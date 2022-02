Rộ clip Xuân Lan - Hương Giang cho Hà Anh "ra rìa", show thực tế mới chưa gì đã có The Bè Lũ?

The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ là một trong những show thực tế được mong đợi trong năm 2022 vì chưa gì đã thấy sặc mùi drama giữa 2 HLV Hà Anh - Xuân Lan, đặc biệt là sau trận tranh cãi cực gắt ngay trong buổi họp báo của chương trình.

Mới đây nhất, một đoạn clip ghi lại cảnh thân thiết của Xuân Lan - Hương Giang bất ngờ bị netizen đào lại. Cụ thể, nàng Hậu và đàn chị mặc đồ tông xuyệt tông, quẩy cực sung trên sân khấu. Trong khi đó, Hà Anh diện đầm đỏ nổi bật lại lủi thủi một mình.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận dự đoán The Next Gentleman sắp tới sẽ có "The Bè Lũ" Xuân Lan - Hương Giang, còn Hà Anh sẽ "một mình một cõi" chống lại 2 đối thủ.



Một số bình luận của netizen

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi tập 1 The Next Gentleman sẽ chính thức lên sóng. Chương trình có "The Bè Lũ" hay không khán giả cũng sẽ sớm có câu trả lời!