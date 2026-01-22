Rose Residence kiến tạo cộng đồng sôi động bậc nhất Hải Phòng

Khát vọng về một biểu tượng sống mới – Khi chuẩn mực 5 sao mới chỉ là bắt đầu

Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những bến cảng và xưởng tàu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP, phản ánh một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng sống và cấu trúc kinh tế. Trong hành trình hơn 30 năm ấy, Tập đoàn Hoàng Huy đóng vai trò người "xây nền đắp móng", kiên định kiến tạo những dự án mang tính bước ngoặt cho diện mạo đô thị Đất Cảng.

Minh chứng sống động nhất cho hành trình ấy chính là thành công vang dội của Hoang Huy Commerce (Giai đoạn 1). Đây không còn là lời hứa trên mặt giấy, mà là một thực tế hiện hữu: Ánh đèn đã thắp sáng các ô cửa, những nụ cười đã rạng rỡ tại khu vui chơi, và một cộng đồng cư dân tinh hoa đã thực sự hình thành.

Thế nhưng, giới tri thức trẻ và chuyên gia quốc tế hiện khát khao nhiều hơn chuẩn 5 sao đơn thuần: một "hệ sinh thái sống" năng động và kết nối không giới hạn.

Đâu mới là nơi an cư lý tưởng giúp thế hệ ưu tú này không "lạc nhịp" trước hơi thở thời đại? Vừa qua, dự án Hoang Huy Commerce tiếp tục triển khai giai đoạn 2 mang tên Rose Residence hứa hẹn là câu trả lời thuyết phục cho những tâm hồn trẻ khao khát nơi an cư.

Sảnh lễ tân chuẩn khách sạn 5 chào đón những chủ nhân ưu tú tại Rose Residence

Rose Residence: Tâm điểm sống tại giao lộ sôi động nhất Đất Cảng

Sức hút của Rose Residence đến từ sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý giới trẻ thành đạt. Tọa lạc tại "giao lộ kim cương" Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, dự án sở hữu tọa độ vàng kết nối trực tiếp với nhịp sống kinh tế và dòng chảy phát triển phồn vinh của thành phố Hải Phòng.

Niềm tin của thị trường được khẳng định qua uy tín "nói được, làm được" của chủ đầu tư. Sau đợt bàn giao Giai đoạn 1 vào tháng 01/2024, Rose Residence giai đoạn 2 ghi điểm khách hàng bằng hệ tiện ích hiện hữu, có thể "nhìn tận mắt, chạm tận tay" – điều mà hiếm dự án nào có được.

Hiện nay, cánh cửa gia nhập cộng đồng ưu tú đang rộng mở hơn bao giờ hết với giải pháp tài chính tối ưu. Chỉ từ 2,6 tỷ đồng cùng tiến độ thanh toán "siêu giãn" 2% mỗi tháng (tương đương từ 30 triệu đồng), thế hệ cư dân mới có thể dễ dàng sở hữu căn hộ đẳng cấp tại quỹ đất trung tâm. Rose Residence không chỉ là nơi an cư, mà còn là tấm vé ghi danh vào cộng đồng năng động bậc nhất thành phố Cảng.

Rose Residence – Nâng tầm chuẩn sống người Hải Phòng tại Hoang Huy Commerce

Không gian tích hợp thương mại, dịch vụ kiến tạo nhịp sống sôi động tại Rose Residence

Dự án thiết lập chuẩn mực sống mới với hồ bơi vô cực truyền âm dưới nước xuất hiện tại Hải Phòng. Công nghệ âm thanh truyền dẫn chân thực ngay cả dưới mặt nước, mang lại trải nghiệm thư thái độc đáo cho cư dân.

Hệ sinh thái tại đây được nối dài bởi chuỗi tiện ích hiện đại gồm phòng gym, yoga, sân golf mini, khu BBQ và vui chơi trẻ em. Đáng chú ý, yếu tố Smart Building được ứng dụng sâu rộng thông qua công nghệ Face ID, hệ thống đỗ xe thông minh và khoá cửa an ninh đa lớp. Bên cạnh đó, không gian Coworking sang trọng tại dự án đóng vai trò như một "văn phòng tại gia", giúp kết nối cộng đồng chuyên gia và doanh nhân toàn cầu.

Từ nền tảng vững chãi của Hoang Huy Commerce, Rose Residence hứa hẹn sẽ kiến tạo cộng đồng cư dân sôi động hàng đầu tại thành phố Hải Phòng trong tương lai. Được quản lý bởi đơn vị vận hành tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Rose Residence không chỉ là căn hộ mà còn là tấm danh thiếp khẳng định vị thế và tầm nhìn của những chủ nhân ưu tú trong cộng đồng tinh hoa Đất Cảng.

