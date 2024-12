Tưởng chừng sau 1 tuần hoãn chiếu, When the Phone Rings sẽ có dấu hiệu chững, nhưng hoá ra "hắc mã" nhà MBC lại chẳng hề hấn gì. Theo thống kê của Nielsen Korea, rating tập 5 đạt tỉ suất người xem trung bình ở khu vực đô thị là 5,3% và toàn quốc là 5.9% - tăng.nhẹ 0.2% so với tập 4 phát sóng trước đó.

Nói thêm về nội dung của tập 5, đây là tâp phịm đánh dấu bước ngoặt mới của cặp chính khi cả hai bất ngờ có màn "chạm môi" đầu tiên. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) uống say tại tiệc công ty và được tiểu kiều thê Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) dìu về nhà. Bất ngờ, cả hai đã té ngã và bờ môi vô tình "va" vào nhau. Vì tập phim bị cắt đột ngột nên chưa rõ nam chính có biết việc mình mất nụ hôn đầu hay chưa.

Thêm vào đó, Baek Sa Eon cũng đã đến gần hơn với sự thật về thân phận của người mà mình yêu khi trợ lý gửi tin nhắn xác nhận hai giọng nói mà nam chính nhờ đối chiếu giống nhau đến 99.99%. Trong khi đó, tên bắt cóc "real" cũng manh động hơn khi gọi điện uy hiếp Hee Joo và lái xe định đoạt mạng Sa Eon. Rất may, trong lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hee Joo đột nhiên thốt lên tên anh và chạy đến ôm chầm người thương ngã ra đường, nhờ vậy cả hai mới may mắn sống sót.

Nhờ sự việc này, Sa Eon có cơ hội để hỏi về lý do Hee Joo che giấu khả năng nói chuyện, nhưng thêm một lần nữa, Hee Joo từ chối chia sẻ với chồng. Thay vì uy hiếp, anh vẫn kiên nhẫn bước vào thế giới của cô bằng việc đồng ý học ngôn ngữ ký hiệu. Về phía Hee Joo, cô dần tin tưởng và yêu anh nhiều hơn, nhưng giữa hai người họ vẫn còn quá nhiều quá khứ còn che giấu.

Dù mạch phim vẫn hấp dẫn, phong độ của When the Phone Rings vẫn trên đà ổn định nhưng nhiều netizen cũng tỏ ra lo lắng khi gần đến nửa chặng đường nhưng rating của bộ phim vẫn chưa thực sự bứt phá.

Một số bình luận của khán giả về tập 5: - Phim bị hoãn 1 tuần rating như này là rất tốt rồi. - Lo lắng quá mai tập 6 rồi mà rating vẫn chưa thể vượt 7%. - Giờ chỉ cầu nguyện phim này không hoãn chiếu là được rồi. - Sao lại chỉ so rating khi mà không nói đến mức độ phủ sóng tuần cầu của nó? - Chờ đi, khi tổng tài và tiểu kiều thê của ảnh hôn nhau thực sự thì rating sẽ bùng nổ cho coi. - Bình tĩnh nào anh em, quan trọng là chị vẫn slay, anh vẫn "hỗn" và phim vẫn đang rất tốt mà.

When the Phone Rings cập nhật tập mới vào thứ 6,7 hàng tuần trên MBC và nền tảng Netflix.