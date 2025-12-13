Rùng mình với căn phòng KTX của nam sinh học giỏi

Mới đây, một nghiên cứu sinh tại một trường đại học top đầu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã chia sẻ hình ảnh ký túc xá khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng. Trong môi trường vốn được xem là nơi hội tụ những sinh viên ưu tú nhất, ít ai ngờ vẫn tồn tại trường hợp sống bừa bộn đến mức khó tưởng tượng.

Theo phản ánh, căn phòng nam sinh này xuất hiện gián ở khắp nơi và nguyên nhân lại xuất phát từ… duy nhất một người. Bạn cùng phòng cho biết chỉ cần đi công tác vài ngày, khi trở về đã thấy cảnh tượng “tan hoang” khi quần lót đã mặc bị vứt giữa phòng, tất bẩn nhét thẳng vào giày bốc mùi hôi thối, đồ đạc bừa bộn chất từ góc này sang góc khác, gián bò kín nền nhà… Rõ ràng, đây không phải là chuyện phát sinh trong thời gian ngắn mà là thói quen sinh hoạt kéo dài từ khi nam sinh này mới nhập học.

Căn phòng của nam sinh này không có chỗ bước chân.

Sau khi được lan truyền, câu chuyện lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người thẳng thắn cho rằng tình trạng ở ký túc xá này không chỉ phản ánh ý thức kém mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung.

Bên cạnh đó, một bộ phận cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự cảm thông với những người phải sống chung trong căn phòng này, cho rằng việc duy trì nếp sống sạch sẽ, tối thiểu là không làm phiền người khác, là trách nhiệm cơ bản khi sống tập thể. Chỉ cần một người thiếu ý thức là cả phòng rơi vào cảnh sống chung với mùi hôi, đồ đạc bừa bãi và côn trùng kéo đến.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn phòng mà rùng mình thật sự. Ở ký túc xá thì ai cũng bận học, bận thực tập, nhưng tối thiểu phải giữ vệ sinh chung. Chỉ cần một người sống bừa bộn như vậy là cả phòng chịu trận. Gián, mùi hôi, đồ đạc ngổn ngang… không ai chịu nổi.

- Không hiểu sao vào được trường top đầu rồi mà ý thức sống lại thấp đến vậy. Suy nghĩ logic, kỹ năng học tập, thành tích có thể rất tốt, nhưng những thói quen cơ bản như dọn dẹp hay tôn trọng người khác thì không có.

- Mình từng sống ký túc 4 năm nên nhìn cảnh này ám ảnh lắm. Trong phòng lúc nào cũng có một bạn bừa bãi, đi công tác vài ngày về là thấy cả ổ gián dưới gầm giường. Một người không gọn gàng là đủ để biến phòng thành thảm họa.

- Cũng thương các bạn cùng phòng. Đi học về mệt, mở cửa ra thấy cảnh này chắc tụt mood luôn. Muốn góp ý thì ngại, mà không nói thì sống chung cũng không nổi. Kiểu môi trường tập thể, nếu không thống nhất được từ đầu thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn.

- Ý thức vệ sinh là chuyện tối thiểu trong đời sống tập thể. Đây lại là môi trường đại học lớn, tưởng như sinh viên sẽ có ý thức cao hơn. Khi sống tập thể, tôn trọng người khác và biết tự chăm sóc bản thân cũng quan trọng như việc học vậy.

- Mình thấy cái đáng sợ nhất không phải phòng bẩn, mà là bạn nam đó đã quen sống như vậy từ lúc nhập học. Tức là đây không phải hành vi nhất thời mà là thói quen lâu dài. Để thay đổi một người như vậy thật sự rất khó.

Sống trong tập thể, làm thế nào để “thuận cả đôi đường”?

Sống trong môi trường tập thể luôn là hành trình học cách thích nghi và tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống chung có nhiều niềm vui nhưng cũng không tránh khỏi những tình huống khó xử đến từ sự khác biệt trong tính cách và thói quen sinh hoạt. Điều mà ai cũng phải đối diện là làm sao để mọi người cùng cảm thấy thoải mái, không ai phải chịu thiệt và không ai bị làm phiền.

