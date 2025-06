Ngày 19/6, tờ KoreaBoo đưa tin Jung Il Woo vừa trở thành khách mời trong chương trình Huh Young Man's Food Travel của đài TV Chosun. Tại đây, nam diễn viên gây chú ý khi chia sẻ về căn bệnh nguy hiểm mà anh đang phải chấp nhận chung sống nhiều năm qua.

Theo mỹ nam Gia Đình Là Số 1, vào năm 2006, anh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lee Min Ho - bạn thân Jung Il Woo - hôn mê nhiều tháng, còn nam diễn viên cũng phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về thể chất khi mới 19 tuổi. Sau tai nạn kinh hoàng, Jung Il Woo bị mất trí nhớ 1 phần, và phải chụp gần 70.000 bức ảnh để cố gắng hồi tưởng, ghi nhớ mọi thứ. Đến năm 27 tuổi, Jung Il Woo tiếp tục được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não do di chứng của vụ tai nạn năm xưa. Theo các bác sĩ, chỗ phình ra ở mạch máu trong não luôn có nguy cơ vỡ mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào. Trường hợp vỡ phình động mạch não có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ hoặc thậm chí tử vong.

Jung II Woo cho biết bị phình động mạch não, có thể chết bất cứ lúc nào nếu mạch máu não đột ngột vỡ ra

Jung II Woo chia sẻ kết quả chẩn đoán khiến anh chết lặng, khóc như mưa vì bỗng dưng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Nam diễn viên tự cô lập mình trong nhà 1 tháng, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm. "Đây là căn bệnh giống như bom hẹn giờ. Bạn không biết chúng sẽ vỡ ra lúc nào. Tôi đã rất sợ hãi và lo lắng vì không biết khi nào mình sẽ chết", tài tử 8X nói.

Mất 1 thời gian dài, Jung II Woo mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng bắt đầu cuộc sống mới. Theo Jung Il Woo, đến hiện tại, anh vẫn phải theo dõi sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. May mắn tình trạng của anh vẫn rất ổn định trong gần 10 năm qua.

Jung II Woo đứng giữa lằn ranh sống chết mong manh gần 10 năm qua. Anh phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1. Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae... Anh được mệnh danh là "Nam diễn viên hoàn hảo", "Hình mẫu đàn ông lý tưởng" trong showbiz Hàn Quốc. Năm ngoái, Jung Il Woo đã có chuyến du lịch tung hoành Việt Nam trong 11 ngày, và được netizen yêu mến gọi là "rể Việt".

Trong 11 ngày ở Việt Nam, Jung Il Woo đã đến nhiều nơi như Hà Nội, Sapa, Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm và còn gặp gỡ Hoa hậu Tiểu Vy

Nguồn: KoreaBoo