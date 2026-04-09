Khoảng 12 giờ ngày 9-4, lực lượng cứu hộ cùng du khách tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng (TPHCM) phát hiện một con rùa biển trôi dạt vào bờ.

Theo ghi nhận ban đầu, khi được phát hiện, rùa đã chết và đang theo sóng dạt vào khu vực bãi cát.

Nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Đại diện lực lượng cứu hộ bãi biển cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý theo quy định. Qua quan sát, đây là cá thể rùa biển (còn gọi là vích) trưởng thành, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.

Hiện nguyên nhân rùa tử vong chưa được xác định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rùa biển có thể bị chết do nhiều nguyên nhân như mắc lưới ngư dân, va chạm với tàu thuyền, nuốt phải rác thải nhựa hoặc suy kiệt trong quá trình di chuyển.

Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trước đó, tại khu vực biển Vũng Tàu cũng từng ghi nhận một số trường hợp rùa biển đã chết dạt vào bờ.