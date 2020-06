Đà Lạt đi tháng nào cũng đẹp và trong những ngày nóng nực như thế này tại sao chúng ta không đi Đà Lạt để tránh nóng nhỉ?

Khí hậu mát mẻ, dễ chịu, đồ ăn ngon, cảnh đẹp ở khắp nơi... Đà Lạt chính là một điểm đến không thể bỏ qua vào mùa hè này.

Chuyến đi Đà Lạt của bạn sẽ bắt đầu bằng việc lên lịch đi, đặt vé máy bay hoặc xe khách, sau đó chắc hẳn sẽ là đặt chỗ ở. Nhưng nên đặt phòng ở đâu, khu vực nào, đặt thế nào để tiết kiệm chi phí... có lẽ là điều nhiều chị em chưa biết.

Vì thế nếu các chị em chuẩn bị ghé thành phố ngàn hoa Đà Lạt hãy cùng đọc ngay các bí kíp dưới đây để có một chỗ ở thật hợp lý nhé!

Đà Lạt là nơi mang đến cho chị em các bức ảnh chẹck-in chất như thế này.

Book phòng ở Đà Lạt như thế nào?

Việc đặt phòng ở khi đi du lịch giờ rất đơn giản. Nếu muốn đặt phòng khách sạn chúng ta có thể dễ dàng tìm trên các trang đặt phòng như Agoda hay Booking, còn nếu muốn tìm các homestay thì Airbnb và Luxstay luôn có sẵn các lựa chọn cho bạn.

Trên Agoda bạn dễ dàng tìm thấy rất nhiều phòng khách sạn ở Đà Lạt như thế này.

Trên các trang đặt phòng như này luôn quảng cáo rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thế nhưng có một mẹo nhỏ cho các chị em đó là so sánh giá trên các trang đặt phòng và giá do bên khách sạn, hometstay cung cấp. Việc làm này tuy có vẻ hơi mất công nhưng rất nhiều trường hợp cho thấy khi liên hệ trực tiếp với phòng khách sạn và homestay chúng ta sẽ nhận được giá tốt hơn khi book trên các trang đặt phòng kia.

Vậy để tối ưu chi phí thì chúng ta chỉ nên book phòng tại các trang đặt phòng khi chi phí khi đặt trực tiếp không quá chênh lệch hoặc bạn có thêm các mã giảm giá, khuyến mại.

Bên cạnh đó, các chị em hãy yên tâm là các homestay ở Đà Lạt rất thân thiện và mến khách, vì thế việc liên hệ trực tiếp với họ rất dễ dàng và nếu bạn ở thời gian dài họ sẵn sàng bớt chút tiền phòng cho bạn nữa đấy.

Giá phòng của homestay ở Đà Lạt hiện trên Airbnb là 24$/đêm (tương đương 550.000VNĐ) nhưng nếu đặt trực tiếp với homestay này thì bạn chỉ phải trả 450.000VNĐ/đêm.

Đối với thời điểm nên đặt phòng thì Đà Lạt hiện có rất nhiều lựa chọn về phòng ở nhưng những nơi ở đẹp thường hết phòng rất sớm nên chúng ta không nên đặt phòng quá muộn. Đặc biệt nếu bạn đến Đà Lạt vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ thì sẽ không có nhiều lựa chọn nếu không đặt phòng sớm. Chưa kể là vào dịp cao điểm thì giá phòng có thể cao hơn mức bình thường. Vậy tốt nhất là ngay khi quyết định việc đi Đà Lạt các chị em hãy book phòng sớm luôn có thể nhé!



Chọn vị trí nơi ở tại Đà Lạt sao cho thuận tiện

Một trong những điều bạn cần lưu ý khi chọn phòng khách sạn ở Đà Lạt đó chính là vị trí nơi đó. Nếu bạn muốn việc di chuyển thuận tiện thì nên chọn những khách sạn hay homestay ở khu vực trung tâm.

Để làm được việc này bạn có thể chọn phòng ở mình muốn đặt rồi kiểm tra địa chỉ trên Google Map xem nơi đó ở khu vực trung tâm không. Đối với việc tìm phòng homestay trên Airbnb, bạn có thể chọn lưu lại những phòng mình cảm thấy ưng ý bằng việc tích vào biểu tượng trái tim có chữ "lưu" ở góc trên bên phải. Sau đó vào phần danh sách đã lưu đó bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy các homestay bạn chọn ở vị trí nào, homestay nào xa trung tâm, homestay nào gần trung tâm.

Xem trong phần danh sách phòng yêu thích của bạn tại Airbnb, bạn có thể dễ dàng biết được nơi ở nào ở gần trung tâm, nơi nào xa tring tâm.

Ở Đà Lạt có rất nhiều homestay mới và đẹp nhưng vị trí thường hơi xa trung tâm một chút hoặc đường vào khá khó khăn. Ví dụ như một homestay nằm trong một con hẻm nhỏ, đường vào là một con dốc khá là cao, thử nghĩ mà xem bạn vừa đến nơi với đống hành lý lại phải đi bộ lên con dốc đó vì xe taxi không đi vào được, bạn có cảm thấy mệt mỏi không cơ chứ? Đó là những điều mà có thể khi xem bản đồ bạn không thể biết chi tiết được, vì thế để cẩn thận bạn có thể gọi trực tiếp chủ homestay để hỏi trước.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 25km, Andante Farm & Lodge là một khu cắm trại vô cùng yên tĩnh giữa rừng thông xanh mướt. Nhưng nếu muốn tiện di chuyển thì đây lại không phải là một lựa chọn thích hợp.

Có một điều dễ hiểu là phòng nghỉ ở xa sẽ có giá tốt hơn những phòng nghỉ ở trung tâm. Nhưng hiển nhiên là bạn sẽ mất thời gian di chuyển, chi phí đi lại sẽ tốn hơn một chút rồi. Còn nếu mục đích của bạn chỉ là ở loanh quanh chỗ ở để nghỉ ngơi thì việc chọn phòng ở xa cũng vẫn hợp lý. Vì thế bạn hãy cân nhắc chọn chỗ ở tùy vào mục đích của mình nhé!

Gợi ý một vài homestay ở tại Đà Lạt cho các chị em

Nếu các chị em muốn chọn một homestay ở trung tâm thì có thể tìm đến các homestay như Dalat Lacasa Homestay II, cách chợ Đà Lạt chỉ khoảng 600m hay Second House, nằm cách Hồ Xuân Hương 300m, nằm sau Quảng trường Lâm Viên nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

Dalat Lacasa Homestay II (trái) và Second House (phải) sẽ mang đến cho bạn cảm giác gần gũi như ở chính nhà mình.

Còn nếu các chị em muốn ở một homestay có view cửa kính nhìn thẳng ra khung cảnh bên ngoài mộng mơ thì có một vài gợi ý như The Kupid - Dalat no single Homestay, nằm cách bến xe liên tỉnh Đà Lạt tầm 1,5km, ở giữa Đồi Thông Kim hay The Seen House, một homestay phòng kính lãng mạn, có view hồ Tuyền Lâm thơ mộng, tầm nhìn ôm trọn Núi Voi.

The Kupid - Dalat no single Homestay (trái) và The Seen House (phải) là các homestay có view rất lãng mạn.

Một gợi ý cho các chị em muốn tìm những homestay có thiết kế mới lạ thì có thể đến với Zen Valley, nơi có những căn phòng khiến chúng ta liên tưởng tới "căn phòng bong bóng" ở thiên đường biển Bali. Homestay có thiết kế rất ấn tượng này chắc chắn sẽ đem đến cho các chị em những bức ảnh vô cùng hay ho.