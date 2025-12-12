Rong biển GENKAI – Tinh hoa từ biển cả": Hành trình mang thêm vị ngon và sự tiện lợi vào bữa ăn Việt

Một buổi trải nghiệm ẩm thực đúng nghĩa: ăn ngon – xem hay – thử thỏa thích

Ngay khi bước vào không gian triển lãm, khách mời đã bị thu hút bởi cách bày trí tinh tế, hiện đại và mang đầy hơi thở đại dương.

GENKAI giới thiệu trọn bộ 5 dòng sản phẩm chủ lực: Rong biển trộn cơm, Rong biển ăn liền, Rong biển cuộn cơm, Rong biển nấu canh, Snack rong biển bao gồm " Rong biển nướng và Rong biển Siêu giòn".

Điểm thú vị nhất chính là khu vực trải nghiệm do chính đầu bếp của nhà hàng GENKAI Kitchen tâm huyết chuẩn bị, nơi chế biến hàng loạt món quen thuộc theo phong cách "ngon – nhanh – tiện":

Những món quen thuộc như cơm cuộn Kimbap, cơm trộn Bibimbap, cơm nắm rong biển Onigiri, canh rong biển đậu hũ… được chế biến trực tiếp ngay tại sự kiện, truyền tải rõ nét thông điệp của GENKAI: tiện lợi – bổ dưỡng – ngon miệng – ứng dụng hoàn hảo trong căn bếp của gia đình Việt.

Khách mời vừa xem trực tiếp, vừa được thưởng thức ngay tại chỗ - tạo nên một không gian ẩm thực đúng nghĩa: thoải mái, vui vẻ và đầy trải nghiệm.

Câu chuyện phía sau những lá rong biển – và giấc mơ của GENKAI

Tại sự kiện, ông Nguyễn Công Nam Hiến, Chủ tịch Công ty TNHH Tohogenkai Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh mà GENKAI theo đuổi:

"Chúng tôi muốn mang rong biển – một thực phẩm tiện lợi, bổ dưỡng – đến gần hơn với người Việt, để mỗi gia đình đều có thêm một lựa chọn lành mạnh và dễ dùng mỗi ngày."

Ông cũng nhấn mạnh tâm huyết trong từng sản phẩm:

"Từ những lá rong biển được nuôi dưỡng trong làn nước sạch, qua quy trình sản xuất hiện đại và tỉ mỉ, chúng tôi giữ trọn vị ngon tự nhiên, thuần khiết và an toàn để gửi đến mọi gia đình. GENKAI tin rằng rong biển không chỉ là một món ăn – mà còn là một lựa chọn sống lành mạnh, là nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà ai cũng có thể tận hưởng mỗi ngày."

Một điểm thú vị được ông Hiến chia sẻ: Về việc khởi tạo văn hóa rong biển, ông cho rằng văn hoá được xây dựng là nhờ thị trường và sự phù hợp của sản phẩm với thị trường đó, chứ không phải do nguồn gốc. Người Việt đã biến rất nhiều sản phẩm từ nước ngoài trở thành biểu tượng của Việt Nam. Điển hình nhất là Bánh mì, Pate của người Pháp hay cà phê của Nam Mỹ đã du nhập vào Việt Nam cả trăm năm trước đây, bây giờ đã thành món ăn hàng ngày của người Việt. GENKAI tin rằng trong tương lai, với nỗ lực của công ty, rong biển sẽ trở thành một văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Không chỉ là sự kiện – mà là khởi đầu của một hành trình ẩm thực mới

Sự kiện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về độ ngon, độ tiện và khả năng "ứng dụng" cực cao của rong biển trong bữa cơm Việt.

Tohogenkai cho biết trong năm 2026, GENKAI sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực hơn nữa, để mọi người không chỉ được nếm thử mà còn được hiểu rõ hơn về rong biển và cách đưa nguyên liệu này vào bữa ăn hằng ngày.

Kết lại: Một bữa tiệc nhỏ – một khát vọng lớn

"Rong biển GENKAI – Tinh hoa từ biển cả" không chỉ mang đến những món ăn hấp dẫn, mà còn mở ra một câu chuyện ẩm thực thú vị: làm sao để rong biển trở thành món quen thuộc như chén canh, miếng snack hay bữa cơm tối của mỗi gia đình Việt.

Sự kiện đã khép lại, nhưng hành trình của GENKAI trong việc mang thêm vị ngon – sự tiện lợi – dinh dưỡng tự nhiên vào cuộc sống người Việt chỉ mới bắt đầu.

Công ty TNHH Sản xuất GENKAI

Địa chỉ: 778/10/6G Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.