng ngừa khủng hoảng. Giờ đây, nó đã tiến xa hơn, trở thành hàng rào tiền tệ (currency hedge),” ông giải thích.

Ông Merrill cho rằng vai trò này của vàng bắt đầu từ khủng hoảng tài chính 2008, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất về 0 và tung ra các gói nới lỏng định lượng (QE).

Ông cho biết chi tiêu kích thích của chính phủ trong đại dịch năm 2020 càng khiến vấn đề nợ công trầm trọng hơn, và nguy cơ suy thoái sẽ tiếp tục làm xấu đi sức khỏe của hệ thống tài chính toàn cầu.

“Vàng đã trở thành lựa chọn thay thế, bởi không có đồng tiền nào đủ lớn, đủ ổn định hay đủ tự do để đóng vai trò đồng tiền dự trữ,” Merrill nói.

Ông cũng lưu ý rằng xu hướng phi toàn cầu hóa (deglobalization) khiến các quốc gia ngày càng khó hợp tác để xây dựng một hệ thống tiền tệ dự trữ mới. Mặc dù giá vàng hiện đang ở mức cao kỷ lục, tăng gần 60% từ đầu năm và có vẻ bị mua quá mức, Merrill không cho rằng điều này sẽ cản trở nhu cầu đầu tư. Ông bổ sung rằng dù vàng có thể đắt so với các đồng tiền chủ chốt, nhưng vẫn rẻ hơn đáng kể so với thị trường cổ phiếu.