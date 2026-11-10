Samsung đưa AI hiểu tiếng Việt vào không gian sống, cùng người dùng khám phá văn hoá Việt

Samsung mở rộng hệ sinh thái AI bản địa hoá

Sau 3 năm phát triển thành công Galaxy AI hiểu tiếng Việt trên các thiết bị di động, Samsung tiếp tục đưa ngôn ngữ mẹ đẻ của hàng triệu người Việt lên Samsung AI TV. Trước đây, Tiếng Việt trên TV Samsung chỉ được hỗ trợ thông qua Bixby Lite với các chức năng cơ bản như điều khiển kênh, phát nội dung đa phương tiện và tìm kiếm trên YouTube. Với bản cập nhật mới, người dùng có thể trải nghiệm đầy đủ hơn các khả năng của Bixby, đồng thời sử dụng Trợ lý AI TV bằng tiếng Việt trên những mẫu TV tương thích.

Bixby tiếng Việt chính thức có mặt trên TV Samsung, mang đến trải nghiệm AI TV hiểu tiếng Việt - hiểu người Việt

Hiện Bixby tiếng Việt đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm từ Micro RGB, OLED, Neo QLED đến Mini LED và Crystal UHD, kết hợp cùng thị phần TV hàng đầu toàn quốc, hứa hẹn giúp trợ lý AI trong phòng khách của Samsung phát triển thần tốc.

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Người dùng Việt đã có thể tương tác dễ dàng, tự nhiên với Samsung AI TV bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Cách mới để tương tác và thấu hiểu văn hoá

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt không chỉ giúp người dùng tương tác với TV dễ dàng, hiệu quả hơn, mà còn đồng hành cùng các gia đình khám phá và nuôi dưỡng tình yêu với các giá trị văn hoá dân tộc. Ở thời điểm kỷ niệm Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, câu chuyện Samsung AI TV hiểu tiếng Việt không chỉ dừng lại ở một bước tiến công nghệ, mà còn ở cách AI đồng hành cùng người dùng ra sao trong việc bảo tồn, truyền bá nét đẹp truyền thống giữa các thế hệ trong gia đình.

Người dùng Việt đã có thể tương tác dễ dàng, tự nhiên với Samsung AI TV bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Hơn cả một ngôn ngữ, việc hiểu rõ tiếng Việt cho phép Samsung AI TV thấu hiểu người dùng sâu sắc hơn khi đề cập đến các khái niệm thuần văn hoá, chẳng hạn danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán và ẩm thực. Đây cũng là cách rút ngắn khoảng cách hiệu quả giữa người dùng và AI trong quá trình tương tác hàng ngày.

Tôn vinh giá trị Việt, đồng hành cùng người Việt

Chỉ với thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển và đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, các gia đình đã có thể khám phá thêm về những phong tục Tết cổ truyền của dân tộc, truyền thống mặc áo dài hay lịch sử các triều đại của Việt Nam. Câu chuyện về Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long cùng nhiều di sản văn hoá khác cũng sẽ được chiếc TV trong gia đình thấu hiểu và chia sẻ. Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt cũng sẽ là cầu nối để các thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, kết nối sâu sắc với các giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ.

Bên cạnh đó, Trợ lý AI TV còn hỗ trợ tìm hiểu công thức nấu ăn, khám phá địa điểm du lịch, cập nhật thông tin thể thao và phim ảnh. Đặc biệt, với khả năng hỗ trợ khám phá nội dung giải trí, Trợ lý AI TV giúp người dùng tìm hiểu thêm về chương trình đang xem và khám phá những nội dung liên quan, góp phần mang đến trải nghiệm xem TV trực quan và phong phú hơn.

Khả năng hiểu ngữ cảnh và văn hoá Việt giúp trợ lý AI TV có thể đưa ra các câu trả lời cá nhân hoá cao cho người dùng

Trong lộ trình phát triển các mô hình AI hiểu tiếng Việt, Samsung luôn xem đây là một cầu nối văn hoá, tôn vinh giá trị Việt. Sau nhiều chương trình ý nghĩa trước đó như cuộc thi "Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh du lịch Việt" hay trải nghiệm hoá thân thành sĩ tử tại Văn miếu Quốc Tử Giám với Galaxy AI,… việc ra mắt Trợ lý AI TV Hiểu tiếng Việt - Hiểu người Việt được xem là sự tiếp nối tầm nhìn tôn vinh văn hoá bản địa nói trên.

Ở thời điểm năm 2026, Samsung đã làm chủ hoàn toàn nhiều công nghệ âm thanh, hiển thị quan trọng như đèn nền RGB siêu nhỏ trên TV Micro RGB, tấm nền OLED với khả năng chống phản sáng, khả năng nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K (AI Upscaling), tính năng Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode)… Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt là bước tiến quan trọng, giúp người dùng tiếp cận các công nghệ kể trên một cách dễ dàng, tiện lợi.

Với việc tiên phong phát triển Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt trên Samsung AI TV, ông lớn Hàn Quốc đang từng bước mang đến phương thức giao tiếp có tính cá nhân hoá cao, giữa người Việt và thiết bị nghe nhìn. Đây là khởi đầu cho trải nghiệm giải trí hoàn toàn mới, không chỉ chinh phục mọi giác quan mà còn thoả mãn nhu cầu khám phá tri thức của người dùng.