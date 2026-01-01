Recap 2025: Chiếc trend chỉ tồn tại 1 ngày đáng để đu nhất!

"Biết giờ này là giờ nào không?

Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha,...".

Mỗi năm cứ đến ngày 31/12, ngày cuối cùng trong năm người ta lại hỏi nhau về những gì đã làm trong 12 tháng - 365 ngày. 2025 có nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng không ngoại lệ. Ngoài trend bánh kem thành tựu, ngày hôm nay, cả mạng xã hội đều bắt đầu "nhập cuộc" RECAP 2025!

Năm nay, mỗi người đều đầu tư cho mình những chiếc video xịn xò, tổng hợp lại các khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ trong xuyên suốt 1 năm. Có người cầu kỳ hơn, tự thiết kế những chiếc ảnh đáng yêu, xinh xắn, cầu kỳ theo từng tháng để nhìn lại kỹ hơn mình đã làm được gì trong 12 tháng qua.

Tuy nhiên dù bằng hình thức nào thì cả mạng xã hội cũng đều ngập tràn không khí tổng kết, nhìn lại. Trend RECAP 2025 này cũng là cơ hội để mỗi người chậm lại, ngắm lại album ảnh của chính mình để xem những khoảnh khắc bản thân khóc cười, những giây phút toả sáng bên cạnh người thân, bạn bè hay thậm chí cả thần tượng của mình. Chắc chắn, sẽ có những lúc vấp ngã, thất bại đến mức muốn quên đi. Nhưng khi nhìn lại vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp, tạo nên bức tranh 2025 đầy màu sắc của riêng mỗi người.

Cùng xem RECAP 2025 của hội người nổi tiếng cho đến cộng đồng mạng có gì nhé!

Thảo Nhi Lê recap 2025 của mình bằng những bức hình trong 365 ngày.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Thảo Nhi Lê bày tỏ: "2025 đã dạy tôi rằng sự trưởng thành không ồn ào.Đó là vào những buổi sáng yên tĩnh, những quyết định khó khăn, và học được khi nào nên nắm và khi nào nên buông".

Thảo Nhi Lê cũng cho biết năm 2025 không hẳn là một năm hoàn hảo với cô nhưng vẫn có nhiều những kỷ niệm được tạo ra cũng những người yêu thương. Với Thảo Nhi Lê, như vậy là đủ trọn vẹn. "Cảm ơn bạn đã trở thành một phần trong hành trình của tôi, vì sự hỗ trợ, hiện diện và năng lượng của bạn trong suốt năm nay. Chúc tất cả các bạn một năm 2026 tươi đẹp, một năm nhiều biến động, khởi đầu mới và bước về phía trước với dự định mới", Thảo Nhi Lê viết.

Trí Thịt Boà và Hà My cũng "mở bát" video recap 2025 của mình bằng khoảnh khắc cực ngọt ngào trong đám cưới hồi đầu năm

"Năm 2025 của tôi có người vui, có người buồn, có người căng thẳng. Nhưng tôi tự hào vì đã vượt qua suốt 365 ngày, và tôi biết ơn vì từng khoảnh khắc", Hà My chia sẻ trước thềm năm mới.

Tùng Dương cũng chọn cách tổng hợp lại những chuyến đi của mình cùng người đồng hành tri kỷ trong năm 2025.

Phương Ly - nữ ca sĩ có nhiều đột phá trong năm 2025 đã chọn cách ghép lại những khung hình rực rỡ của bản thân trong từng tháng để hoàn thiện bài đăng tổng kết năm. Mỗi tháng trôi qua của Phương Ly có lúc thăng hoa trên sân khấu, có lúc chỉ là những ngày rất đời thường trong cuộc sống. Tuy nhiên tất cả đều xứng đáng được "vỗ tay" vì những nỗ lực mà Phương Ly đã có trong năm 2025.

Hà Lê - nữ KOL "sĩ" nhất năm 2025 với chiếc video recap toàn những khoảnh khắc hạnh phúc. Hạnh phúc vì đu idol, hạnh phúc vì có người chồng luôn hỗ trợ, hạnh phúc vì được tham gia Đại lễ A80,... Quả là một năm đáng nhớ của Hà Lê!

Nguyễn Lý Diễm Mai cũng tự ghép lại mọi cảm xúc của bản thân trong năm qua.

Bạch Lưu Dương thì khiến cả cõi mạng trầm trồ với cách recap 2025 khó ai làm lại. Cô nàng đã có một năm "siêu dịch chuyển", đặt chân đến nhiều đất nước, ăn món mình thích và người mình yêu!

12 tháng - 12 bài học cuối cùng cũng đã sắp khép lại. Dẫu vậy với nhiều bạn trẻ 2025 vẫn là một năm khó quên, trưởng thành hơn và vững vàng hơn.

Một Hạt Mít lắng lại trong thời khắc cuối năm. Cô cho biết đã trở thành một phiên bản trưởng thành và cũng có nhiều niềm vui hơn trong năm 2025.

Trên MXH, đặc biệt là Threads, nhiều bạn trẻ cũng đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ của chính mình trong năm 2025. Không bày tỏ cảm xúc quá dài, đôi khi chỉ là một chiếc album ảnh với hàng chục video, một sấp vé máy bay đi khắp nơi, hay số lượng cân nặng đã tăng/giảm,... cũng đủ để thấy 2025 đã đi qua như thế nào.

TikToker Bùi Quỳnh Anh recap năm 2025 bằng thành tích đạt 2 triệu người theo dõi

Một nhiếp ảnh gia thì chọn cách tạm biệt năm cũ bằng hàng chục những bức ảnh "để đời"

Đôi khi bạn chỉ cần lướt lại chính album ảnh trong máy điện thoại của mình: Đó chính là recap 2025 đầy đủ, chi tiết và chân thật nhất!

Tăng 5-6kg trong 1 năm, không còn bị chê là "gầy gò", thiếu sức sống nữa - đôi khi chỉ cần 2 chiếc ảnh cũng đủ thấy năm 2025 "vật vã" nhưng cũng thành công cỡ nào!

Và đương nhiên, cũng không thể thiếu những bức ảnh bên các "cốt" của mình.

Một năm đu idol thành công!

Số lượng vé máy bay cỡ này, recap 2025 oách nhất trái đất rồi!

Tổng hợp