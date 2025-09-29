Sắm siêu phẩm iPhone thế hệ mới - Nhận ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động

Và ngay bây giờ, Thế Giới Di Động mang đến cơ hội vàng để bạn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu những siêu phẩm này với chương trình ưu đãi mở bán không thể hấp dẫn hơn.

Cơ hội vàng sở hữu iPhone thế hệ mới với ưu đãi chưa từng có

Hiểu được mong muốn của các tín đồ công nghệ, Thế Giới Di Động triển khai chương trình mở bán đặc biệt giúp việc sở hữu iPhone thế hệ mới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trả chậm 0% - Sở hữu siêu phẩm trong tầm tay

Không còn gánh nặng tài chính, bạn có thể dễ dàng rước ngay siêu phẩm iPhone mới về nhà với chương trình trả chậm 0% lãi suất. Chỉ cần trả trước từ 10% giá trị sản phẩm, bạn đã có thể sở hữu ngay chiếc iPhone mơ ước với kỳ hạn thanh toán linh hoạt lên đến 12 tháng.

Thu cũ giá cao - Lên đời thông minh, trợ giá đến 3 triệu đồng

Chương trình "Thu cũ giá cao" độc quyền tại Thế Giới Di Động chính là giải pháp lên đời tối ưu. Bạn chỉ cần mang chiếc điện thoại cũ của mình đến cửa hàng, TGDĐ sẽ thu lại với mức giá tốt bậc nhất thị trường, đồng thời trợ giá thêm đến 3 triệu đồng khi nâng cấp lên iPhone thế hệ mới. Đây là cách thông minh để tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

iPhone 17 và iPhone Air: Định nghĩa lại trải nghiệm

iPhone 17 gây ấn tượng mạnh mẽ với màn hình 6,3 inch lớn hơn, viền mỏng hơn và lần đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt mà. Sức mạnh đến từ chip A19 mới nhất, kết hợp với kính Ceramic Shield 2 cứng hơn gấp 3 lần, giúp máy vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ. Hệ thống camera kép 48MP Dual Fusion và camera trước Center Stage hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi tín đồ nhiếp ảnh.

iPhone Air là một tuyệt tác thiết kế hoàn toàn mới, chiếc iPhone mỏng nhất (chỉ 5,6mm) và nhẹ nhất từ trước đến nay. Khung titan cấp tàu vũ trụ kết hợp với kính Ceramic Shield ở cả hai mặt tạo nên một thiết bị vừa sang trọng vừa bền bỉ vượt trội. Dù mỏng nhẹ, iPhone Air vẫn mang trong mình sức mạnh của chip A19 Pro, hệ thống camera 48MP Fusion mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng cả ngày dài cùng các tùy chọn bộ nhớ như iPhone Air 256GB, 512GB và 1TB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Sức mạnh chuyên nghiệp tối thượng

Đây chính là đỉnh cao công nghệ của Apple. iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được tái thiết kế hoàn toàn với khung nhôm nguyên khối và hệ thống tản nhiệt buồng hơi đầu tiên, mang lại hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với thế hệ trước. Sức mạnh của chip A19 Pro được giải phóng tối đa, sẵn sàng cho những tác vụ đồ họa nặng nhất và các tựa game đỉnh cao.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là hệ thống 3 camera sau đều có độ phân giải 48MP, đặc biệt là camera Telephoto với khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (200mm) – xa nhất từng có trên iPhone. iPhone 17 Pro Max còn sở hữu thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi cuộc phiêu lưu.

Đa dạng phiên bản, đáp ứng mọi nhu cầu

Thế hệ iPhone mới nhất khởi điểm với dung lượng 256GB, cho bạn không gian lưu trữ thoải mái. Với nhiều tùy chọn màu sắc và bộ nhớ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy phiên bản phù hợp với cá tính và nhu cầu sử dụng của mình.

- iPhone 17: có 5 màu sắc trẻ trung: Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, Xanh Lá xô thơm.

- iPhone Air: mang đến 4 lựa chọn thanh lịch: Đen Không gian, Trắng Mây, Vàng nhạt, Xanh Da trời.

- iPhone 17 Pro & Pro Max: khẳng định đẳng cấp với 3 màu sắc mạnh mẽ: Bạc, Xanh đậm, Cam Vũ trụ.

Giá bán dự kiến tại Việt Nam khởi điểm chỉ từ 24.990.000₫ cho iPhone 17, 31.990.000₫ cho iPhone Air, 34.990.000₫ cho iPhone 17 Pro và 37.990.000₫ cho iPhone 17 Pro Max.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm tương lai công nghệ với những ưu đãi tốt, mua ngay tại Thế Giới Di Động!



