Rớt thử việc vì dính drama văn phòng, nàng công sở đăng đàn than thở liền bị dân mạng chỉ ra "sai lầm chết người"

Một trong những yếu điểm của người trẻ khi vừa tốt nghiệp và bắt đầu đi làm đó chính là sự yếu kém trong cung cách ứng xử cũng như kinh nghiệm làm việc. Điều này dễ khiến người trẻ mất điểm khi làm việc ở những vị trí yêu cầu sự sâu sắc, tinh tế trong giao tiếp.



Mùa dịch, khi công việc là thứ mà người ta dễ đánh mất nhất, một nàng công sở đã không nằm ngoài cảnh ngộ khi không thể vượt qua được thời gian thử việc vì trót dính vào “drama” to trong môi trường công sở. Cụ thể, mặc dù được giám đốc đánh giá khá tốt về năng lực nhưng cô lại không được lòng sếp trực tiếp dẫn đến kết quả đáng tiếc. Cụ thể hơn, cô nàng kể:

“Em là sinh viên mới ra trường và may mắn tìm được công việc Account Executive với mức lương khá cao tại Agency. Công ty gần nhà em, mức lương ổn, sếp và các bạn đồng nghiệp khá dễ chịu.

Trong thời gian đầu thử việc, em thấy mọi thứ rất tốt, cho đến khi bắt đầu work from home, giao tiếp trở nên khá hạn chế khi mọi thứ đều trên online 100%. Chị Manager bắt đầu có những hiểu lầm với em. Cụ thể là chị giao việc cho em qua email nhưng không biết đường truyền internet thế nào mà em không nhận email đó, chị gửi email xong cũng không nhắn Skype lại với em để em check.

Đến hôm gần deadline chị mới gào lên là sao em chưa làm cho chị thì mới vỡ lẽ là em không có nhận được email. Em lúc đó nhắn lại cho chị là chị ơi nhiều khi mạng lỗi, nên nếu có email giao việc cho em thì chị nhắn thêm trên Skype cho em để em check nha. Em không biết câu này xúc phạm chị cỡ nào mà chị ghim em mãi. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này với em dù em đã xin lỗi chị và hứa rút kinh nghiệm từ lâu.

Đến khi review probation, anh CEO nhận xét về năng lực làm việc của em rất tốt, đạt kỳ vọng ban đầu của anh đặt ra nhưng anh xin lỗi không thể giữ em được do 2 lý do: một là em có vấn đề với Line Manager của em, 2 là công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên buộc phải cắt giảm nhân sự.

Về quyết định không giữ em do tài chính khó khăn em có thể chấp nhận được, vì bây giờ là tình hình chung ở mọi nơi nên em không trách được. Dù gì em cũng làm việc tốt, đúng deadline và không gây ra crisis nào (nghề Account rất dễ gây ra crisis). Nói chung, em bị cho nghỉ việc không phải do năng lực em kém là cũng an ủi phần nào.

Nhưng còn về do em không giao tiếp tốt với Line Manager thì em không thể chấp nhận, vì một câu nói như vậy mà chị ấy lại so đo, tính toán rồi lại chi phối quyết định không cho em làm việc tiếp của anh CEO thì thực sự chị quá nhỏ nhen. Em kể thêm một việc này, anh CEO nói riêng với em là do tính em quá thẳng thắn, cương trực và không sợ mất lòng ai nên nhiều khi cái sự thẳng thắn đó làm tổn thương team Account lâu năm của anh. Em cũng nói rõ luôn, em thẳng thắn ở chỗ góp ý.

Ví dụ như thấy cái nào không tốt cho lợi ích công việc chung là em mạnh dạn nói. Nhưng nói ở đây là inbox cá nhân riêng để nói chứ em không nói thẳng mặt hay làm nhục cá nhân đó giữa đám đông. Anh cảm thấy em làm tổn thương team anh nên họ cũng không hoan nghênh đón em. Và em cũng đoán được, quyết định không giữ em ở lại cũng do những con người này chi phối anh.

Anh CEO giọng rất buồn khi review cho em, anh đắn đo mãi mới nói ra câu "anh xin lỗi, chắc em phải dừng ở đây". Anh offer thêm cho em là sẽ đích thân giới thiệu em đi công ty khác và viết thư giới thiệu cho em. Em không nhận offer này của anh vì em không muốn nợ ân tình này. Hợp đồng thử việc của em đã hết hạn, nhưng anh CEO bảo em hãy ở lại hết tháng này đi, anh rất muốn giữ em nhưng tình thế hiện tại là không thể.

Đem chuyện cá nhân lên đây xin anh chị tư vấn, em kể hết đầu đuôi ngọn ngành để em có thêm góc nhìn chứ em không kể phần phải của em để anh chị bênh vực. Mùa dịch khó khăn, giờ nghỉ việc em cũng không biết tìm việc mới sẽ như thế nào. Mong anh chị phân tích case này để em hiểu thêm”.

Những rắc rối người trẻ gặp phải trong quá trình làm việc luôn là đề tài thu hút sự chú ý của những cá nhân hoạt động trong môi trường văn phòng. Rất nhiều bình luận chia sẻ ý kiến cũng như quan điểm đã được để lại bên dưới:

“Làm việc một thời gian người ta thấy thích thì viết thư giới thiệu cũng bình thường thôi, có gì đâu mà "nợ ân tình" nhỉ? Giới thiệu nhân sự tốt cho một công ty khác cũng là việc người ta hay làm để giữ quan hệ cho bản thân nữa. Không có tư duy ai mắc nợ ai ở đây hết”.

“Ý kiến cá nhân của mình là: 1 sinh viên mới ra trường nên biết lắng nghe nhiều hơn nói, tôn trọng cấp trên, bỏ đi cái tôi để hòa hợp với team. Công ty không tuyển người giỏi, công ty chỉ tuyển người phù hợp thôi nhé”.

“Làm tốt không phải là tất cả, phù hợp với sếp, đồng nghiệp, môi trường... có khi còn quan trọng hơn. Hoặc em điều chỉnh mình cho phù hợp với ngoại cảnh, hoặc em chẳng điều chỉnh gì hết, là chính em rồi đi tìm xem ngoại cảnh nào phù hợp với mình”.

Thật vậy, thời buổi trăm người tuyển vạn người ứng, người giỏi không hề thiếu, nhiều công ty chẳng quá quan trọng việc tìm người “cứng” mà thay vào đó sẽ lựa chọn những cá nhân phù hợp, nhưng một mảnh ghép vừa khít với môi trường và văn hoá. Sự quá cứng nhắc hoặc thẳng thắn một cách thiếu mềm mỏng chỉ mang lại những bất lợi không đáng có.

Vắng mợ chợ vẫn đông, nhất là đối với sinh viên mới ra trường, năng lực dù tốt đến đâu vẫn chưa thể đáp ứng toàn vẹn yêu cầu công việc cũng như có đóng góp nổi bật gì cho công ty. Vậy nên, thứ chúng ta cần làm là lắng nghe, học hỏi rồi dung hòa vào tập thể nếu muốn tiếp tục.