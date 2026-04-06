Trong thành công rực rỡ của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil Hendrio Araujo Da Silva), không thể không nhắc đến bóng hồng luôn đồng hành cùng anh – Lais Machado. Cô không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi sự tinh tế và tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa Việt Nam.

Cặp đôi bắt đầu chính thức hẹn hò từ tháng 09/2023. Đến nay, họ đã gắn bó hơn 2 năm và hiện đang cùng chung sống hạnh phúc tại Việt Nam. Lais được biết đến là người phụ nữ vô cùng kín tiếng. Cô giữ các tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư, tránh xa những ồn ào để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ. Hoàng Hên chưa từng công khai ảnh cưới nhưng xác nhận cô nàng là vợ của mình.

Hoàng Hên và vợ Lais Machado

Nhan sắc của Lais Machado luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi cô xuất hiện trên khán đài. Cô sở hữu gương mặt với các đường nét thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người hâm mộ ví nhan sắc của cô không thua kém gì các đại diện tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Lais sở hữu hình thể cân đối, khỏe khoắn đặc trưng của phụ nữ Brazil. Tuy nhiên, cô luôn biết cách ăn mặc để vừa tôn lên sự gợi cảm, vừa giữ được nét thanh lịch.

Nhan sắc vợ Hoàng Hên

Vợ Hoàng Hên và con trai Duy Mạnh

Hoàng Hên và vợ tại nhà riêng

Lais Machado đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp Đỗ Hoàng Hên duy trì phong độ đỉnh cao. Đỗ Hoàng Hên là cầu thủ duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm. Lais chính là người tự tay nghiên cứu và chuẩn bị các bữa ăn chay đầy đủ dinh dưỡng, giúp chồng đảm bảo thể lực bền bỉ trên sân cỏ. Dù là trận đấu tại V.League hay khi Đỗ Hoàng Hên khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam (ra mắt tháng 3/2026), Lais luôn có mặt trên khán đài để tiếp lửa tinh thần.