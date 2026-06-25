Sandy Hoài Trâm: "Tiếng Anh đã mở ra những cánh cửa tôi chưa từng nghĩ tới"

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hoa Sen năm 2021, Hoài Trâm không có xuất phát điểm quá đặc biệt. Những năm đầu đại học, cô làm nhiều công việc khác nhau như cộng tác viên hướng dẫn du lịch cho khách quốc tế, hướng dẫn viên trên tàu du lịch, PG sử dụng tiếng Anh, thành viên các nhóm nhảy và tham gia các nền tảng livestream đang phát triển tại Việt Nam thời điểm đó.

"Điều kiện kinh tế không cho phép tôi chỉ tập trung học tập. Tôi muốn vừa học vừa làm để có thêm trải nghiệm thực tế. Nhìn lại, chính những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp tôi tích lũy kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau", Sandy Hoài Trâm kể.

Trong số những kỹ năng tích lũy được, tiếng Anh là hành trang mang lại cho cô nhiều cơ hội nhất. Những năm làm hướng dẫn viên cho khách nước ngoài, Hoài Trâm có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, học cách lắng nghe và truyền đạt thông tin một cách tự tin. Cô cho rằng việc sử dụng ngoại ngữ không đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn giúp người trẻ mở rộng góc nhìn về thế giới.

Theo Sandy Hoài Trâm, khi có thể trò chuyện với thế giới, người trẻ cũng sẽ có cơ hội để thế giới lắng nghe mình.

"Trước đây, tôi nghĩ tiếng Anh chỉ để đi thi hoặc xin việc. Nhưng khi bắt đầu làm việc với khách quốc tế, tôi nhận ra ngoại ngữ giúp mình tiếp cận tri thức, kết nối con người và tạo ra những cơ hội vượt khỏi phạm vi địa phương hay quốc gia", Sandy Hoài Trâm nói.

Sau khi bén duyên với lĩnh vực livestream, Sandy Hoài Trâm tiếp tục tham gia vận hành các nền tảng giải trí trực tuyến. Từ năm 2017 đến 2020, cô học hỏi kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống livestream tại HP Media. Cuối năm 2021, khi đơn vị này trở thành đối tác tuyển dụng và vận hành mạng lưới livestream dành cho nhà sáng tạo tại TikTok Live Việt Nam, cô đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành (COO), trực tiếp tham gia điều phối hoạt động của đội ngũ trên toàn quốc.

Theo Hoài Trâm, sự phát triển của nền kinh tế số khiến khả năng sử dụng ngoại ngữ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Trong môi trường công nghệ và sáng tạo nội dung, nhiều xu hướng, tài liệu đào tạo và mô hình vận hành mới thường xuất hiện trước trên các thị trường quốc tế.

Sandy Hoài Trâm cho rằng việc dám giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong thực tế đã giúp mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và kết nối quốc tế.

"Nếu biết tiếng Anh, bạn có thể tiếp cận nguồn kiến thức gốc nhanh hơn, cập nhật xu hướng sớm hơn và học hỏi từ những người giỏi nhất trên thế giới mà không phải chờ bản dịch", cô nhận định.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực livestream, Hoài Trâm còn tham gia công việc lồng tiếng quảng cáo và phim ảnh từ năm 2020. Cô từng góp giọng trong nhiều TVC của các thương hiệu tiêu dùng và tham gia một số dự án phim điện ảnh, phim phát hành trên nền tảng trực tuyến.

Theo cô, việc học ngoại ngữ cũng hỗ trợ đáng kể cho nghề lồng tiếng khi giúp người làm nghề hiểu sâu hơn về ngữ cảnh, cảm xúc và văn hóa của các sản phẩm quốc tế trước khi chuyển tải sang tiếng Việt.

Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ làm việc, điều khiến Hoài Trâm tâm đắc nhất không phải là các thành tích hay thứ hạng đạt được, mà là khả năng liên tục học hỏi và thích nghi.

"Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng tiếng Anh không phải chiếc chìa khóa duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đó là một trong những chiếc chìa khóa giúp mở ra nhiều cánh cửa hơn. Khi hiểu được thế giới rộng lớn như thế nào, bạn sẽ có thêm cơ hội lựa chọn con đường phù hợp cho mình", Sandy Hoài Trâm chia sẻ.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều ngành nghề kết nối với thị trường quốc tế, Hoài Trâm cho rằng đầu tư cho ngoại ngữ vẫn là khoản đầu tư có giá trị lâu dài. Không chỉ giúp người trẻ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, tiếng Anh còn góp phần xây dựng sự tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn, kết nối với thế giới và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

"Tôi từng là một sinh viên đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm thu nhập và học hỏi kinh nghiệm. Nếu có điều gì thay đổi cuộc sống của tôi theo hướng tích cực nhất, đó là việc dám học, dám giao tiếp và dám sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Khi bạn có thể trò chuyện với thế giới, thế giới cũng sẽ có cơ hội lắng nghe bạn", cô nói.