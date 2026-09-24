Rần rần tin 1 nàng hậu Miss Universe làm hỏng 2 bộ váy 620 triệu, nghe đền 35 triệu liền thái độ lồi lõm và nhận luôn trát hầu tòa

Ngày 24/9, tờ On đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Hong Kong 2025 Lý Thi Dật đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt với 1 thương hiệu thời trang cao cấp. Nguyên nhân có liên quan đến 2 bộ váy dạ hội bị hư hỏng nặng sau khi nàng hậu sử dụng.

Người phụ trách thương hiệu tài trợ trang phục cho cuộc thi Miss Universe Hong Kong cho biết họ đã cho Lý Thi Dật mượn một mẫu váy công chúa cầu kỳ có giá trị hơn 100.000 HKD (khoảng 335 triệu đồng) và một chiếc váy đuôi cá có giá niêm yết bán ra thị trường gần 85.000 HKD (khoảng 285 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi nhận lại trang phục, phía thương hiệu phát hiện nhiều vị trí trên váy có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, trong đó phần đính hạt cườm cao cấp bị đứt diện rộng và mặt vải xuất hiện những vết kéo giãn khá rõ. Sau khi kiểm tra, họ ước tính chi phí sửa chữa vào khoảng 16.000 HKD (khoảng 54 triệu đồng). Tuy nhiên, xét hoàn cảnh và giao tình với Lý Thi Dật, thương hiệu quyết định giảm mức yêu cầu bồi thường xuống còn 10.380 HKD (khoảng 35 triệu đồng).

Lý Thi Dật làm hỏng 2 bộ lễ phục cao cấp có tổng giá trị 620 triệu đồng. Ảnh: On.

Thế nhưng, Lý Thi Dật không đồng ý thanh toán chi phí sửa chữa 2 bộ lễ phục hư hỏng nặng. Người đẹp đổ thừa váy kém chất lượng, rồi sửng cồ phân bua rằng những hư hỏng trên trang phục có thể xuất hiện trong quá trình tạo dáng, đi lại hoặc ngồi xuống khi chụp ảnh và thuộc dạng hao mòn thông thường. Nàng hậu chỉ trích nhãn hàng đòi bồi thường quá cao, đang ăn tiền trên đầu trên cổ mình. Cô đưa ra bằng chứng phía Malaysia báo giá sửa chữa lễ phục chỉ có vài trăm HKD (vài trăm nghìn đồng).

Sau đó, Lý Thi Dật tiếp tục từ chối đền 35 triệu đồng với lý do "không có tiền mặt", "lịch trình bận rộn" rồi yêu cầu thương hiệu liên hệ với BTC Miss Universe Hong Kong giải quyết. Theo Lý Thi Dật, những bộ váy này là trang phục do cuộc thi tài trợ, vấn đề bồi thường trước tiên nên được giải quyết dựa trên thỏa thuận tài trợ hoặc bảo hiểm thương mại. Nếu cuối cùng trách nhiệm được xác định thuộc về cá nhân cô, người đẹp yêu cầu phía thương hiệu cung cấp hóa đơn mua hàng gốc và hóa đơn sửa chữa chính thức để chứng minh khoản tiền cần bồi thường. Nếu đối phương không cung cấp đủ giấy tờ, cô quyết không móc tiền túi thanh toán.

Thương hiệu yêu cầu cô đền 35 triệu đồng chi phí sửa chữa, nhưng nàng hậu viện đủ lý do để từ chối bồi thường. Ảnh: On.

Trước thái độ nhất quyết không bồi thường của Lý Thi Dật, phía thương hiệu cho biết họ đã nộp đơn kiện nàng hậu lên Tòa án Tranh chấp Tiền tệ Nhỏ (Small Claims Tribunal). Khi tờ On liên hệ trực tiếp với Lý Thi Dật, cô xác nhận đã nhận được trát kiện, đang tham vấn vụ việc với Hội đồng Người tiêu dùng và không muốn trả lời phỏng vấn trước khi cuộc tranh chấp được làm rõ. Theo các nguồn tin, Lý Thi Dật hiện thất thế trong cuộc đối đầu với thương hiệu cao cấp.

Phía thương hiệu đã nộp đơn kiện Lý Thi Dật. Ảnh: On.

Nguồn: On, Weibo