Ra oai diễn giải 1 từ tiếng Anh, nữ sinh bị hội mê phim tràn vào thả ngàn "ha ha", vội vã sửa ngay bình luận cho đỡ ngượng

BTS - "Behind the scenes" là một thuật ngữ được sử dụng khá lâu, nghĩa bóng là ở hậu trường, bí mật, không ai biết đến. Với người hâm mộ phim, nhạc, những clip BTS luôn rất được quan tâm vì có thể xem quá trình quay phim, những hành động, phản ứng chân thật hay vất vả phía sau cảnh quay của diễn viên, ca sĩ mình yêu thích. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được nghĩa viết tắt của từ tiếng Anh khá thông dụng này.



Mới đây, một cô gái lâm vào cảnh "ơi con sông quê" khi "dám" lên chê bai cách viết BTS của cư dân mạng. Đáng nói, thay vì chỉ nêu ý kiến rằng đừng viết tắt thì nữ sinh này lại diễn giải nghĩa của từ BTS khiến ai nấy được một phen cười đau bụng.

Nếu BTS là "behind the second" thì ghi luôn... số 3 có phải nhanh gọn hơn không?

Cô gái viết: "Biết BTS là "behind the second" rồi nhưng có cần phải ghi mãi chữ BTS không?". Nhiều người không khỏi "ngả mũ" trước sự sáng tạo vô đối của cô gái: "Không biết thì hỏi người ta hoặc im lặng đi chứ thể hiện chi vậy cho bị ném đá?"; "Nếu BTS là "behind the second" thì ghi luôn... số 3 có phải nhanh gọn hơn không"; Còn là Behind The Sixth, Behind The Seventh nữa nha"...

Trước hàng loạt phản ứng trêu chọc từ cư dân mạng, cô gái đã vội vã vào chỉnh sửa bình luận cho đỡ ngượng.

Video BTS thường ghi lại những cảnh chân thực trong quá trình sản xuất phim, quay video.

Trên thực tế, ngoài nghĩa cảnh hậu trường, BTS còn là tên một nhóm nhạc tại Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng trong nước, BTS còn làm rạng danh nền âm nhạc KPop khi nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. BTS cũng còn được ứng dụng linh hoạt trong lĩnh vực mạng di động. Theo đó, đây là cụm từ viết tắt của Base Transceiver Station, tiếng Việt có nghĩa là Trạm thu phát gốc. Về cơ bản, đó là một trạm thu phát vô tuyến được cố định, nhằm phục vụ kết nối hệ thống của bất kỳ mạng di động nào.

Khi nhắn tin trò chuyện qua mạng xã hội hay qua tin nhắn, người ta thường có xu hướng viết ngắn gọn đơn giản hóa càng nhiều càng tốt, bởi vậy mới sinh ra vô số từ viết tắt để tiết kiệm thời gian. Giới trẻ ngày nay sử dụng khá phong phú các cụm từ tiếng lóng, viết tắt nếu không cập nhật thường xuyên bạn sẽ không thể hiếu ý nghĩa của những từ đó. Trường hợp không biết thì có thể hỏi để hiểu thêm nhưng đừng vội vã quy chụp người khác để khỏi lâm vào cảnh quê một cục như bạn gái kia nhé!