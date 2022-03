Review "Yêu, Kết hôn, Ly dị": Những vụ ngoại tình đáng ghê tởm và nỗi phẫn nộ thay cho thân phận phụ nữ

Khác với các bộ phim ngôn tình vốn làm nên thương hiệu của màn ảnh xứ Hàn, Yêu, Kết hôn, Ly dị là một tác phẩm theo trường phái 'phản lãng mạn'. Dẫu vậy, nó vẫn mang trong mình sức hút rất lớn và có thể níu chân khán giả theo những cách riêng.

Dàn diễn viên chính cực kỳ hợp vai

Khác với những bộ phim đang tạo được tiếng vang tốt ở thời điểm hiện tại là Hẹn hò chốn công sở, Soundtrack #1 hay Pachinko, Yêu, Kết hôn, Ly dị không sở hữu dàn cast với ngoại hình nhìn poster là muốn xem phim. Tuy vậy, độ hợp vai của các diễn viên được chọn chắc chắn đủ sức làm những khán giả khó tính nhất cũng phải gật gù.

Sung Hoon vào vai Pan Sa Hyeon trong Yêu, Kết hôn, Ly dị.

Pan Sa Hyeon là một nhân vật dù lớn nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Sung Hoon đảm nhiệm vai Pan Sa Hyeon, một công tử nhà giàu, giỏi giang trong sự nghiệp nhưng đâu đó vẫn là một 'mama boy' chưa trưởng thành. Lee Tae Gon lại vào vai một vị bác sĩ tài giỏi Shin Yu Shin, con của một gia đình sở hữu bệnh viện tư. Ở anh lại toát ra sự điềm tĩnh, bệ vệ mà chỉ một người đàn ông thực sự thành đạt mới có.

Shin Yu Shin là một người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm, chững chạc...

... nhưng đằng sau vẻ ngoài đẹp đẽ ấy lại là một người sẵn sàng phản bội vợ mình.

Trong khi đó, Jeon No Min hóa thân thành vị giáo sư hiền lành, chất phác Park Hae Ryun. Hae Ryun là người đã yêu, cưới, sống chung với một người phụ nữ duy nhất trong hàng chục năm.

Park Hae Ryun vốn là một người chồng, người cha đáng tôn trọng nhưng sau đó anh lại thay đổi vì một người phụ nữ.

Về phần ba bà vợ Boo Hye Ryung, Sa Pi Young và Lee Si Eun, họ lần lượt được thủ vai bởi Lee Ga Ryeong, Park Joo Mi cùng với Jeon Soo Kyeong. Hye Ryung là một người dẫn chương trình radio xinh đẹp, nổi tiếng, dám yêu dám hận. Vì thế, nữ diễn viên Ga Ryeong với gương mặt đầy cá tính đã được chọn mặt gửi vàng. Trong khi đó, cả Joo Mi lẫn Soo Kyeong đều có một gương mặt hiền nên rất phù hợp để vào vai những người phụ nữ đảm đang, đặt gia đình lên trên hết.

Boo Hye Ryung là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính...

... thế nhưng trước nỗi đau phản bội, cũng có lúc cô trở nên suy sụp.

Quá đau đớn vì bị phản bội, Hye Ryung thậm chí còn ho ra máu.

Hai nhân vật Sa Pi Young (trái) và Lee Si Eun (phải).

Đừng xem Yêu, Kết hôn, Ly dị nếu bạn chỉ thích những cảm xúc tích cực, ngọt ngào

Xem bộ phim Yêu, Kết hôn, Ly dị, khán giả sẽ được đưa đến những cung bậc cảm xúc khác nhau và phần đa trong số đó chẳng phải là những cảm xúc tích cực. Đúng như tên gọi, bộ phim là câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của ba người đồng nghiệp thân thiết Boo Hye Ryung, Sa Pi Young và Lee Si Eun. Cả ba đều hết lòng tin tưởng đức lang quân của mình, nhưng ba ông chồng lại đều chọn con đường phản bội họ. Về nguyên nhân thì có vô vàn, nhưng tựu chung chúng đều khiến cho người xem cảm thấy bất bình.

'Tam ca ngoại tình' của Yêu, Kết hôn, Ly dị.

