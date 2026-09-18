Rần rần tin Angelababy tái hôn, Huỳnh Hiểu Minh ghét cay ghét đắng chồng mới của vợ cũ?

Ngày 18/9, tờ Sohu đưa tin giới giải trí Trung Quốc đang rần rần trước thông tin Angelababy bí mật tái hôn, chuẩn bị làm đám cưới với 1 đại gia trong giới kinh doanh. Theo truyền thông xứ tỷ dân, minh tinh Cô Phương Bất Tự Thưởng và người đàn ông giàu có đã kín đáo hẹn hò trong vài năm trở lại đây. Bạn trai của Angelababy được cho biết là một doanh nhân giàu có nhưng vô cùng kín tiếng, không thích tranh danh đoạt lợi và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

"Cuối cùng cô ấy cũng tìm được người thực sự hiểu và biết trân trọng mình, nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay. Năm xưa Huỳnh Hiểu Minh đã không biết trân trọng, để rồi bỏ lỡ...", 1 nguồn tin cho biết. Theo người này, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp cũng biết chuyện vợ cũ tái hôn cũng như danh tính chồng mới của Angelababy. Huỳnh Hiểu Minh ghét cay ghét đắng nửa kia của vợ cũ và không muốn con trai Tiểu Hải Miên sống với cha dượng.

Showbiz Trung Quốc đang xôn xao với thông tin Angelababy bí mật tái hôn với đại gia. Ảnh: Weibo.

Huỳnh Hiểu Minh được tiết lộ không ưa nửa kia của Angelababy. Ảnh: Sohu.

Truyền thông đã liên hệ với phía Angelababy để hỏi về tin đồn cô bí mật tái hôn, nhưng chưa nhận được phản hồi. Đáng chú ý, trước khi thông tin Angelababy đi thêm bước nữa được lan truyền, vào ngày 10/9, Huỳnh Hiểu Minh từng có phát ngôn chỉ trích sự vô ơn của những người được anh giúp đỡ trong 1 cuộc phỏng vấn. Chia sẻ của nam diễn viên khiến không ít người cho rằng anh đang ám chỉ, móc mỉa Angelababy. Năm xưa, tiểu hoa đán 85 nhờ sự hậu thuẫn của chồng mới vươn lên hàng ngũ sao hạng A, nhận mức thù lao cao ngất ngưởng ở Cbiz. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai sớm trục trặc rồi ly hôn.

Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh từng có phát ngôn đáng chú ý về việc mình giúp đỡ những kẻ vô ơn. Anh được cho là ám chỉ vợ cũ minh tinh. Ảnh: Sohu.

Cuộc hôn nhân tan vỡ đầy đáng tiếc giữa Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Họ bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh có hôn lễ thế kỷ "vô tiền khoáng hậu" ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Theo nguồn tin thân cận, giữa cặp sao tồn tại 1 hợp đồng ly hôn với nhiều điều khoản rất nghiêm ngặt để đảm bảo quý tử trưởng thành trong môi trường an toàn, đủ đầy và không chịu ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Tờ Sohu tìm hiểu được cặp sao này trói buộc nhau bằng 10 điều khoản hậu ly hôn.

Dưới đây là các điều khoản "bảo vệ" con trai Tiểu Hải Miên giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh:

1. Không tranh giành quyền nuôi con

2. Đặc biệt nghiêm cấm lôi con cái vào mâu thuẫn của người lớn

3. Không tranh giành tài sản

4. Không tung tin bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh dự đối phương, con cái và gia đình 2 bên sau khi ly hôn

5. Tiền ăn học, sinh hoạt phí của Tiểu Hải Miên đều được 2 bên chia đôi 50-50 chi trả

6. Thay phiên nhau chăm con vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông

7. Đồ chơi và các chuyến du lịch của con đều phải được lên danh sách mỗi năm để phân chia người phụ trách từng mục

8. Huỳnh Hiểu Minh phụ trách kèm cặp, lo liệu chuyện học hành của con trai

9. Angelababy phụ trách ăn mặc, sinh hoạt của con trai

10. Trong nhà 2 bên phải lắp camera ở không gian sinh hoạt chung, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho nhau để cha lẫn mẹ đều có thể theo dõi tình trạng của con từ xa mọi lúc

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ký với nhau 10 thỏa thuận để đảm bảo cho con trai lớn lên trong 1 môi trường lành mạnh, không bị ảnh hưởng bởi chuyện đời tư của cha mẹ. Ảnh: Sina.

Dù Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi, nhưng gia đình nam diễn viên vẫn rất quý cô con dâu cũ này. Từ cuối năm 2024, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh giục nam diễn viên này tái hôn với Angelababy sau khi anh chia tay cô bạn gái tai tiếng Diệp Kha. Thậm chí, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh còn tuyên bố trước mặt con rằng chỉ công nhận 1 mình Angelababy là con dâu.

Nguồn tin cho biết bố mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Vì vậy, dù cặp sao đã ly hôn 4 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình. Ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà của ông bà và bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh tại Thanh Đảo (Trung Quốc).

Năm 2025, em họ Huỳnh Hiểu Minh đăng bài công khai cảm ơn Angelababy đã tặng vòng tay vàng cho con trai cô trong ngày thôi nôi. Theo tờ Sohu, chiếc vòng tay bằng vàng mà minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) tặng cháu trai nặng khoảng 20 gram, có giá hơn 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng). Điều đáng chú ý là món quà được Angelababy gửi tặng dưới danh nghĩa của quý tử Tiểu Hải Miên, chứ không phải chị dâu cũ. Không chỉ vậy, theo tục lệ ở Giang Nam (Trung Quốc) - quê nhà của vợ chồng em họ Huỳnh Hiểu Minh, tặng vòng vàng mang ý nghĩa “khóa chặt bình an”. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi sự khéo léo, tinh tế và biết giữ chừng mực của Angelababy. Tại showbiz Trung Quốc, Angelababy cũng là trường hợp hiếm hoi đã ly hôn 3 năm rồi mà vẫn được nhà chồng cũ quý mến.

Thực tế, Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn ngay từ đầu. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, nam diễn viên cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh luôn mong nam diễn viên tái hôn với Angelababy. Ảnh: QQ.

Nguồn: Sohu, Weibo