Rút lộc tuần mới (17/8 - 23/8) cho 12 con giáp: Ai được Thần Tài gõ cửa, ai sắp có bước ngoặt trong công việc?

Có những tuần mọi việc diễn ra rất bình lặng, nhưng cũng có những tuần chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc gặp hay một quyết định nhỏ cũng đủ tạo nên bước ngoặt lớn. Tuần từ 17/8 đến 23/8 được xem là khoảng thời gian chuyển giao trước tiết Xử Thử, vì vậy nhiều nguồn năng lượng mới bắt đầu hình thành. Điều quan trọng không phải là vận may đến nhiều hay ít, mà là bạn có nhận ra cơ hội khi nó xuất hiện hay không.

Tuổi Tý - Quẻ Địa Thiên Thái

Đây là quẻ tượng trưng cho sự hanh thông sau những ngày trì trệ. Nếu thời gian qua tuổi Tý cảm thấy công việc chững lại hoặc tài chính chưa như mong muốn thì tuần này có thể xuất hiện tín hiệu tích cực. Một người từng quen biết hoặc một mối quan hệ cũ sẽ mang đến thông tin hữu ích. Đây cũng là tuần thích hợp để bắt đầu những kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Về tài lộc, tiền đến từ công việc chính nhiều hơn là các khoản thu bất ngờ.

Lộc tuần: ★★★★☆

Tuổi Sửu - Quẻ Sơn Địa Bác

Quẻ này nhắc tuổi Sửu nên chậm lại thay vì nóng vội. Công việc chưa phải không có cơ hội, nhưng cần tránh đưa ra quyết định chỉ vì thấy người khác thành công. Nếu đang đầu tư hoặc chuẩn bị ký kết, hãy kiểm tra thật kỹ các điều khoản. Bù lại, các mối quan hệ trong gia đình và đồng nghiệp khá hài hòa, giúp tuổi Sửu có thêm động lực.

Lộc tuần: ★★★☆☆

Tuổi Dần - Quẻ Lôi Hỏa Phong

Đây là quẻ mang nhiều năng lượng phát triển. Tuần này tuổi Dần dễ được cấp trên ghi nhận hoặc có cơ hội thể hiện năng lực. Nếu đang tìm việc hoặc chuyển hướng nghề nghiệp, khả năng nhận được phản hồi tích cực khá cao. Tài chính chưa bùng nổ nhưng đều đặn và ổn định.

Lộc tuần: ★★★★☆

Tuổi Mão - Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

Quẻ Gia Nhân nhấn mạnh sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuổi Mão có thể khá bận trong tuần mới nhưng đừng quên dành thời gian cho những người thân yêu. Một cuộc trò chuyện trong gia đình có thể giúp bạn tháo gỡ áp lực đang gặp phải. Tiền bạc ổn định, không nên chi tiêu theo cảm xúc.

Lộc tuần: ★★★☆☆

Tuổi Thìn - Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Đây là quẻ của sự tích lũy và giá trị bền vững. Tuần này tuổi Thìn chưa cần chạy theo quá nhiều cơ hội mới mà nên tập trung vào những gì mình đang làm. Một người từng giúp bạn trong quá khứ có thể quay lại và mở ra một cơ hội hợp tác đáng cân nhắc. Thần Tài không mang đến khoản tiền lớn ngay lập tức nhưng sẽ giúp bạn có thêm nguồn thu ổn định.

Lộc tuần: ★★★★☆

Tuổi Tỵ - Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Đây là một trong những quẻ đẹp nhất tuần này. Đại Hữu tượng trưng cho thành quả sau thời gian nỗ lực. Người tuổi Tỵ dễ gặp may về tiền bạc, được thưởng, có thêm khách hàng hoặc nhận tin vui liên quan đến công việc. Nếu đang kinh doanh, đây là tuần nên chủ động gặp gỡ đối tác và mở rộng kết nối.

