JonBenét Patricia Ramsey, sinh ngày 6/8/1990, là gương mặt “con cưng” của các cuộc thi hoa hậu nhí khắp nước Mỹ. Mới 6 tuổi, cô bé đã là một "hoa hậu nhí" lừng danh với vẻ đẹp lôi cuốn: làn da trắng sứ, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh to tròn và nụ cười rạng rỡ. JonBenét Ramsey "dắt túi" hàng loạt danh hiệu như Hoa hậu Hoàng gia Hoa Kỳ, Hoa hậu nhí Charlevoix, Hoa hậu nhí Colorado, Cô gái trang bìa trẻ em của tiểu bang Colorado và Hoa hậu nhí toàn quốc.

Cô bé xinh xắn như một thiên thần, liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí và các mẫu quảng cáo, được kỳ vọng sẽ trở thành một siêu sao trong tương lai. Tương lai của JonBenét được dự đoán sẽ còn tiến xa — nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm Giáng sinh. Cuộc đời hoa hậu nhí kết thúc trong bi kịch ám ảnh, đến gần 3 thập kỷ sau vẫn chưa có lời giải.

Đêm Giáng sinh đẫm máu và bức thư đòi tiền chuộc đầy bí ẩn

Vào 22h tối ngày 25/12/1996, JonBenét được nhìn thấy lần cuối cùng trên giường ngủ tại căn nhà 4 tầng của gia đình ở Boulder, Colorado. Trong đêm đó, ba thành viên còn lại của gia đình - bố John, mẹ Patsy và anh trai Burke (9 tuổi) - khẳng định không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào.

Sự việc chỉ vỡ lở vào 5h50 sáng 26/12, khi bà Patsy Ramsey phát hiện một bức thư đòi tiền chuộc dài 2 trang trên kệ bếp. Bức thư yêu cầu gia đình phải trả 118.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) để đổi lấy sự an toàn của con gái. Điều đáng ngờ là con số này trùng khớp kỳ lạ với khoản thưởng ông John vừa nhận từ công ty. Lá thư này cũng dài đến 385 từ, gấp 6-7 lần độ dài trung bình của thư tống tiền, và chứa nhiều lỗi chính tả, cú pháp bất thường như cố tình “diễn kịch”.

Mặc dù bức thư cảnh báo không được liên lạc với cảnh sát, nhưng gia đình Ramsey đã làm trái lời. Hai cảnh sát đã đến nhà để thu thập chứng cứ. Đến buổi chiều cùng ngày, khi John được yêu cầu kiểm tra lại căn nhà, ông đã tìm thấy thi thể con gái ở dưới tầng hầm. Thi thể cô bé được phủ một tấm chăn mỏng, dây thừng quấn quanh cổ, tay bị trói ngược và miệng bị bịt kín. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy JonBenét Ramsey chết do bị bóp cổ và chấn thương hộp sọ. Trên cơ thể có những vết tròn lạ, nghi do súng điện gây ra.

Hoa hậu nhí bị sát hại khi mới 6 tuổi

Thi thể cô bé được phát hiện ngay trong nhà

Cuộc Điều Tra Bế Tắc: Những Nghi Vấn Không Lời Giải

Vụ án ngay lập tức thu hút sự chú ý khổng lồ của truyền thông và dư luận. Công chúng lên án tội ác rúng động, đồng thời tiếc thương ngôi sao nhí sáng giá nhưng vắn số. Báo chí địa phương nhanh chóng đưa tin, dồn sự nghi ngờ lên chính gia đình Ramsey. Điều tra cho thấy không có dấu chân trên tuyết quanh nhà, cho thấy hung thủ có thể đã ở bên trong. Hầm rượu là một căn phòng khó tìm thấy, nên giả thuyết hung thủ là người quen biết gia đình được đặt ra.

Gia đình Ramsey cũng có những hành vi rất kỳ lạ. Việc ông bà Ramsey báo cảnh sát bất chấp lời cảnh báo trong thư, việc họ quyết định tìm kiếm lại căn nhà và tìm thấy thi thể một cách nhanh chóng, cùng với việc nhiều vật dụng bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu đều khiến dư luận nghi ngờ. Đặc biệt, bức thư đòi tiền chuộc còn bị chuyên gia ngôn ngữ James Fitzgeralld phân tích và khẳng định là một sự dàn dựng có chủ ý, với những lỗi sai và cách dùng từ không phù hợp với một tên tội phạm.

