Rapper N. bị bắt vì tàng trữ sử dụng ma túy: Lộ ảnh ngồi xe lăn đi cấp cứu khẩn, tuyệt vọng van xin cơ hội làm lại cuộc đời

Namewee trở thành cái tên tai tiếng bậc nhất showbiz Malaysia từ cuối năm 2025. Đầu tháng 11/2025, nam ca sĩ kiêm rapper này bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng và tàng trữ ma túy. Không chỉ vậy, anh còn bị nghi có liên quan đến vụ người mẫu Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn, khiến dư luận chấn động. Đến ngày 13/11/2025, Namewee được cho tại ngoại sau nhiều ngày tạm giam để chờ hầu tòa.

Scandal nghiêm trọng này đã khiến sự nghiệp của anh lao đao. Hàng loạt đơn vị giải trí tại Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) nhanh chóng “quay lưng”, tiến hành gỡ bỏ hình ảnh của Namewee khỏi các hoạt động nghệ thuật. Nhiều đài truyền hình đồng loạt ngừng phát sóng những chương trình có sự xuất hiện của nam rapper. Đồng thời, ban tổ chức của hơn chục sự kiện giải trí, bao gồm nhiều đêm nhạc lớn, cũng đã thông báo hủy lịch biểu diễn của Namewee để tránh ảnh hưởng tiêu cực từ bê bối gây xôn xao dư luận.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án, Namewee vừa đến phiên tòa xét xử trong tình trạng ngồi xe lăn, dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Sau khi xem xét báo cáo xét nghiệm độc chất mới nhất cùng tiến triển điều tra, tòa đã tuyên Namewee trắng án và trả tự do hoàn toàn cho anh do không đủ bằng chứng định tội giết người, tàng trữ và sử dụng chất cấm. Phán quyết của tòa chính thức khép lại vụ kiện kéo dài nửa năm đối với Namewee.

Sau khi phiên tòa kết thúc, ekip Namewee đã đăng tải hình ảnh đưa nam rapper đi bệnh viện cấp cứu khẩn tại khoa chấn thương chỉnh hình. Trên trang Instagram, Namewee cho biết anh bị chấn thương chân trước hôm ra tòa 2 ngày. Khi xuất hiện với bộ dạng ngồi xe lăn, nam nghệ sĩ đã rất lo lắng bản thân bị nói là diễn trò để lấy lòng thương hại. "Chân cẳng tôi gặp chấn thương nặng, không thể đi lại bình thường. Tôi từng cố tập đứng lên đi lại để không bị nói nầy nói nọ khi ra tòa. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đứng hay ngồi gì thì cũng bị netizen mắng chửi thôi, vậy thì tôi cứ sống thật với bản thân còn hơn..." , Namewee viết.

Bên cạnh đó, Namewee cũng cay đắng cho biết vụ ồn ào đời tư đã phá hỏng sự nghiệp lẫn danh tiếng của anh. Theo nam rapper, dù được trắng án nhưng toàn bộ công việc của anh trong showbiz đều đã không còn. Hiện tại, anh chỉ có thể cố gắng duy trì tên tuổi bằng việc phát hành các sản phẩm âm nhạc được thực hiện xong từ trước vụ bản thân gặp rắc rối đời tư. "Tôi đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, có thể nói là tôi đã ở bước đường cùng rồi. Tôi chỉ xin mọi người dừng chỉ trích, công kích, tẩy chay và cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời lẫn sự nghiệp" , Namewee cầu xin khán giả.

Đầu năm 2026, Namewee cũng từng tuyệt vọng than thở rằng anh đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng thấy khi chớp mắt đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí. Để có tiền ăn qua ngày và chi trả chi phí thuê luật sư bào chữa, nam diễn viên đã lên mạng tìm kiếm việc làm, chấp nhận lao động tay chân miễn kiếm được thu nhập.

Vụ án liên quan đến người mẫu - rapper gây chấn động showbiz Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia

Ngày 22/10/2025, dư luận dậy sóng với thông tin người mẫu, hot girl Tạ Hựu Tâm qua đời đột ngột trong bồn tắm khách sạn ở Malaysia, hưởng dương 31 tuổi. Đến ngày 2/11/2025, diễn biến gây sốc đã nổ ra: cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Namewee đã phủ nhận sử dụng ma túy và quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm vào ngày cô tử vong. Nam nghệ sĩ này cho biết anh và Namewee gặp nhau để bàn bạc về việc hợp tác quay MV ca nhạc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm nói rằng muốn đi tắm. Tuy nhiên, hơn 30 phút cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Theo Namewee, cảm thấy có chuyện không ổn do gọi mãi Tạ Hựu Tâm không trả lời, anh đã vào kiểm tra và phát hiện đối phương nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Tạ Hựu Tâm. Nam rapper khai với cảnh sát rằng anh đã gọi 999 cầu cứu, nhưng phải 1 giờ sau xe cấp cứu mới đến hiện trường. Lúc này, Tạ Hựu Tâm đã không qua khỏi. Nam ca sĩ cho rằng Tạ Hựu Tâm tử vong là do không được cấp cứu kịp thời.

Còn về việc tại sao anh lại vội vã rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế đến, Namewee lý giải anh hoảng loạn và lo lắng bản thân bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Tạ Hựu Tâm nên muốn tạm lánh đi. Namewee khẳng định những chất nghi vấn là ma túy, thuốc kích thích mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường không phải là do anh mang đến và anh cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, lời khai của Namewee bị cảnh sát đáng giá không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu sự thật. Theo dữ liệu CCTV khách sạn, Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau. Trong thời gian đó, không có ai khác ra vào phòng khách sạn của họ.

Sau khi xem xét các chứng cứ, phía cảnh sát quyết định truy tố Namewee vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, sử dụng - tàng trữ ma túy. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol. Nếu tội tàng trữ ma túy thành lập, Namewee đối mặt với mức án 2-5 năm tù giam, chịu hình phạt bị đánh từ 3-9 roi. Đối với hành vi sử dụng ma túy, Namewee sẽ bị phạt tiền 5.000 RM (khoảng 32 triệu đồng), phạt tù tối đa hai năm và quản chế 3 năm. Liên quan đến vụ Tạ Hựu Tâm tử vong, cơ quan chức năng tạm liệt Namewee vào diện nghi phạm cần giám sát đặc biệt.

Namewee có tên thật là Hoàng Minh Chí, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm BLACKPINK.

Nguồn: Sina, Sohu