Rộ tin cặp chị - em Vbiz toang vì đàng gái ngoại tình, bị bắt ghen tại trận: Chính chủ lên tiếng nóng

Trong tập 13 chương trình Anh trai say hi, Hoài Nam đã thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác có nội dung về việc cặp đôi dần có những khoảng cách và sắp tan vỡ. Trên sân khấu, anh còn bật khóc chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân. Cư dân mạng liền nghi vấn cho rằng Jun Vũ và anh đã gặp trục trặc.

Trên Threads, một bài đăng mới đây gây xôn xao bàn tán khi được cho là nhắc tới Jun Vũ và Hải Nam. Trong bài viết, người này chia sẻ nguyên nhân cả hai tan vỡ là Jun Vũ đã ngoại tình, bị bắt ghen ngay tại trận.

"Tự nhiên thấy rộ tin Hải Nam với Jun Vũ chia tay, cũng không có gì quá bất ngờ nhưng nếu đã chia tay thiệt thì quá mừng cho Hải Nam. Theo được biết thì Jun Vũ đã ngủ với người khác và bị bắt ghen tại trận từ khi Anh trai say hi bắt đầu phát sóng, thì rốt cuộc trong chuyện chia tay này thì vẫn thấy mừng cho Hải Nam", người này viết. Dù chưa được xác thực nhưng bài viết này ngay lập tức viral và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Hải Nam và Jun Vũ vướng nghi vấn đã âm thầm chia tay sau thời gian gắn bó

Trong chương trình Anh trai say Hi, Hải Nam đã bật khóc chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân

Một bài đăng gây xôn xao khi nói tới việc Jun Vũ ngoại tình, bị bắt ghen tại trận

Giữa lúc chuyện tình cảm là tâm điểm chú ý, Hoài Nam đã lập tức có động thái mới. Ngay dưới bài đăng nhắc tới chuyện cả hai rạn nứt, anh đã lên tiếng đính chính: "Bớt đồn bậy bạ ảnh hưởng đến danh dự người khác bạn ơi". Hiện tại, bài viết này cũng không còn xuất hiện trên Threads.

Hoài Nam lập tức lên tiếng đính chính, nhắc nhở netizen không đồn bậy bạ, gây ảnh hưởng tới danh dự người khác

Từ năm 2021, Jun Vũ và Hải Nam đã bị soi hàng loạt hint nghi vấn đang hẹn hò. Cặp đôi bị tóm nhiều chi tiết đáng ngờ như thường xuyên tương tác qua lại, check in cùng địa điểm... Jun Vũ từng tâm sự cô và Hải Nam biết nhau từ năm 2019, khi hợp tác chung một dự án quảng cáo.

Trong một bài phỏng vấn năm 2022, Jun Vũ lại phủ nhận chuyện hẹn hò lẫn sống chung với Hải Nam. Theo đó, Jun Vũ khẳng định cả hai chỉ là bạn bè: "Thật ra trước đây tôi là người không hay chơi TikTok nhưng nhờ Hải Nam rủ nên tôi mới trở lại với mạng xã hội này. Nam là người hỗ trợ tôi rất nhiều vì tôi rất dở trong chuyện dựng clip.

Tôi hay rủ Nam qua nhà chơi để quay TikTok với tôi thôi. Vì nếu ở nhà một mình thì tôi rất lười. Phải có những người thúc đẩy thì tôi mới có động lực để làm".

Vào tháng 8/2021, MXH rầm rộ thông tin Jun Vũ và Ngô Hải Nam đang hẹn hò

Cả hai liên tục để lộ chi tiết đặc biệt thổi bùng nghi vấn sống chung nhà, hay đi du lịch cùng

Trong suốt thời gian qua, cặp đôi luôn dính với nhau như hình với bóng

Hải Nam sinh năm 1996, quê gốc Thái Bình. Từ khi ngồi trên ghế giảng đường, anh đã tham gia đóng nhiều phim ngắn và quảng cáo. Năm 2019, nam diễn viên vào TP.HCM, giành được giải quán quân show thực tế Quý ông đại chiến.