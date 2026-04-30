Trong tâm lý của nhiều bậc phụ huynh, một đứa trẻ giỏi là phải giỏi đều. Nếu con giỏi Toán, cha mẹ sẽ kỳ vọng con cũng phải đứng đầu môn Văn, thành thạo tiếng Anh và chơi tốt ít nhất một môn năng khiếu. Chúng ta sợ con bị "lệch", sợ con thiếu hụt kỹ năng và vô tình biến lịch trình của trẻ thành một cuộc chạy đua không hồi kết để lấp đầy mọi khoảng trống.

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc đời của Isaac Newton - người đặt nền móng cho vật lý cổ điển và được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, người ta sẽ thấy một thực tế phũ phàng, rằng ngay cả một bộ não thay đổi cả thế giới cũng không thể "toàn năng" như cách chúng ta vẫn lầm tưởng.

Isaac Newton là một trong những nhà vật lý lỗi lạc nhất của thế giới (Ảnh: Imagno/Getty Images)

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nhà vật lý vĩ đại, Newton từng bị mẹ rút khỏi trường học để về quản lý trang trại gia đình với hy vọng ông sẽ trở thành một nông dân giỏi. Kết quả là một "sai lầm" nhớ đời.

Newton hoàn toàn thất bại trong việc chăn nuôi và trồng trọt. Ông bỏ mặc đàn gia súc đi lạc, không quan tâm đến mùa màng và dành toàn bộ thời gian để đọc sách dưới gốc cây. Nếu ngày đó mẹ ông tiếp tục kiên trì với định kiến "phải giỏi làm nông để sinh tồn", thế giới có lẽ đã mất đi những định luật vạn vật hấp dẫn và Newton sẽ chỉ là một người nông dân tồi nhất vùng Woolsthorpe.

Cái bẫy của tư duy "giỏi đều" trong giáo dục gia đình

Sai lầm mang tên Isaac Newton vẫn đang lặp lại trong hàng triệu ngôi nhà Việt mỗi ngày. Nhiều cha mẹ đang dồn hết tâm sức để "sửa chữa" những môn con học yếu mà quên mất việc bồi dưỡng những môn con thực sự có thế mạnh.

Chúng ta lo sốt vó khi thấy con bị điểm kém môn vẽ nhưng lại coi việc con có khả năng tư duy logic vượt trội là điều hiển nhiên. Việc bắt một đứa trẻ có thiên hướng nghệ thuật phải giải toán nâng cao cũng giống như việc ép Newton đi chăn cừu. Nó không chỉ lãng phí thời gian mà còn khiến trẻ tin rằng mình là kẻ kém cỏi vì không thể làm tốt những thứ mình không có tố chất.

Sự toàn diện thực chất là một ảo tưởng nguy hiểm trong giáo dục. Khi nguồn lực và năng lượng của một đứa trẻ bị chia nhỏ cho quá nhiều mục tiêu, chúng sẽ chỉ dừng lại ở mức trung bình ở mọi thứ và không thể xuất sắc ở bất cứ đâu. Newton chỉ có thể chạm tới đỉnh cao của vật lý vì ông đã dám bỏ qua những việc "vô bổ" đối với ông để tập trung hoàn toàn vào thế giới của những con số và quy luật tự nhiên. Sự "lệch" mà cha mẹ vẫn sợ thực chất lại chính là dấu hiệu của một năng khiếu đặc biệt đang chờ được khai phá.

Giáo dục gia đình nên là nơi chấp nhận những khiếm khuyết của trẻ để ưu tiên cho những thế mạnh đặc thù (Ảnh: Sohu)

Đừng để con trở thành một "nông dân tồi" trước khi thành thiên tài

Thay vì cố gắng biến con thành một phiên bản "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn của xã hội, điều cha mẹ cần làm là giúp con tìm thấy "trang trại" thực sự của cuộc đời mình. Giáo dục gia đình nên là nơi chấp nhận những khiếm khuyết của trẻ để ưu tiên cho những thế mạnh đặc thù.

Một đứa trẻ không biết đá bóng hay chơi đàn vẫn có thể là một nhà lập trình tương lai xuất chúng. Khi cha mẹ buông bỏ được nỗi sợ "học lệch", đứa trẻ mới có đủ không gian để tự do phát triển những tố chất bẩm sinh.

Cuối cùng, bài học từ sai lầm của gia đình Newton nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở việc họ làm được bao nhiêu thứ, mà nằm ở việc họ làm xuất sắc nhất thứ gì. Đừng ép con phải giỏi mọi thứ để rồi nhận lại một đứa trẻ mệt mỏi và mờ nhạt.

Hãy để con được "sai" ở những lĩnh vực không thuộc về mình, để con có đủ tâm trí và năng lượng tỏa sáng ở nơi con thực sự thuộc về. Thành công không đến từ việc lấp đầy những lỗ hổng, nó đến từ việc mài sắc những mũi nhọn vốn có của mỗi cá nhân.