Rhymastic, Binz, SOOBIN "về nhà" trong MV mừng 15 năm SpaceSpeakers

Trình làng đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers, "Không Xi Nhê" là cột mốc để nhóm nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu các thành viên gặp gỡ tại Hà Nội cho đến vị thế vững chắc hiện nay.

Suốt một thập kỷ rưỡi ấy, âm nhạc của từng cá nhân trong tập thể SpaceSpeakers luôn có sự đồng hành của nhiều thế hệ người nghe, từ lớp khán giả thuở sơ khai đến đông đảo công chúng hôm nay.

Rhymastic, Binz và SOOBIN trong MV "Không Xi Nhê", sản phẩm mở màn album KOSMIK. Ảnh: SS Label

Ca khúc đóng vai trò mở màn cho album KOSMIK trong năm 2026. Kể từ sau tiếng vang của KOSMIK Live Concert 2022, cái tên KOSMIK đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện để trở thành thương hiệu đại diện cho màu sắc âm nhạc của SpaceSpeakers. Ra mắt giữa lúc KOSMIK Live Concert In Hanoi đang nóng với việc toàn bộ vé nhanh chóng được bán hết, "Không Xi Nhê" vừa là phát pháo khởi động cho album mới, vừa là lời tri ân nhóm gửi tới khán giả.

Câu cửa miệng thành tinh thần của 15 năm làm nghề

Tựa đề "Không Xi Nhê" lấy cảm hứng từ câu cửa miệng quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt. Cụm từ này mang sắc thái nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh và bất cần, dùng để chỉ những va vấp chưa đủ sức khiến người ta chùn bước. Đưa chất liệu đời thường ấy vào âm nhạc, bộ ba Rhymastic, Binz và SOOBIN chọn lối kể chuyện tự nhiên, thoải mái, không "lên gân".

Tinh thần của bài hát không nằm ở việc phủ nhận hay né tránh thực tại, mà ở tâm thế điềm tĩnh đón nhận và bước qua những điều không như ý. Sau 15 năm làm nghề với đủ thăng trầm, đây vừa là lời tự nhủ của chính các nghệ sĩ, vừa là sự đồng cảm gửi đến những người trẻ đang kiên trì trên con đường riêng. Ca khúc mang màu sắc rock với giai điệu bắt tai.

Bộ ba nghệ sĩ giữa dòng xe máy trên phố Hà Nội trong MV. Ảnh: SS Label

Hành trình "về nhà" qua những góc phố Hà Nội

Đồng điệu với chủ đề "Homecoming" (Ngày trở về) của KOSMIK Live Concert In Hanoi, phần hình ảnh của "Không Xi Nhê" được xây dựng mộc mạc nhưng sống động. Không chọn những bối cảnh sân khấu hào nhoáng, MV dẫn người xem len lỏi qua những góc phố đặc trưng của Hà Nội, nơi cất giữ ký ức thanh xuân từ thuở mới vào nghề của các thành viên SpaceSpeakers lẫn người yêu nhạc.

MV theo chân Rhymastic, Binz và SOOBIN vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên phố để tiến về đích đến cuối cùng: KOSMIK Live Concert tại Hà Nội. Thước phim càng thêm cao trào với màn góp mặt của Touliver, SlimV và Cường Seven trong hình ảnh một ban nhạc đường phố ngẫu hứng và cá tính. Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng tề tựu trong một khung hình khắc họa trọn tinh thần SpaceSpeakers: một tập thể nơi mỗi cá nhân đều có sự nghiệp độc lập, nhưng luôn giữ sợi dây kết nối trong các dự án chung.

Hình ảnh ban nhạc đường phố ngẫu hứng xuất hiện trong MV. Ảnh: SS Label

Thành viên mới SpaceBot và tín hiệu cho đêm nhạc cuối năm

Điểm nhấn gây tò mò nằm ở những giây cuối MV, khi thành viên mới của SpaceSpeakers xuất hiện: linh vật SpaceBot ôm chặt "quả cầu đỏ", biểu tượng của KOSMIK Live Concert Hà Nội, như một tín hiệu hướng thẳng về đại nhạc hội dịp cuối năm. SpaceBot sẽ mang đến ẩn số gì vẫn chưa được hé lộ, nhưng "Không Xi Nhê" nhiều khả năng sẽ là một tiết mục trình diễn live sôi động dành cho hàng nghìn khán giả đang chờ đêm nhạc kỷ niệm 15 năm.

KOSMIK Live Concert 2026 In Hanoi được xem là cột mốc mang tính biểu tượng nhất trong chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm của SpaceSpeakers, với concept "We're Coming Home, Better Than Ever". Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ của SS Label cùng những người đồng đội cũ, hứa hẹn thêm các "ẩn số" khách mời. Trước đó, nhóm đã tổ chức KOSMIK Live Concert 2026 In Las Vegas, mở màn hành trình "From Local To Global".

SpaceSpeakers ra đời năm 2011 với 11 thành viên nòng cốt. Năm 2021, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập, hiện quản lý 15 nghệ sĩ và producer, hoạt động trong lĩnh vực quản lý, phát hành và quảng bá âm nhạc, tập trung vào mảng hip-hop/rap. KOSMIK Live Concert 2022, đêm nhạc đánh dấu 11 năm thành lập nhóm, từng gây chú ý khi áp dụng mô hình sân khấu không gian (immersive - no stage) cho 5.000 khán giả.

MV "Không Xi Nhê" đã chính thức phát hành lúc 20h tối 31/10/2026.