Sắc vóc ở độ chín muồi: Hoa hậu Bảo Ngọc sẵn sàng tỏa sáng tại đấu trường Miss World 2026

Tối 29/3, tại đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025, Hoa hậu Bảo Ngọc và Hoa hậu Hà Kiều Anh đã trở thành tâm điểm thảm đỏ khi khoác lên mình các thiết kế Haute Couture. Cả ba tuyệt tác dạ hội này đều thuộc bộ sưu tập "Numéro: Người dấu yêu" vừa được NTK Nguyễn Phúc Tuấn ra mắt đúng ngày sinh nhật 14/3.

Xuất hiện tại sự kiện nhan sắc lớn nhất nhì năm, Hoa hậu Bảo Ngọc liên tục thay đổi hình ảnh với hai bộ cánh mang ngôn ngữ thời trang đương đại sắc sảo của Nguyễn Phúc Tuấn.

Ở thiết kế đầu tiên, nàng hậu khoe trọn vóc dáng trong phom váy ôm sát, lấy cảm hứng từ hoàng hôn sông Hương. Sự giao thoa giữa sắc tím xứ Huế và ánh vàng rực rỡ tạo nên một bảng màu đặc trưng. Toàn bộ bề mặt váy được đính kết pha lê và cườm thủ công tỉ mỉ suốt một tháng. Mỗi họa tiết trên váy tựa như một mảnh ký ức từ đền đài cố đô, hoa thủy tiên đến cơn mưa Huế được tái sinh hoàn hảo.

Ngay sau đó, Bảo Ngọc tiếp tục tỏa sáng với thiết kế thứ hai: Một chiếc ball gown ivory có cấu trúc sculptural (điêu khắc) đầy quyền lực. Phần corset siết eo dứt khoát kết hợp chân váy chữ A bung nở nhiều tầng tạo cảm giác như năng lượng được giải phóng. NTK sử dụng kỹ thuật xếp loop 3D thủ công khiến dải vải cuộn trào như nhịp thở, kết hợp lớp voan trong suốt và tua rua mềm mại. Gam màu kem ivory không phô trương nhưng đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

Bên cạnh đàn em, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng khoe nhan sắc vượt thời gian trong một thiết kế mang đậm tính triết lý của Nguyễn Phúc Tuấn.

Bộ dạ hội là đỉnh cao của kỹ thuật chuyển sắc couture: từ hồng mong manh nguyên sơ, qua xanh lặng sâu, đến vàng rực rỡ. Hành trình màu sắc không đứt gãy này tượng trưng cho cách con người chữa lành qua tổn thương. Điểm đắt giá nhất là họa tiết "giọt nước mắt" đính từ hàng ngàn viên pha lê Nhật Bản suốt nhiều tháng. Từng chi tiết được canh chỉnh để khi người mặc chuyển động, bề mặt váy chảy đi hoàn hảo với thông điệp: "Nước mắt không biến mất, chúng chỉ học cách toả sáng theo một cách khác".

Bằng kỹ thuật đính kết đỉnh cao và tư duy thẩm mỹ độc bản, các thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn đã thực sự thăng hoa, góp phần tạo nên những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất trong đêm chung kết.

PV