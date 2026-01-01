Recap 2025: Chiếc trend chỉ tồn tại 1 ngày đáng để đu nhất!
Còn vài giờ nữa là qua năm mới 2026, bạn đã kịp recap 2025 chưa?
"Biết giờ này là giờ nào không?
Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha,...".
Mỗi năm cứ đến ngày 31/12, ngày cuối cùng trong năm người ta lại hỏi nhau về những gì đã làm trong 12 tháng - 365 ngày. 2025 có nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng không ngoại lệ. Ngoài trend bánh kem thành tựu, ngày hôm nay, cả mạng xã hội đều bắt đầu "nhập cuộc" RECAP 2025!
Năm nay, mỗi người đều đầu tư cho mình những chiếc video xịn xò, tổng hợp lại các khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ trong xuyên suốt 1 năm. Có người cầu kỳ hơn, tự thiết kế những chiếc ảnh đáng yêu, xinh xắn, cầu kỳ theo từng tháng để nhìn lại kỹ hơn mình đã làm được gì trong 12 tháng qua.
Tuy nhiên dù bằng hình thức nào thì cả mạng xã hội cũng đều ngập tràn không khí tổng kết, nhìn lại. Trend RECAP 2025 này cũng là cơ hội để mỗi người chậm lại, ngắm lại album ảnh của chính mình để xem những khoảnh khắc bản thân khóc cười, những giây phút toả sáng bên cạnh người thân, bạn bè hay thậm chí cả thần tượng của mình. Chắc chắn, sẽ có những lúc vấp ngã, thất bại đến mức muốn quên đi. Nhưng khi nhìn lại vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp, tạo nên bức tranh 2025 đầy màu sắc của riêng mỗi người.
Cùng xem RECAP 2025 của hội người nổi tiếng cho đến cộng đồng mạng có gì nhé!
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Thảo Nhi Lê bày tỏ: "2025 đã dạy tôi rằng sự trưởng thành không ồn ào.Đó là vào những buổi sáng yên tĩnh, những quyết định khó khăn, và học được khi nào nên nắm và khi nào nên buông".
Thảo Nhi Lê cũng cho biết năm 2025 không hẳn là một năm hoàn hảo với cô nhưng vẫn có nhiều những kỷ niệm được tạo ra cũng những người yêu thương. Với Thảo Nhi Lê, như vậy là đủ trọn vẹn. "Cảm ơn bạn đã trở thành một phần trong hành trình của tôi, vì sự hỗ trợ, hiện diện và năng lượng của bạn trong suốt năm nay. Chúc tất cả các bạn một năm 2026 tươi đẹp, một năm nhiều biến động, khởi đầu mới và bước về phía trước với dự định mới", Thảo Nhi Lê viết.
"Năm 2025 của tôi có người vui, có người buồn, có người căng thẳng. Nhưng tôi tự hào vì đã vượt qua suốt 365 ngày, và tôi biết ơn vì từng khoảnh khắc", Hà My chia sẻ trước thềm năm mới.
Phương Ly - nữ ca sĩ có nhiều đột phá trong năm 2025 đã chọn cách ghép lại những khung hình rực rỡ của bản thân trong từng tháng để hoàn thiện bài đăng tổng kết năm. Mỗi tháng trôi qua của Phương Ly có lúc thăng hoa trên sân khấu, có lúc chỉ là những ngày rất đời thường trong cuộc sống. Tuy nhiên tất cả đều xứng đáng được "vỗ tay" vì những nỗ lực mà Phương Ly đã có trong năm 2025.
Trên MXH, đặc biệt là Threads, nhiều bạn trẻ cũng đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ của chính mình trong năm 2025. Không bày tỏ cảm xúc quá dài, đôi khi chỉ là một chiếc album ảnh với hàng chục video, một sấp vé máy bay đi khắp nơi, hay số lượng cân nặng đã tăng/giảm,... cũng đủ để thấy 2025 đã đi qua như thế nào.
Tổng hợp