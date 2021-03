Rút quẻ Trạng Lường để biết hạnh vận gì sẽ đến với bạn trong năm nay

Gieo quẻ là một trong những hình thức hấp dẫn, vẫn giữ nguyên ý nghĩa: mang lại niềm vui nho nhỏ, đồng thời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống, thúc đẩy mọi người trân trọng cuộc sống và cố gắng không ngừng.

Dự đoán vận hạn một năm siêu chuẩn với loạt quẻ thẻ của cụ Lương Thế Vinh biên soạn trên Lotus

Quẻ Trạng Lường do cụ Lương Thế Vinh biên soạn là những bài thơ xưa, tuy ngắn nhưng lại dự đoán đầy đủ vận hạn một năm. Nếu may mắn, bạn có thể nhận được một trong những câu quẻ đầy ý nghĩa và khích lệ như thế này do "Trạng Lường" Lương Thế Vinh biên soạn:

1. Báo lai tức phụ hảo nam nhi

Ngã thị phân vân tiện khả chi

Gia nội nhân luân thăng nhất cấp

Môn phong hoàn mỹ khách hồng hy

Dịch thơ

Tin về vợ mới đẻ con trai

Trong lòng phấn khởi chẳng bảo ai

Gia nội mỗi người thăng một cấp

Cửa nhà vui vẻ phúc trùng lai

Lời giải: Đinh tài tốt, phúc lộc thọ, nhà bình yên, vạn sự hay.

2. Quyển tận phù vân kiến thái dương

Cửu châu tứ hải cộng thanh quang

Tri quân cầu vấn công danh lợi

Trang tụng hôn nhân sự sự xương

Dịch Thơ

Cuốn hết mây đen thấy mặt trời

Chín châu bốn biển sáng nơi nơi

Hiểu người xin quẻ cầu danh lợi

Kiện tụng hôn nhân việc gặp thời

Lời giải: Công danh tới, tài lợi thành, kiện thì thắng, hôn nhân nhanh, gia trạch yên ổn.

3. Thời lai bất dị mộc phùng xuân

Tài lợi thanh danh tự thử tân

Thuỷ lục tầng tầng thần bảo hộ

Do quân tâm niệm hợp Châu Trần

Dịch thơ

Gặp thời như cây gặp mùa xuân

Tài lộc tiếng hay phát triển dần

Đi ngược về xuôi thần bảo hộ

Như lòng ước nguyện hợp Châu Trần

Lời giải: Thời phùng chí, thanh danh mỹ, thông hanh tốt, vạn sự hỷ, gia trạch bình yên.

4. Mãn sơn cao lộc bất như tòng

Tiết thảo trường thanh lịch vạn đông

Chi thượng hữu sào thư bạch hạc

Thanh văn ư thượng cửu thiên không

Dịch thơ

Cây mọc đầy rừng chẳng bằng thông

Trải qua gió rét vạn mùa đông

Trên cành có tổ chim bạch hạc

Tiếng kêu văng vẳng ở trên không

Lời giải: Trọng tài lành, danh lợi đạt, phúc lộc hậu, hôn nhân tốt.

5. Nhĩ chỉ vu điền tác lão nông

Xuân minh cam vũ lợi hoà phong

Gia chung báo mãn giai hoà lạc

Tức phụ thê nhi thiện sự ông

Dịch thơ

Làm ruộng lâu năm hoá lão nông,

Xuân sang mưu ngọt lợi cây trồng

Trong nhà no ấm đều vui vẻ

Vợ con sinh nở đẹp lòng ông

Lời giải: Sinh lợi cát hợp thiên thời, gia sự hảo, hôn nhân thành.

6. Nhất kiến nhân gia nhất mỹ nhân

Chủ trương tác ngã dự hoà thân

Tiểu nhi trưởng đại nghi gia thất

Vị bốc hà do hợp Tấn Tần

Dịch thơ

Lại thấy gần nhà một gái xinh

Ý muốn cùng ta lập gia đình

Trẻ đã lớn khôn cho xây dựng

Nếu hỏi có nên rất thuận tình

Lời giải: Lợi khả kiến, vị đắc thu, tụng vị khả, hôn nhân thành.

