"Dù tôi sống ở nửa bên kia của thế giới, chúng ta vẫn đang cùng nhau đối mặt với biến đổi khí hậu và những vấn đề này. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể vừa ngăn chặn nạn đói vừa bảo vệ môi trường. Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: Hãy cùng nhau nắm tay để bảo vệ hành tinh này", người đẹp chia sẻ.