Rời showbiz làm dâu hào môn, một Á hậu Hoa hậu Việt Nam khiến dân mạng xôn xao khi khoe khoảnh khắc đặc biệt bên chồng và 2 quý tử

Mới đây, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT. Ở tuổi 32, người đẹp chính thức khép lại một chặng đường học tập đáng nhớ, đánh dấu cột mốc mới sau gần một thập kỷ kể từ khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Thanh Tú rạng rỡ trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen, khăn choàng đỏ, hào hứng giơ cao tấm bằng giữa sân khấu. Đặc biệt, ngày vui của cô còn có sự hiện diện của chồng, hai con trai cùng những người thân trong gia đình.

Không chỉ khoe thành quả học tập, người đẹp còn dành một bài đăng dài để gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè và những người đã đồng hành cùng mình.

Nguồn: Ngô Thanh Thanh Tú

Á hậu Thanh Tú tốt nghiệp thạc sĩ, xúc động gửi lời cảm ơn gia đình

Trên trang cá nhân, Thanh Tú mở đầu bài viết bằng lời chia sẻ: "Khép lại một hành trình, mang theo thật nhiều biết ơn!".

Người đẹp cho biết điều quý giá nhất sau chặng đường học tập không chỉ nằm ở tấm bằng nhận được, mà còn là những kiến thức, trải nghiệm, tình bạn và các mối quan hệ đã có trong suốt quá trình học. Cô gửi lời cảm ơn tới các giảng viên tại FSB vì đã mang đến những góc nhìn mới, đồng thời trân trọng những người bạn cùng lớp đã biến các buổi học, bài tập nhóm và những đêm chạy deadline thành kỷ niệm đáng nhớ.

Nguồn: Ngô Thanh Thanh Tú

Đặc biệt, Thanh Tú dành lời cảm ơn tới gia đình vì luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện để cô tiếp tục theo đuổi việc học giữa bộn bề công việc, cuộc sống.

"Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng học tập không đơn thuần là hành trình tích lũy tri thức, mà còn là hành trình mở rộng tư duy, học cách khiêm nhường trước những điều mình chưa biết và không ngừng bước ra khỏi giới hạn của bản thân", cô viết.

Khép lại bài đăng, Á hậu sinh năm 1994 bày tỏ rằng một chặng đường đã kết thúc, nhưng hành trình học hỏi sẽ không bao giờ dừng lại.

Trong những bức ảnh kỷ niệm, Thanh Tú xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên chồng và gia đình. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến ngày nhận bằng của người đẹp thêm trọn vẹn, nhất là khi cô đã trải qua quãng thời gian không dễ dàng để cân bằng nhiều vai trò cùng lúc.

Nguồn: Ngô Thanh Thanh Tú

Vừa kinh doanh, chăm sóc hai con, Thanh Tú vẫn dành thời gian học thạc sĩ

Sau khi kết hôn vào năm 2018, Thanh Tú dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Hiện cô là mẹ của hai cậu con trai, đồng thời có sự nghiệp riêng. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2026, người đẹp từng tiết lộ quyết định học thạc sĩ Quản trị kinh doanh xuất phát từ mong muốn nâng cao kiến thức phục vụ công việc. Để cân bằng giữa việc học, kinh doanh và chăm sóc gia đình, Thanh Tú lựa chọn học vào các buổi tối trong tuần, cố gắng dành trọn những ngày cuối tuần cho chồng con.

Cô cũng chia sẻ quan điểm của ông xã về bốn "bếp lửa" trong cuộc sống, gồm gia đình, bạn bè và xã hội, công việc và sự nghiệp, cuối cùng là sức khỏe. Theo đó, không phải lúc nào cũng có thể dành năng lượng tối đa cho cả bốn phương diện, mà cần lựa chọn ưu tiên phù hợp với từng giai đoạn.

Trong thời gian học thạc sĩ, Thanh Tú quyết định ưu tiên việc học và gia đình.

Nguồn: Ngô Thanh Thanh Tú

Tuy nhiên, hành trình này cũng có những thử thách không nhỏ. Trước đó, cô từng tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình học tập và phải điều trị tại bệnh viện. Dù vậy, người đẹp vẫn cố gắng hoàn thành chương trình và bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, Thanh Tú cho biết bản thân có thêm nhiều ý tưởng mới, thậm chí cân nhắc một vai trò khác bên cạnh lĩnh vực kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, cô chưa tiết lộ cụ thể về các kế hoạch sắp tới.

10 năm sau Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú có cuộc sống rất khác

Năm 2016, Ngô Thanh Thanh Tú giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thùy Dung trở thành bộ ba người đẹp được công chúng quan tâm.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài cuốn hút, Thanh Tú từng tham gia nhiều hoạt động giải trí và sự kiện sau khi đăng quang. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, cô lựa chọn hướng đi kín tiếng hơn. Thay vì tiếp tục theo đuổi showbiz, Thanh Tú dành thời gian chăm sóc hai con, điều hành công việc kinh doanh và phát triển bản thân qua những trải nghiệm mới.

Nguồn: Ngô Thanh Thanh Tú

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, người đẹp từng thừa nhận có chút tiếc nuối khi rời xa hoạt động nghệ thuật, song cô muốn tập trung vào lĩnh vực phù hợp hơn với năng lực và định hướng lâu dài.

Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 32 vì thế cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình riêng của Á hậu Thanh Tú. Sau 10 năm kể từ ngày bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, cô đã có gia đình, hai con trai, công việc kinh doanh và giờ là thêm một tấm bằng thạc sĩ.

Điều đáng chú ý không chỉ là thành tích học tập mà còn ở lựa chọn tiếp tục trau dồi kiến thức khi đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống.

Như chính Thanh Tú chia sẻ trong bài đăng tốt nghiệp, hành trình học hỏi không kết thúc khi nhận được tấm bằng. Và với người đẹp, đây có lẽ cũng là khởi đầu cho những dự định mới trong thời gian tới.