Ngày 09/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa, sinh năm 1963, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Vũ Thị Hoa. Ảnh: CA Lạng Sơn

Trước đó, ngày 23/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa, tại đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Tại tầng 2, phát hiện nhân viên của Hộ kinh doanh đang thực hiện chia, cân, đóng gói các mặt hàng thực phẩm bim bim, nui chiên, tăm đậu... vào các túi nilon, có nhãn ghi các cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ và truy thu với những người đã mua thực phẩm giả với Vũ Thị Hoa với hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140 kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: CA Lạng Sơn

Qua điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Vũ Thị Hoa tự in tem nhãn giả, trực tiếp thuê người khác đến tầng 2 nhà Hoa để thực hiện đóng gói thủ công, sản xuất thành các gói bim bim, nui chiên, tăm đậu giả… “tuồn” ra thị trường bán kiếm lợi nhuận. Đáng lo ngại, các mặt hàng giả nhắm tới đối tượng khách hàng là học sinh với giá thành rẻ, màu sắc, kích thích vị giác đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy tự phát xung quanh các cổng trường học.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: CA Lạng Sơn

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA Lạng Sơn

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần mua các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, những người đã mua các hàng hóa là thực phẩm giả tại hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn (đồng chí Đại úy Phạm Thế Nam - Điều tra viên theo SĐT: 0913.596.929) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.