Lúc 10 giờ ngày 6-2, giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được giao dịch ở mức 3,1 triệu đồng/lượng mua vào, 3,21 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 420.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá giảm hơn 40%

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng lần lượt 2,69 triệu đồng và 2,77 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào – bán ra, mất thêm 620.000 đồng mỗi lượng.

Một số thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá bạc giảm sâu, như Công ty Ancarat công bố giá bạc mua vào 2,69 triệu đồng – bán ra 2,78 triệu đồng.

Chênh lệch giá giao dịch giữa các thương hiệu lên tới hàng trăm ngàn đồng – mức rất cao trong đợt biến động mạnh của thị trường bạc gần đây.

Không chỉ bạc miếng loại 1 lượng, giá bạc kg tại các thương hiệu cũng giảm hàng triệu đồng. Giá bạc kg tại SBJ sáng nay bán ra còn 85,6 triệu đồng; trong khi Phú Quý và Ancarat bán ra chỉ còn 74,1 triệu đồng.

Giá bạc giảm sốc khiến nhiều người vừa xếp hàng mua bạc xong đã lỗ nặng

Nếu so với mốc đỉnh của giá bạc kg vượt 123 triệu đồng lập hôm 29-1, chỉ trong khoảng 1 tuần, những nhà đầu tư bạc mua vào ở vùng đỉnh đã mất tới 40%, tức người mua ở giá 123 triệu đồng đang lỗ tới hơn 49 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay lúc 10 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch quanh mốc 70 USD/ounce, giảm hơn 10 USD từ mốc 80,4 USD/ounce của phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá bạc rớt chỉ còn 65 USD/ounce – trước khi phục hồi.

Nhiều người lỗ nặng

Giá bạc bị bán tháo dữ dội những ngày qua, cùng nhịp đi xuống với giá vàng, Bitcoin và chứng khoán quốc tế. Theo giới phân tích, giá bạc sau khi không trụ được các mốc cản ở vùng 80 USD, 70 USD/ounce đã kích hoạt lực bán tháo mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Thậm chí, bạc còn giảm mạnh hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn và độ biến động cao hơn.

Kim loại quý trên sàn quốc tế rớt thẳng đứng khiến nhiều nhà đầu tư trót "đu đỉnh" bạc ở vùng 110- 120 triệu đồng/kg hoặc 4,5 – 4,7 triệu đồng/lượng trong giai đoạn cuối tháng 1-2025 lỗ rất nặng. Anh Hoàng Mạnh (ngụ TPHCM) cho biết khoảng hai tuần trước, anh xếp hàng mua 5kg bạc ở một thương hiệu tại TPHCM với giá 120 triệu đồng/kg. Khoản đầu tư này anh rút từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng ra mua, với tổng chi phí 600 triệu đồng.

"Thời điểm đó, nhiều dự báo cho thấy giá bạc có thể lên tới 130 – 140 triệu đồng/kg và nhu cầu mua bạc "nóng sốt", xếp hàng mua bạc trên giấy – thanh toán ngay. Tới giờ, 5kg bạc này giá thị trường chỉ còn khoảng 350 triệu đồng, lỗ nặng so với khoản đầu tư ban đầu và chưa biết bao giờ mới "về bờ" – anh Mạnh lo lắng.