Thành viên đầu tiên của 'tam ca ngoại tình' từng bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn để lấy cô vợ hơn tuổi. Anh ta hứa hẹn đủ đường trong đêm tân hôn, thế nhưng lại muốn ly dị chỉ sau 3 năm chung sống. Với những ai đã xem phim, hẳn tất cả đều cảm thấy lý do được đưa ra cực 'ba chấm' - không lường trước được mình sẽ thay lòng. Tình yêu với anh ta giống một cảm xúc bất chợt trong cơn bồng bột. Vì sự bồng bột ấy, anh ta sẵn sàng để người mình từng yêu mang tiếng gái một đời chồng. Tuy nhiên điều sẽ khiến bạn tức giận hơn cả, đó là việc anh ta vẫn có thể ăn no, ngủ kỹ dù cuộc hôn nhân của họ chẳng khác nào mớ bòng bong.

Một người khác sở hữu một cô vợ chịu thương chịu khó, hết lòng vun vén cho gia đình. Trong mắt các con, cô là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Thậm chí, cô con cái lớn của cả hai còn bảo: "Bố nên cung phụng mẹ cả đời mới đúng". Dẫu vậy, việc sống cùng người vợ giỏi giang lại hy sinh quá nhiều cho mình khiến người chồng sinh ra sự mặc cảm. Thêm vào đó, anh ta cảm thấy buồn chán vì đời sống hôn nhân tẻ nhạt và không còn thấy người phụ nữ của mình xinh đẹp như thuở mới yêu. Thế nhưng trớ trêu thay, lý do người phụ nữ ấy trở nên kiệt quệ lại là vì hy sinh cho anh ta và gia đình quá nhiều.

Những câu thoại khiến khán giả không khỏi xót thương cho một người vợ đã hy sinh quá nhiều.

Thành viên cuối cùng của bộ ba này, anh ta có mọi thứ trong tay. Sự nghiệp nhiều người mơ ước, cô con gái nhỏ thông minh và người vợ 'giỏi việc nước - đảm việc nhà' theo đúng nghĩa đen. Vợ anh ta luôn mang trong mình tư tưởng phải làm bản thân xứng đáng được yêu và không bao giờ xuề xòa kể cả trong những lúc mệt mỏi nhất. Với cô, chỉ cần cố gắng đủ thì sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng. Dẫu vậy, thứ cô nhận lại sau nhiều năm vun vén hạnh phúc gia đình chỉ có sự bội phản. Đáng nói hơn, để che đậy hành vi dơ bẩn của mình, anh ta luôn tỏ ra ngọt ngào, lãng mạn với vợ. Điều này làm cô luôn tin tưởng chồng mình, đến nỗi chẳng bao giờ tra hỏi chồng đã đi đâu với ai mỗi khi anh ta về muộn.

Yêu, Kết hôn, Ly dị là một bộ phim nói về sự phản bội trong đời sống hôn nhân.

Không chỉ các nhân vật chính, những nhân vật phụ cũng có những suy nghĩ, làm những điều khó chấp nhận nổi. Bạn sẽ bắt gặp một vị phu nhân xảo quyệt hại chết chồng mình vì mục đích cá nhân. Chẳng những vậy, bà ta còn có mối quan hệ không bình thường với con chồng.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy một chủ câu lạc bộ golf giàu có, đã lên chức ông nhưng vẫn tơ tưởng về tình cũ. Ông ta đi dự đám tang nhưng trong lòng lại chỉ mơ về vợ của người đã khuất. Bà vợ của ông hứa hẹn cũng sẽ làm khán giả phải 'sôi máu' với những câu thoại như: 'Vua chúa ngày xưa cũng tam thê tứ thiếp?' hay 'Dù sao con dâu chỉ là người dưng còn cháu mới là huyết thống'.

Tất nhiên để một cuộc hôn nhân đi đến sự đổ vỡ, nguyên nhân thường sẽ đến từ cả hai phía và bộ phim cũng khắc họa rõ điều này. Tuy vậy, cả Pan Sa Hyeon, Shin Yu Shin cùng với Park Hae Ryun đều cố gắng chưa đủ trong việc giữ lửa tình yêu cho gia đình của mình và chọn con đường ngoại tình sai trái.

Trong Yêu, Kết hôn, Ly dị, các ông chồng đều đã chọn phản bội người bạn đời của mình.



Theo dõi Yêu, Kết hôn, Ly dị, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tức giận. Thế nhưng sau cơn tức giận ấy, hy vọng rằng tất cả sẽ nhìn vào những nhân vật trong phim để trân trọng hơn những gì bản thân đang có.

https://afamily.vn/review-yeu-ket-hon-ly-di-nhung-vu-ngoai-tinh-dang-ghe-tom-va-noi-phan-no-thay-cho-than-phan-phu-nu-20220327154225635.chn