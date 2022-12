Một nhân viên an ninh cho hay, sáng nay, lượng khách đến và đi không đông như hôm qua (30/12). Để đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết, sân bay tăng cường 100% quân số trực; điều động người từ bộ phận khác để đảm bảo duy trì an ninh; tăng cường hỗ trợ cho hành khách tại quầy làm thủ tục, an ninh soi chiếu.