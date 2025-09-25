Ngày 25-9, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng Hàng không Cà Mau - cho biết Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa từ ngày 30-10-2025 đến ngày 31-10-2026 để triển khai các hạng mục của dự án mở rộng và nâng cấp cảng hàng không.

Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa trong 1 năm để thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp cảng hàng không

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với nguồn vốn khoảng 2.400 tỉ đồng.

ACV cho hay sẽ chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa Cảng Hàng không Cà Mau hoạt động trở lại. Qua đó, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được thực hiện trên địa bàn phường Tân Thành với diện tích 105,85 ha; ảnh hưởng đến 601 cá nhân, hộ gia đình và 3 tổ chức.

Sân bay Cà Mau được xây dựng trước đó với quy mô cấp 3C; đường cất hạ cánh dài 1.500 m, rộng 30 m, đáp ứng khai thác loại tàu bay thương mại loại nhỏ, như: ATR72, Embraer E190… Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10-2024, phục vụ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.