Lộc tuần: ★★★★★

Tuổi Ngọ - Quẻ Thiên Phong Cấu

Tuần mới mang đến khá nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ cho tuổi Ngọ. Có người sẽ xuất hiện đúng lúc để đưa ra lời khuyên hoặc giới thiệu cơ hội mới. Tuy nhiên, quẻ cũng nhắc tuổi Ngọ đừng quá tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn nếu chưa kiểm chứng kỹ. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội quen biết thêm đối tượng phù hợp.

Lộc tuần: ★★★★☆

Tuổi Mùi - Quẻ Địa Hỏa Minh Di

Đây là quẻ khuyên tuổi Mùi nên giữ sự bình tĩnh. Có thể bạn cảm thấy công sức mình bỏ ra chưa được ghi nhận, nhưng mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ. Đừng vì nôn nóng mà thay đổi kế hoạch giữa chừng. Cuối tuần sẽ có tín hiệu tích cực hơn đầu tuần, đặc biệt về công việc.

Lộc tuần: ★★★☆☆

Tuổi Thân - Quẻ Trạch Thiên Quải

Tuổi Thân là một trong những con giáp được đánh giá cao về vận quý nhân tuần này. Quẻ Quải tượng trưng cho sự quyết đoán đúng lúc. Nếu đang phân vân giữa hai lựa chọn, bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời. Thần Tài cũng khá ưu ái tuổi Thân, đặc biệt với người làm kinh doanh, bán hàng hoặc dịch vụ.

Lộc tuần: ★★★★★

Tuổi Dậu - Quẻ Phong Lôi Ích

Đúng như tên gọi, quẻ Ích tượng trưng cho sự gia tăng. Đây là tuần tuổi Dậu dễ có thêm nguồn thu, được hỗ trợ trong công việc hoặc nhận cơ hội học hỏi mới. Đừng ngại hỏi ý kiến người có kinh nghiệm vì chính họ sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian đạt mục tiêu.

Lộc tuần: ★★★★☆

Tuổi Tuất - Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Đại Súc là quẻ của sự tích lũy. Tuần này tuổi Tuất không cần quá nóng lòng kiếm tiền nhanh. Những gì bạn đang xây dựng sẽ tạo nền tảng tốt hơn trong vài tháng tới. Nếu có người mời đầu tư hoặc hợp tác quá hấp dẫn, hãy dành thêm thời gian cân nhắc trước khi quyết định.

Lộc tuần: ★★★☆☆

Tuổi Hợi - Quẻ Thiên Địa Bĩ

Quẻ Bĩ thường khiến nhiều người lo lắng, nhưng ý nghĩa của nó không phải xui xẻo mà là lời nhắc cần kiên nhẫn. Một vài việc có thể diễn ra chậm hơn dự tính, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để tuổi Hợi nhìn lại kế hoạch của mình. Cuối tuần sẽ có người chủ động liên hệ mang đến thông tin tích cực liên quan đến công việc hoặc tài chính.

Lộc tuần: ★★★☆☆

Quẻ đẹp nhất tuần: Tuổi Tỵ và tuổi Thân

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ với quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu và tuổi Thân với quẻ Trạch Thiên Quải được xem là hai con giáp có năng lượng nổi bật nhất tuần từ 17/8 đến 23/8. Một bên có cơ hội đón tài lộc, mở rộng nguồn thu, một bên lại được quý nhân nâng đỡ, giúp tháo gỡ những nút thắt trong công việc.

Dù vậy, Kinh Dịch luôn nhấn mạnh rằng quẻ chỉ phản ánh xu hướng chứ không quyết định kết quả. Một quẻ tốt sẽ phát huy giá trị khi đi cùng sự chủ động, còn một quẻ chưa thuận lợi lại là lời nhắc để mỗi người cẩn trọng hơn trong từng lựa chọn. Vì thế, điều quan trọng nhất trong tuần mới vẫn là giữ tinh thần tích cực, làm tốt việc của mình và sẵn sàng đón nhận những cơ hội xuất hiện đúng thời điểm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo