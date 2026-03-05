3 năm trước, diễn viên Sam bất ngờ công khai thông tin về chung một nhà với ông xã người Hàn Quốc. Dù đã có 2 con chung nhưng cô vẫn quyết định giấu kín thông tin của nửa kia. Danh tính và diện mạo của ông xã Sam tới nay đang là một ẩn số.

Mới đây, Sam khiến nhiều khán giả chú ý khi chia sẻ về cuộc sống sau khi sinh con. Nữ diễn viên lần đầu tiết lộ lý do con trai đến nay vẫn chưa có dịp về quê nội của chồng ngoại quốc. Kế hoạch đưa bé về thăm quê nội vẫn chưa thể thực hiện vì gặp trục trặc liên quan đến hộ chiếu của bé trai.

Sam cho hay: "Ijun vẫn chưa làm hộ chiếu được. Vì một số trục trặc mà bé gái có hộ chiếu rồi mà bé trai thì chưa có. Thành ra chưa có đi Hàn Quốc được". Nữ diễn viên từng chia sẻ bố mẹ chồng rất cưng chiều hai cháu, thường xuyên mua đồ gửi cho.

Sam tiết lộ lý do con trai vẫn chưa thể sang quê của ông xã. Nguồn: depshowbiz

Do vấn đề trục trặc hộ chiếu nên con trai của Sam vẫn chưa có dịp sang Hàn Quốc Ảnh: FBNV

Dù thông tin về ông xã luôn được quan tâm, Sam từng khẳng định không có dự định cho chồng ra mắt công chúng trong tương lai: "Ở thời điểm này tôi chưa có và cũng không có dự định sẽ công khai chồng ở một thời điểm thích hợp nào hết. Vì căn bản ban đầu tôi đã tôn trọng sự riêng tư và quyền quyết định của anh, tôi đã hỏi ý kiến của anh trước.

Anh ấy biết công việc của tôi, tôi đã từng nói nếu em đăng ảnh lên mạng xã hội thì anh có cảm thấy ok hay không thì anh nói anh không muốn xuất hiện, không muốn bị mọi người để ý khiến cuộc sống bị thay đổi. Thứ hai là quan điểm của tôi trong chuyện tình yêu và kết hôn từ trước đến nay không thay đổi, tôi chỉ muốn giữ riêng tư cho cá nhân thôi".

Sam và chồng ban đầu là đối tác kinh doanh sau đó tìm hiểu và quyết định đến hôn nhân. Ảnh: FBNV

Cô từng cho biết ông xã là người không hoạt động trong giới giải trí. Tuy nhiên, nửa kia luôn chiều chuộng và hỗ trợ cô trong công việc. Về thông tin kết hôn với người đã có gia đình, Sam cho hay: "Tôi đã đăng ký kết hôn rồi thì làm sao có thể là vợ 2, vợ 3 gì được, phải là vợ hợp pháp và chính thức. Tôi che mặt ông xã vì tôn trọng quyết định của anh, không phải ai cũng thích được mọi người chú ý.

Tin đồn đầu ra vậy, có quá nhiều tin đồn và mọi người nghĩ ra quá nhiều kịch bản rồi. Cứ mỗi một lần sẽ có những câu chuyện khác nhau, kịch bản khác nhau. Sẵn đây Sam xin được nói thẳng là sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi. Trời ơi".