Gia đình Ramsey xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn

Tuy nhiên rất nhiều năm sau đó, vụ việc vẫn đi vào bế tắc. Tháng 12/2003, các chuyên viên pháp y đã bóc tách được một mẫu ADN nam giới không xác định từ đồ lót của nạn nhân. Đến tháng 8/2006, giáo viên John Mark Karr — kẻ từng bị buộc tội ấu dâm — bất ngờ thú nhận giết JonBenet vì “quá hâm mộ vẻ đẹp thánh thiện”. Ông khai đã đánh thuốc mê, xâm hại và vô tình giết nạn nhân. Nhưng ADN của Karr không khớp, lời khai cũng đầy mâu thuẫn, buộc cảnh sát phải thả y ra.

Một nghi vấn khác đổ dồn vào Michael Helgoth, một kẻ sống gần khu vực chính là thủ phạm, nhưng người này đã chết chỉ 2 ngày sau vụ án. Cơ quan điều tra đặt giả thuyết cho rằng rất có thể ông ta bị thủ tiêu bởi chính đồng bọn tham gia vụ giết hại bé JonBenet. Chính vì không thể thẩm vấn hung thủ và những kẻ liên quan nên nghi vấn này cũng đi vào ngõ cụt.

John Mark Karr tự nhận là hung thủ nhưng DNA không hề trùng khớp

Kết luận cuối cùng và giả thuyết gây tranh cãi nhất

Năm 2008, sau nhiều năm điều tra, lực lượng chức năng đã chính thức tuyên bố gia đình Ramsey không phải là hung thủ và không còn thuộc diện tình nghi. Tuy nhiên, cùng năm đó, bà Patsy Ramsey qua đời vì ung thư, mang theo những bí mật có thể đã bị chôn vùi mãi mãi.

Đầu năm 2016, vụ án lại được lật lại với một giả thuyết mới gây sốc. Loạt phim tài liệu The Case Of: JonBenét Ramsey đã đưa ra nhận định của các cựu chuyên viên FBI rằng chính anh trai Burke Ramsey đã vô tình gây ra cái chết của em gái. Theo đó, sau một cuộc tranh cãi về miếng dứa, Burke đã tức giận vớ lấy chiếc đèn pin đập mạnh vào đầu em gái, khiến cô bé tử vong. Sau đó, bố mẹ đã che giấu sự thật để bảo vệ con trai.

Dù Burke Ramsey đã đệ đơn kiện loạt phim này, và các nhà điều tra đồng ý rằng không có chủ đích giết người, nhưng họ cũng đồng ý rằng đã có sự dàn xếp để đánh lạc hướng cảnh sát. Cựu chuyên viên FBI Jim Clemente khẳng định: "Gia đình Ramsey không muốn vụ án này được giải quyết, đó là lý do vì sao nó tồn tại như một bí ẩn mãi cho đến bây giờ."

Các cựu chuyên viên FBI rằng chính anh trai Burke Ramsey đã vô tình gây ra cái chết của em gái

Đã 29 năm trôi qua, cái chết của hoa hậu nhí JonBenét Ramsey vẫn còn là một ẩn số. Với nước Mỹ, đây không chỉ là vụ án hình sự, mà là một biểu tượng của nỗi ám ảnh: một thiên thần 6 tuổi bị cướp mạng sống ngay trong chính ngôi nhà mình, để lại câu hỏi “Ai giết JonBenet?” vẫn vang vọng suốt gần ba thập kỷ.

Vụ án vẫn đang được điều tra, nhưng với những bằng chứng đã bị xáo trộn và thời gian bào mòn, công lý dường như vẫn còn rất xa vời. Và JonBenét Ramsey vẫn được công chúng tiếc thương như 1 nàng hoa hậu nhí xinh như thiên thần, có tương lai rạng ngời, chỉ tiếc là quá vắn số.