Điều quan trọng đầu tiên là hiểu rằng mỗi người mang theo một lối sống riêng, không ai giống ai. Sự khác biệt không phải vấn đề, trừ khi một thói quen ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Vì vậy, ý thức giữ gìn không gian chung trở thành nguyên tắc cơ bản nhất. Việc duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng không chỉ để căn phòng thoáng mát mà còn thể hiện trách nhiệm với những người đang cùng chia sẻ không gian. Chỉ một người bừa bộn hay thiếu ý thức là cả phòng phải chịu hậu quả, từ mùi khó chịu đến côn trùng kéo đến.





Nam sinh này không có ý thức khi sống trong môi trường tập thể.

Một yếu tố khác tạo nên cuộc sống chung hài hòa chính là khả năng giao tiếp. Nhiều mâu thuẫn xuất phát từ việc ai đó chưa từng nói ra cảm xúc của mình. Một bạn bật nhạc lớn vì nghĩ mọi người không phiền. Một bạn nấu ăn khuya vì cứ tưởng không ai để ý. Một bạn để đồ đạc chiếm nhiều diện tích vì nghĩ rằng ai cũng đã quen. Khi không ai nói với ai điều gì, những khó chịu nhỏ có thể tích tụ thành mâu thuẫn lớn. Việc trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng ngay từ đầu về giờ giấc, nhu cầu, thói quen hay sự riêng tư giúp mọi chuyện rõ ràng và dễ thở hơn rất nhiều.

Sống tập thể còn cần tinh thần chia sẻ, đôi khi là chủ động giúp nhau những việc nhỏ. Hôm nay bạn đổ rác, ngày mai người khác quét nhà. Lúc này mình dọn bếp, lát nữa bạn lau bàn. Những điều tưởng như đơn giản lại tạo nên cảm giác gắn kết và giúp môi trường chung trở nên dễ chịu. Không cần so đo ai làm nhiều hơn ai, chỉ cần mỗi người tự giác một chút là bầu không khí đã thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó, sự thấu hiểu cũng rất quan trọng. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng mà người khác không nhìn thấy. Có người đi làm thêm tới khuya, có người đang gặp vấn đề gia đình, có người chịu áp lực học tập. Thái độ lắng nghe thay vì phán xét giúp tập thể trở thành nơi an toàn để mọi người cùng dựa vào.

Tuy nhiên, hòa thuận không có nghĩa là im lặng chịu đựng mọi sai trái. Nếu một người liên tục gây ảnh hưởng dù đã được góp ý nhiều lần, thì việc tìm giải pháp mạnh hơn, như nhờ quản lý ký túc hỗ trợ hoặc đề xuất đổi phòng, là hoàn toàn hợp lý. Tôn trọng người khác là cần thiết, nhưng không ai bắt buộc phải hy sinh sự thoải mái của bản thân chỉ để giữ hòa khí.

Cuối cùng, để sống tập thể thuận cả đôi đường, mỗi người cần học cách tự soi lại chính mình. Hãy tự hỏi xem thói quen của mình có đang gây bất tiện cho ai hay không, liệu mình đã góp phần tạo ra môi trường dễ chịu chưa và nếu phải sống cùng một người có tính cách giống hệt mình, liệu mình có cảm thấy thoải mái hay không. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại có khả năng thay đổi cách một tập thể vận hành.

Suy cho cùng, sống chung không khó nếu mỗi người biết nhường một chút, hiểu một chút và chủ động vun đắp cho không gian chung. Khi ai cũng cố gắng trở thành người dễ sống, cả tập thể sẽ tự nhiên trở nên hài hòa. Điều này giúp việc sinh hoạt chung trở thành trải nghiệm đáng nhớ thay vì chuỗi ngày mệt mỏi vì những rắc rối vụn vặt.

Và có lẽ, bài học quan trọng nhất là trở thành phiên bản mà chính bạn cũng cảm thấy thoải mái nếu phải sống cùng. Khi mỗi người đều hướng đến điều đó, chuyện thuận cả đôi đường sẽ đến một cách tự nhiên.