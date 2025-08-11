Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP không chỉ giữ vững sức hút ở Vpop mà còn sở hữu khối tài sản đồ sộ khiến ai cũng phải trầm trồ. Từ bất động sản, xe sang, công ty riêng cho tới thu nhập khủng từ YouTube, mọi thứ đều chứng minh vị thế của nam ca sĩ.

Nổi bật nhất trong số đó là căn villa ven sông ở Nhà Bè, TP.HCM. Khu biệt thự nơi Sơn Tùng sinh sống gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh. Điểm cộng lớn nhất là phần mặt sau hướng ra dòng sông yên ả, mang đến tầm nhìn thoáng đãng. Bên trong khuôn viên còn có hồ bơi, hồ cảnh quan và khu vườn rộng rãi, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Biệt thự của Sơn Tùng nằm trong khu nhà sang trọng view ven sông

Toàn cảnh khu biệt thự mà Sơn Tùng sinh sống

Sơn Tùng từng hé lộ một vài góc nhỏ trong biệt thự của mình qua những đoạn clip hát hay loạt ảnh check-in nhẹ nhàng. Dù không chia sẻ nhiều, nhưng dễ dàng nhận thấy không gian sống của nam ca sĩ vô cùng khang trang, lấy gam trắng làm chủ đạo và lát sàn gỗ cao cấp. Theo thiết kế, căn biệt thự gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu, rộng rãi và thoáng đãng đến mức còn có cả phòng thu âm riêng. Nội thất được trang bị những món cơ bản, còn cách bày trí và trang hoàng sẽ tùy theo sở thích của gia chủ.

Ngoài ra, khu biệt thự cao cấp này có hệ thống an ninh được kiểm soát chặt chẽ. Là người nổi tiếng, Sơn Tùng còn đặc biệt tăng cường bảo mật cho tổ ấm của mình với hệ thống camera bao quát bốn phía và rèm cửa luôn được kéo kín. Theo mức giá bất động sản năm 2023, căn biệt thự nơi Sơn Tùng và Hải Tú sinh sống được định giá khoảng 50 tỷ đồng.

Phòng thu âm bên trong biệt thự

Nam ca sĩ một vài lần hé lộ góc nhà sang xịn của mình

Không chỉ ở nhà đẹp, Sơn Tùng còn là "tay chơi" xe sang chính hiệu. Giọng ca Lạc Trôi từng tậu chiếc Range Rover Evoque màu đỏ trị giá khoảng 3 tỷ đồng vào năm 2016 và đến 2021 tiếp tục chi hơn 13 tỷ đồng cho chiếc Mercedes-AMG G63 hầm hố.

Về mảng kinh doanh, Sơn Tùng hiện là Chủ tịch Công ty giải trí M-TP Entertainment - từng được Sơn Tùng giới thiệu là hệ sinh thái đào tạo ra nhiều gương mặt mới, tài năng âm nhạc và giúp cho nghệ thuật Việt Nam tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. 2 talent mà M-TP Entertainment có được là Kay Trần và Hải Tú. Tuy nhiên, sau khi Kay Trần quyết định rút khỏi công ty thì Hải Tú đang là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng M-TP Entertainment.

YouTube cũng là một "mỏ vàng" của Sơn Tùng. Kênh chính thức của nam ca sĩ đã có hơn 11 triệu lượt đăng ký. Theo thống kê từ tháng 9/2024, tổng lượt xem trên YouTube của Sơn Tùng là 2,9 tỷ. Từ những con số trên, nhiều người trong ngành dự đoán số tiền mà Sơn Tùng thu về từ YouTube tính từ tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin, Sơn Tùng hiện là ca sĩ duy nhất tại Việt Nam có cát xê tính bằng tỷ đồng.

Ngoài ra, Sơn Tùng còn nổi tiếng với gu thời trang xa xỉ. Mỗi lần xuất hiện, anh thường diện outfit hàng hiệu với giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, từ đồng hồ, kính mắt cho đến giày dép, túi xách.

Sơn Tùng từng tậu xế hộp giá 3 tỷ đồng vào năm 2016

Năm 2021, nam ca sĩ check-in bên G63 giá 13 tỷ đồng

Sơn Tùng được xem là ông hoàng đồ hiệu với sở hữu nhiều bộ sưu tập đắt đỏ

Nam ca sĩ đi diễn cũng gây sốt bởi outfit giá trên trời