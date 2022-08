Sân bay Nội Bài dự kiến đón 80.000 khách/ngày dịp nghỉ lễ 2/9, cần lưu ý những gì khi đi máy bay?

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, đây là dịp mà nhu cầu đi lại của người dân rất lớn, tại các nhà ga, sân bay, bến xe... có thể xảy ra tình trạng đông đúc. Năm nay cũng là thời điểm mà vận tải hành khách đang phục hồi mạnh sau 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, sản lượng khai thác đạt mức kỷ lục gần 100.000 lượt khách/ngày. Chính vì vậy, dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 nhu cầu đi lại cũng sẽ ở mức tương đương.

Mới đây, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã ký văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Sân bay Nội Bài (Hà Nội) tính toán lượng khách bay nội địa dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt 80.000 lượt khách/ngày.

Mở thêm máy soi chiếu phục vụ khách

Theo tính toán, sản lượng bay nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lượng khách sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách/ngày, cao hơn cùng kỳ trước dịch COVID-19 ( năm 2019). Mặc dù lượng khách nội địa không tăng cao như dịp nghỉ hè vừa rồi song vẫn có nguy cơ xảy ra tình trạng đông đúc tại khu vực check in, soi chiếu.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nguồn lực của của các cảng hàng không, sân bay và kế hoạch khai thác của các hãng hàng không tiến hành xây dựng phương án, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường khả năng phục vụ hành khách trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

Cụ thể, cảng hàng không Nội Bài sẽ thực hiện mở tối đa các máy soi chiếu an ninh trước khung giờ cao điểm 1 tiếng để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt lịch bay hằng ngày. Duy trì công tác giao ban phối hợp hoạt động để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Nội Bài thực hiện mở tối đa các máy soi chiếu an ninh trước khung giờ cao điểm 1 tiếng để nhanh chóng giải tỏa hành khách.

Trước đó, Cục HKVN cũng đã yêu cầu các hãng Hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Ngoài ra, cảng HKQT Nội Bài sẽ triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9.

Cảng tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu; Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay;

Bên cạnh đó, Cục HKVN cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không;... kiểm tra, giám sát an ninh phù hợp để giảm thiểu tối đa tình trạng hành khách bị nhỡ chuyến bay do ùn tắc tại điểm kiểm tra an ninh của Nhà ga.

Sân bay Nội Bài tăng cường công tác phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, lực lượng Công an, hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ngoài ra, theo thông tin dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ 2/9, Hà Nội và TP.HCM sẽ có nắng ráo vào ban ngày. Chiều tối đến đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, một số nơi có mưa lớn.

Thông tin mưa dông có thể tác động đến hoạt động đi lại bằng đường hàng không, gây chậm, hủy chuyến. Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng bay phải có phương án chuẩn bị máy bay dự phòng trong trường hợp máy bay về chậm với lý do thời tiết.

Hành khách cần lưu ý khi đi tàu bay dịp cao điểm nghỉ lễ

Tuy với số lượng hành khách này chưa vượt quá năng lực thông quan của cảng, song để tránh nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm, đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách ý một số nội dung để không bị chậm, nhỡ chuyến bay.

Sân bay Nội Bài khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách Nội Bài; Hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; Đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không; Gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, các thùng xốp, thùng các tông để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm.

Chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 02 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 03 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo Đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không. Ảnh: VNA.

Khi hạ cánh, di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên hãng hàng không và nhân viên phục vụ mặt đất để theo đúng luồng tuyến vào nhà ga, nhận đúng, nhận đủ hành lý của mình. Nếu có trục trặc về hành lý phải báo ngay cho nhân viên hãng hàng không hoặc nhân viên phục vụ mặt đất gần nhất.

Tại khu vực hạn chế nội địa đến, tầng 1 Nhà ga hành khách T1, Cảng HKQT Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc của các hãng hàng không nhằm giúp hành khách giải quyết các vấn đề về hành lý một cách nhanh nhất. Cụ thể, tại cánh A, B cách ly nội địa đến có 3 quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways; tại sảnh E có 2 quầy hành lý thất lạc của Vietjet Air, Pacific Airlines.

Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm An ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không, đơn cử là những vụ việc mới nổi gần đây đang được dư luận phản đối mạnh mẽ như đi/đứng/nằm/ngồi lên băng chuyền hành lý; nhảy múa, check in trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên tàu bay v.v…

Hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ. Lực lượng nhân viên tuyến đầu của các đơn vị đã được tăng cường để sẵn sàng hỗ trợ hành khách, từ nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ mặt đất, hãng hàng không…