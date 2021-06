Sắm chiếc xe đầu đời là Toyota Wigo: Vợ ưng, chồng thuận, cả nhà đều vui

Một chiếc ô tô mới là ao ước và cũng là mục tiêu của nhiều cặp đôi trẻ sau khi kết hôn. Tuy nhiên, khi họ đã có đủ điều kiện tài chính, việc mua xe lại không đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Thông thường, phụ nữ là người thích những chiếc xe thời trang, bắt mắt, trong khi đàn ông đề cao sự thực dụng và tiết kiệm. Bởi chiếc xe đó là tài sản chung nên nếu vợ một ý, chồng một ý thì sẽ khó đi đến quyết định cuối cùng.

Mỗi mẫu xe có một điểm mạnh. Có xe ăn điểm về thiết kế nhưng lại thiếu tiết kiệm. Có xe thì ngược lại, tiết kiệm nhưng không được đầu tư về thiết kế và tiện nghi. Trong khi đó, Toyota Wigo là mẫu xe tổng hòa được các yếu tố trên. Đã có những dẫn chứng cụ thể trong cuộc sống cho thấy đây là mẫu xe khiến cả vợ và chồng cùng đồng thuận quyết định mua.

Anh Hùng Cường, một khách hàng đang sử dụng Toyota Wigo tại Quảng Ninh, cho biết: "Vợ chồng tôi mới cưới cuối năm ngoái. Giờ vợ sắp sinh em bé đầu lòng, chúng tôi muốn mua một chiếc ô tô để tiện đi lại cho cả nhà, tránh mưa, che nắng. Vì số tiền tiết kiệm có hạn, chúng tôi hướng tới mua một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Sau nhiều ngày nâng lên, đặt xuống nhiều lựa chọn, cũng có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, vợ chồng tôi đi đến quyết định cuối cùng là Toyota Wigo".

Theo anh Cường, lý do đầu tiên khiến cả hai vợ chồng anh cùng ưng Wigo chính là chi phí mua và sử dụng xe. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc, lại đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhưng Wigo sở hữu mức giá rất phải chăng so với các mẫu xe Hàn Quốc lắp ráp trong nước cùng phân khúc. Hai phiên bản Wigo MT và AT đang có giá bán lần lượt là 352 triệu và 385 triệu đồng. Sau khi mua chiếc Wigo AT, gia đình trẻ vẫn dư được một khoản tiền tiết kiệm để nuôi xe và để sử dụng vào các mục đích khác.

Chi phí sử dụng Wigo cũng rất thấp so với mặt bằng chung. Thứ nhất, Wigo là chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình được công bố là hơn 5,1 lít xăng/100 km. Tiếp theo, đây là mẫu xe có chi phí bảo dưỡng thấp. Xe Toyota nói chung và Wigo nói riêng có độ lành và bền bỉ đã được công nhận bởi cả thợ xe và những người sử dụng trước đó.

Yếu tố thứ hai thuyết phục đôi vợ chồng 9x là thiết kế xe. Wigo sở hữu thiết kế trẻ trung thực dụng và rất hiện đại. Cụm đèn trước projector kết hợp dải LED định vị tạo điểm nhấn. Đèn hậu LED cũng là chi tiết khiến Wigo nổi bật. Bộ vành 2 màu tương phản có thiết kế thời trang. Hướng tới các khách hàng trẻ, Wigo có nhiều tùy chọn màu sơn cá tính như đỏ, vàng và cam, cùng các màu sơn trung tính phục vụ số đông là trắng, bạc, ghi xám và đen.

Nội thất Wigo được đánh giá cao về sự thực dụng. Khoang cabin rộng rãi. Cốp xe có thể tích lớn, mở rộng được khi gập hết hàng ghế sau. Bên trong xe có đầy đủ tiện nghi cần thiết cho nhu cầu di chuyển hàng ngày như màn hình cảm ứng, đầu DVD, hệ thống điều khiển điều hòa tích hợp màn hình, hệ thống đề nổ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, gương gập điện...

Anh Cường chia sẻ thêm: "Một chiếc ô tô dù đẹp và nhiều trang bị nội, ngoại thất hào nhoáng đến mấy thì vẫn chưa đủ. Mua một chiếc xe cho gia đình, tôi đề cao yếu tố an toàn. Đó là lý do chúng tôi chọn Wigo - chiếc xe có đầy đủ những công nghệ an toàn cần thiết nhất".

Thật vậy, Wigo sở hữu những hệ thống an toàn cần thiết cho một mẫu xe cỡ nhỏ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cảm biến lùi, camera lùi và túi khí cho hàng ghế trước. Mẫu xe này được ASEAN NCAP chấm điểm an toàn 4 sao - điểm số cao nhất dành cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Trên phiên bản mới nhất năm 2021, Wigo tiếp tục được nâng cấp tiện nghi với màn hình cảm ứng 7 inch hoàn toàn mới, hỗ trợ các kết nối điện thoại thông minh thời thượng, mang đến nhiều tính năng tiện lợi và dễ sử dụng ngay trên màn hình xe như gọi điện, nghe nhạc và định vị bản đồ cùng nhiều ứng dụng, tiện ích khác.

Wigo còn trở thành lựa chọn chiếc ô tô đầu tiên hợp lý hơn bao giờ hết khi đang được ưu đãi với tổng trị giá lên đến 20 triệu đồng dành cho các khách hàng ký hợp đồng từ 1/6/2021 và thanh toán đầy đủ từ ngày 07/06/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Gói quà tặng này bao gồm ghế bọc da PVC, phim dán kính chính hãng dành cho phiên bản số tự động và gói bảo hành mở rộng tới 5 năm hoặc 150.000 km dành cho cả 2 phiên bản.

Như vậy, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng Wigo trong lâu dài với chính sách bảo hành 5 năm từ chính hãng. Bên cạnh đó, theo đánh giá của giới kinh doanh xe, Wigo còn ít khấu hao sau một thời gian dài sử dụng. Mẫu xe này bán lại được giá. Đó là một phần lý do khiến Wigo được nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn là chiếc xe đầu tiên của họ.

Box: Trong tháng 6, Toyota Việt Nam đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: hỗ trợ từ 20 – 30 triệu đồng lệ phí trước cho khách hàng mua Vios và hoàn thành thủ tục thanh toán trong tháng 6. Còn đối với Toyota Rush khách hàng được tặng gói bảo hiểm Vàng trị giá lên đến 8,7 triệu đồng từ nay cho tới 31/12/2021. Bên cạnh đó, công ty tài chính cũng dành tặng nhiều gói vay với lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp.

Đồng thời, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện các chương trình đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên đại lý trong mùa dịch Covid-19 cũng như đẩy mạnh hoạt động trực tuyến (online), giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu, sửa chữa khẩn…

