Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo bị liên đoàn bóng đá nước này đình chỉ thi đấu 30 ngày và bị phạt 255 euro (tương đương 7,5 triệu đồng) vì lỗi tự ý rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận gặp Đan Mạch ngày 30/9.

Tuy nhiên, mốc nhận án treo giò của Ronaldo được tính ngay từ ngày 1/10 (thời điểm sau khi anh rời khỏi đội tuyển). Do đó, siêu sao sinh năm 1985 đã thụ án 19 ngày và chỉ còn phải chịu lệnh cấm thi đấu thêm 11 ngày. Ronaldo đủ điều kiện tham dự 2 trận đấu tiếp theo trong quãng thời gian FIFA Days của đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11.

Ronaldo nhận án phạt.

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) nêu rõ quyết định kỉ luật Ronaldo được Hội đồng Kỷ luật đưa ra “hoàn toàn có căn cứ”. Ronaldo vi phạm lần đầu nhưng cố ý và bị xử phạt theo khoản 1, điều 160 của Luật bóng đá Bồ Đào Nha. Bản báo cáo của FPF nêu rõ Ronaldo đã nói với chủ tịch Pedro Proença rằng bản thân “không ở trong trạng thái tinh thần tốt” để tập luyện tiếp.

Án phạt dành cho Ronaldo ở mức độ nhẹ nhất. Với các lỗi vô kỉ luật như vậy, cầu thủ thường bị treo giò từ 1-6 tháng.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ronaldo ngồi dự bị suốt 90 phút dù hoàn toàn đủ thể lực thi đấu. Đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm, tiền đạo sinh năm 1985 không được ra sân phút nào trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia khi không gặp vấn đề về thể trạng.

Sau trận đấu, Ronaldo tỏ ra bất bình và rời sân mà không cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng. Anh sau đó không tham gia buổi tập tiếp theo trước khi rời đội tuyển. Trong tuyên bố công khai, Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus đã không giữ lời hứa về thời gian thi đấu của mình.

Về phía nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ông cho biết sẵn sàng triệu tập Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong các trận đấu sắp tới.