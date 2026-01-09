Từ mùa đầu tiên, 2 Ngày 1 Đêm đã tạo được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, mỗi tập phát sóng đều thu về hàng chục triệu lượt xem và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Hiếm có chương trình nào như 2 Ngày 1 Đêm, suốt 4 mùa vẫn giữ nguyên dàn cast là Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, HIEUTHUHAI, mỗi người có màu sắc riêng, góp phần vào thành công của chương trình. Dạo gần đây, khán giả cũng "nín thở" dõi theo những hint chương trình tung ra liên quan đế mùa mới.

Và chuyện gì đến cũng đến, sáng 9/1, Ngô Kiến Huy đăng ảnh check in sân bay kèm hashtag "2 Ngày 1 Đêm" khiến netizen cho rằng đây là khoảnh khắc dàn cast đi ghi hình mùa mới. Cùng thời điểm này, trên Fanpage của chương trình cũng úp mở về "Táo Quân" phiên bản 2 Ngày 1 Đêm.

Ngô Kiến Huy hé lộ hậu trường ghi hình mùa mới 2 Ngày 1 Đêm (ảnh: FBNV)

Phía chương trình cũng xác nhận trở lại (ảnh: 2 Ngày 1 Đêm)

Thế nhưng, điều đáng chú ý là khung hình do Ngô Kiến Huy đăng tải lại vắng Kiều Minh Tuấn. Bài đăng của anh cũng không tag (gắn thẻ) tài khoản MXH của Kiều Minh Tuấn. Bên dưới bình luận, Ngô Kiến Huy còn thả nhẹ 1 câu gây hoang mang: "Chú 6 (Kiều Minh Tuấn - PV) hư quá bị cắt sóng rồi cả nhà ơi".

Giữa lúc cư dân mạng đang hoang mang thì Kiều Minh Tuấn cũng nhanh chóng có động thái. Nam diễn viên tự photoshop lại ảnh để đặt mình vào khung hình chung với các thành viên của dàn cast. Những ngày qua, Kiều Minh Tuấn liên tục cập nhật hình ảnh làm việc nên có thể lý do anh không có mặt trong chuyến bay là vì lịch trình riêng, sẽ xuất phát từ một nơi khác. Động thái của Kiều Minh Tuấn như ngầm khẳng định mình không bị "cắt sóng" như lời Ngô Kiến Huy. Sau khi tạo "tiểu phẩm" gây xôn xao thì Ngô Kiến Huy cũng chủ động "chuộc lỗi" bằng cách photoshop cho Kiều Minh Tuấn xuất hiện chung.

Kiều Minh Tuấn vội "gắn thẻ" mình vào khung ảnh chung (ảnh: FBNV)

Khán giả dự đoán nam diễn viên có lịch trình riêng nên không xuất hiện chung dàn cast (ảnh: FBNV)

Ngô Kiến Huy cũng vội "đính chính" chuyện Kiều Minh Tuấn "cắt sóng" (ảnh: FBNV)

Kiều Minh Tuấn được khen bởi sự duyên dáng, "đôi bạn thân" với "Thu Diễm" Lê Dương Bảo Lâm (ảnh: FBNV)

Dù vướng tranh cãi, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của 2 Ngày 1 Đêm trong suốt 4 mùa qua. Dàn cast như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI hay Lê Dương Bảo Lâm đã tạo nên sức hút riêng, vừa gần gũi, vừa chân thật. Trong bối cảnh truyền hình Việt có hàng loạt show thực tế ăn khách như Gia Đình Haha, Anh Trai Say Hi hay Running Man Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm vẫn có lượng khán giả riêng. Không chỉ là show giải trí, 2 Ngày 1 Đêm còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đưa khán giả đến gần hơn với những vùng đất mới và con người nơi đó.

Hầu hết các thành viên của dàn cast đều trân trọng cơ hội được góp mặt trong chương trình. Riêng Trường Giang từng thẳng thắn thừa nhận mâu thuẫn: ""Có những lúc tôi cảm thấy không hài lòng chứ chưa bao giờ chán cả vì khán giả rất yêu thương chương trình mình mà. Tôi buồn vì có những điều xảy ra đáng lẽ phải theo hướng này thay vì hướng khác, vì tình thương khán giả quá nhiều. Sẵn đây tôi nói luôn, có gì đâu phải giấu, đợt Phú Quốc do mọi người chăm sóc nghệ sĩ không tốt nên tôi quạu. Không phải vì chương trình không hay mà có lúc thật sự tôi nghĩ chắc mình không tham gia nữa".