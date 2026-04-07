Remos phối hợp Trung ương hội LHTN Việt Nam phát động cuộc thi: "Xua muỗi bay xa – Sốt xuất huyết tránh ra"

Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống muỗi ngay từ sớm đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Xuất phát từ thực tế đó, những hoạt động tuyên truyền gần gũi và truyền cảm hứng dành cho trẻ em và gia đình ngày càng trở nên cần thiết. Không chỉ giúp các em tiếp cận kiến thức một cách sinh động và dễ hiểu, chương trình còn khuyến khích mỗi gia đình trở thành những "đại sứ" lan tỏa thông điệp phòng chống muỗi đến cộng đồng.

Trong năm 2026 nhãn hàng Remos hân hạnh đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Cổng Tri thức Thánh Gióng chính thức phát động chuỗi hoạt động tuyên truyền thú vị dành cho học sinh, gồm Cuộc Thi Bé Sáng Tạo Tranh và Chương Trình Sáng Tạo Clip với chủ đề "Xua Muỗi Bay Xa – Sốt Xuất Huyết Tránh Ra". Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 10/03/2026 tại 18 trường tiểu học và mầm non thuộc 5 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng và Ninh Bình.

Cuộc thi Bé Sáng Tạo Tranh – Khi ý tưởng nhỏ góp thành thông điệp lớn

Cuộc thi bé sáng tạo tranh được phát động tại 18 trường học - 5 tỉnh thành trên cả nước.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động sáng tạo tranh nơi các em học sinh sẽ được thỏa sức tô vẽ những bức tranh đầy màu sắc, thể hiện các biện pháp xua muỗi và phòng chống sốt xuất huyết trong cuộc sống hằng ngày. Với sự đồng hành của phụ huynh và giáo viên, mỗi bức tranh của các em không chỉ là tác phẩm nghệ thuật nhỏ mà còn là một thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng. Thêm vào đó, hoạt động giáo dục thông qua video clip sinh động và hướng dẫn của các thầy cô tại trường học sẽ được lồng ghép trong các giờ học ngoại khoá và kỹ năng sống.

Thông qua hình thức "vừa học vừa chơi" này, cuộc thi giúp trẻ tiếp thu kiến thức phòng bệnh một cách tự nhiên, khơi dậy sự chủ động phòng chống muỗi trong cuộc sống hằng ngày.

Cùng nhau lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống muỗi

Sức lan toả của chương trình không chỉ dừng lại trên những trang giấy, mà còn được mở rộng mạnh mẽ và trực quan trong đời sống thực tế. Các tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi sáng tạo tranh sẽ được thể hiện trực tiếp trên những mảng tường của trường học nhằm tăng cường hiệu quả lan tỏa của chương trình.

Không gian trường học trở thành "bức tranh truyền thông" phòng chống sốt xuất huyết.

Song hành cùng cuộc thi vẽ tranh, Ban Tổ Chức tiếp tục triển khai hoạt động sáng tạo clip nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Dựa trên video hướng dẫn mẫu của chương trình, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh có thể cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc thú vị, gần gũi về cách phòng chống muỗi ngay tại nhà và lớp học. Mỗi video không chỉ là một sản phẩm sáng tạo mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa, góp phần lan tỏa thói quen phòng bệnh tích cực và chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động phòng bệnh.

Ngoài ra, nhãn hàng Remos sẽ ghé thăm 18 điểm trường với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn; và Remos tài trợ bộ sản phẩm xua muỗi cho tủ thuốc y tế của 18 trường tham gia cuộc thi, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn để các em yên tâm học tập và vui chơi.

Hoạt động sáng tạo tranh giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức phòng chống muỗi và sốt xuất huyết một cách gần gũi, sinh động.

Remos – Hành trình bền bỉ vì cộng đồng không sốt xuất huyết

Suốt 22 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Remos đã trở thành người bạn quen thuộc của hàng triệu gia đình và là nhãn hiệu số 1 về doanh thu trong ngành hàng chống muỗi và côn trùng tại Việt Nam trong tổng một năm tính từ tháng 07 năm 2023 đến tháng 06 năm 2024 – dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường của IQVIA trên toàn quốc. Không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng, Remos còn kiên định với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống muỗi và các bệnh truyền nhiễm do muỗi.

Tiếp nối hành trình đó, trong năm 2026, Remos sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng lan tỏa thói quen phòng chống muỗi và xây dựng môi trường sống khỏe mạnh hơn cho mọi gia đình Việt – hướng đến mục tiêu "Vì một cộng đồng không sốt xuất huyết".

