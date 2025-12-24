Ra mắt Hub Network - Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các sáng kiến về Dữ liệu trong học sinh THPT

Chương trình ra mắt Hub Network - Vườn ươm Thanh thiếu niên Khởi nghiệp Quốc gia - sáng kiến quy mô lớn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á dành cho thanh thiếu niên.

Vườn ươm được định vị là nền tảng quốc gia chuyên biệt, ươm tạo và phát triển thế hệ nhà sáng lập trẻ Việt Nam, kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tạo cầu nối hai chiều với cộng đồng khởi nghiệp toàn cầu.

Các hoạt động cốt lõi của chương trình bao gồm: đào tạo nền tảng và chuyên sâu; innovation bootcamp, hackathon phát triển sản phẩm; demo day kết nối đầu tư; mentoring 1:1; cung cấp không gian làm việc sáng tạo cùng dịch vụ pháp lý, kế toán, marketing và xây dựng thương hiệu; thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về khởi nghiệp thanh thiếu niên, phục vụ hoạch định chính sách và phát triển hệ sinh thái dài hạn.

Chương trình hướng tới kiến tạo một thế hệ doanh nhân trẻ có tinh thần phụng sự xã hội, góp phần xây dựng quốc gia sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Mô hình vận hành theo phương thức PPP kết hợp xã hội hóa, tạo nền tảng mở rộng, lan tỏa nhanh và hiệu quả tới cộng đồng thanh thiếu niên cả nước.