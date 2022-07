Sai lầm đáng sợ khi dùng hạt sen bồi bổ cho trẻ, nhiều người vẫn làm mà không hay biết

Nhiều người thường nghĩ, hạt sen có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất bổ. Người ta thường xay nhỏ hạt sen rồi nấu cháo cho trẻ ăn. Tuy nhiên đây lại là điều vô cùng có hại.

Do hạt sen giàu dinh dưỡng nên có thể làm cho trẻ khó tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa của trẻ rất nhạy cảm do còn non yếu. Bởi vậy không thể hấp thụ được các chất trong hạt sen. Ngược lại, trẻ em ăn hạt sen còn có thể gây ra dị ứng và mẩn đỏ. Do đó, không nên trộn các loại hạt sen để nấu cháo cho bé vì sẽ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu và biếng ăn ở trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không chỉ trẻ nhỏ, người lớn có hệ tiêu hoá kém, thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón… cũng được khuyến cáo không ăn hạt sen.

5 công dụng tuyệt vời của hạt sen với sức khoẻ

Giúp an thần, chữa mất ngủ

Đây là công dụng nổi bật của hạt sen mà hầu như ai cũng nghe qua. Với đặc tính bình, vị ngọt thanh mát, những món ăn từ hạt sen giúp an thần, thư giãn, hạ huyết áp và giúp cho giấc ngủ sâu hơn.

Khi sơ chế hạt sen thì chúng ta hay bỏ tâm sen vì đây là phần đắng. Nhưng nếu như dùng hạt sen để trị mất ngủ, để lại phần tâm sen sẽ cho công dụng cao hơn nhiều.

Chữa đau đầu

Trong hạt sen chứa nhiều Protid, Glucid, Vitamin PP và Vitamin C nên có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh, nhờ đó có thể dùng để chữa đau đầu. Những món ăn từ hạt sen sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, đầu óc đỡ căng thẳng, nhờ đó chứng đau đầu cũng giảm bớt.

Ảnh minh hoạ

Làm đẹp và chống lão hóa da

Trong hạt sen giàu chất chống oxi hóa, ngoài ra trong hạt và củ sen còn có một loại enzym đặc biệt có tác dụng hàn gắn và phục hồi tổn thương dưới da. Vậy nên ăn những món chế biến từ hạt sen còn có tác dụng giúp làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Tốt cho phụ nữ có thai

Hạt sen rất giàu dưỡng chất nên thường được sử dụng để bồi bổ cho phụ nữ có thai. Món ăn từ hạt sen sẽ có tác dụng ích tâm, bổ thận, an thần, ích trí,… rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não của thai nhi. Nhờ đó con sinh ra sẽ thông minh và khỏe mạnh.

Tốt cho người mới ốm dậy

Hạt sen có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thanh mát ngon miệng và dễ chế biến, là loại thực phẩm rất thích hợp để bồi bổ cho người có sức khỏe kém, người mới ốm dậy. Có thể nấu chè hạt sen, gà hầm hạt sen, móng giò hầm hạt sen… đều là những món ăn có giá trị dinh dưỡng rất cao.