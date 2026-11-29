Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội mới đây đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ trải nghiệm tại sân bay Cần Thơ, kèm lời khen: "Sân bay bán đồ rẻ nhất Việt Nam (và thế giới) xứng đáng thuộc về Sân bay Cần Thơ. Chứ chưa từng ở đâu có dĩa mận 1kg rửa sạch sẽ, cắt miếng, ướp lạnh, kèm muối tôm mà 50k/dĩa hết á".

Đính kèm bài viết là hình ảnh một khay mận (roi) tươi rói, được cắt thành từng miếng vừa ăn, bày biện gọn gàng và có thêm muối tôm để thưởng thức. Đáng chú ý, phần mận khá đầy đặn nhưng giá chỉ 50.000 đồng, khiến người đăng không khỏi thích thú.

Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, không ít người cho biết họ cũng từng có trải nghiệm tương tự khi mua đồ ăn, thức uống tại sân bay này. Một cư dân mạng kể từng mua một túi mận với giá 50.000 đồng, quả to, ngọt và tươi, số lượng khoảng 10-12 quả. Người này còn hài hước chia sẻ ăn từ lúc ở sân bay đến khi về nhà vẫn còn dư vài quả.

Không chỉ riêng trái cây, nhiều món ăn và đồ uống khác tại sân bay Cần Thơ cũng được nhận xét có mức giá khá hợp lý. Một số hành khách cho biết từng thưởng thức hủ tiếu gà, miến gà với giá khoảng 50.000 đồng/tô, chất lượng ổn trong khi cà phê và matcha cũng có mức giá tương đương. Thậm chí, có người còn nhận xét một ly đồ uống tại đây có giá dễ chịu hơn cả một số quán cà phê thông thường ở Hà Nội.

Khay mận có giá 50.000 đồng kèm muối tôm được dân mạng khen hết lời

Các mặt hàng đặc sản, quà lưu niệm cũng được nhắc đến trong phần bình luận. Theo chia sẻ của một số hành khách, bánh pía, kẹo, mứt và nhiều món quà địa phương tại sân bay không có mức chênh lệch quá lớn so với bên ngoài. Nhờ vậy, những người chưa kịp mua quà trước chuyến bay vẫn có thể tranh thủ lựa chọn ngay tại đây mà không quá lo ngại về giá.

Một số bình luận khác còn dành lời khen cho sự thân thiện, dễ thương của nhân viên bán hàng. Có người từ Hà Nội vào miền Tây du lịch chia sẻ rằng không chỉ tại sân bay mà trong suốt chuyến đi, họ còn gặp nhiều người dân địa phương nhiệt tình, tạo cảm giác gần gũi và dễ mến.

Không ít người cho biết họ cũng từng có trải nghiệm tương tự khi mua đồ ăn, thức uống tại sân bay này.

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến cũng đồng tình rằng giá cả tại Cần Thơ nói chung khá dễ chịu. Một người từng sống ở Bạc Liêu, lên Cần Thơ học tập cho biết bản thân cũng bất ngờ vì mức chi tiêu tại thành phố này đôi khi còn rẻ hơn nơi mình từng sinh sống.

Thực tế, sân bay quốc tế Cần Thơ nằm cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 8km về phía Tây Bắc, là cửa ngõ hàng không quan trọng để du khách đến với vùng đất Tây Đô và các tỉnh miền Tây. Vì vậy, trải nghiệm mua sắm, ăn uống tại sân bay cũng là một phần đáng nhớ trong hành trình của nhiều người.

Sân bay Cần Thơ

Nếu có dịp ghé Cần Thơ, du khách có thể dành thời gian khám phá chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm, dạo chơi bến Ninh Kiều khi thành phố lên đèn hoặc ghé những khu vườn cây ăn trái đặc trưng miền sông nước. Về ẩm thực, những món như bánh cống, bánh xèo, nem nướng Cái Răng, lẩu mắm hay vịt nấu chao đều là những gợi ý đáng thử. Còn nếu muốn mua quà mang về, bánh tét lá cẩm, bánh tráng Thuận Hưng, cacao và các loại đặc sản miền Tây cũng là những lựa chọn thú vị.

Chợ nổi Cái Răng

Từ một đĩa mận 50.000 đồng, câu chuyện nhỏ tại sân bay Cần Thơ lại mang đến một góc nhìn khá dễ thương về trải nghiệm du lịch miền Tây. Không chỉ là cảnh sắc sông nước hay những món ăn dân dã, đôi khi chính mức giá dễ chịu và sự thân thiện của người bán cũng đủ để lại ấn tượng tốt với du khách. Dĩ nhiên, mức giá có thể khác nhau tùy quầy hàng và thời điểm, nhưng những chia sẻ tích cực này vẫn khiến sân bay Cần Thơ trở thành một điểm đến được nhiều người nhắc tên với thiện cảm.