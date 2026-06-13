Ra mắt HONOR Pad X8b: Thiết kế thanh lịch, hiệu năng mạnh mẽ, tích hợp không gian số an toàn cho trẻ

Thương hiệu công nghệ toàn cầu HONOR chính thức trình làng HONOR Pad X8b, thế hệ thứ hai thuộc dòng máy tính bảng thông minh của hãng. Được trang bị các tính năng phân khúc flagship, thiết bị sở hữu màn hình tràn viền sống động, viên pin dung lượng lớn, phần cứng mạnh mẽ cùng hệ thống âm thanh vượt trội. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm mượt mà và thiết kế mỏng nhẹ, hiện đại, tính di động cao dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng thời thượng có hiệu năng ổn định.

Màn hình FullView bảo vệ mắt, tần số quét cao cho trải nghiệm sống động

Sở hữu màn hình HONOR Eye Comfort FullView kích thước 11-inch, HONOR Pad X8b tối ưu không gian hiển thị với tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 84% và độ phân giải sắc nét 1920x1200 pixel. Những thông số ấn tượng này đảm bảo chất lượng hình ảnh sống động, góc nhìn rộng, đi kèm tần số quét 90Hz cho phản hồi vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Sự kết hợp này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật lag hay nhòe hình, đáp ứng hoàn hảo cho các tựa game tốc độ cao và những thước phim hành động kịch tính.

Theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm của HONOR, sản phẩm tích hợp hệ thống bảo vệ thị giác bốn lớp tối tân. Tính năng Bảo vệ mắt theo ánh sáng môi trường (Ambient Light Eye Care) tự động mô phỏng các mẫu ánh sáng tự nhiên, giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt bằng cách điều chỉnh linh hoạt theo thời gian trong ngày. Đối với những người đam mê đọc sách, Chế độ đọc sách E-Ink (E-Ink Mode) mang lại trải nghiệm đọc gần với sách in truyền thống, giúp tăng cường sự thoải mái trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, HONOR Pad X8b cũng đạt được Chứng nhận Giảm ánh sáng xanh (Giải pháp phần mềm) và Chứng nhận Khử nhấp nháy từ TÜV Rheinland, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn cho mắt trong các phiên sử dụng kéo dài.

Pin khủng và phần cứng mạnh mẽ cho sức bền vượt trội

HONOR Pad X8b được trang bị chipset Qualcomm® Snapdragon® 680, nâng cấp đáng kể hiệu suất CPU và GPU nhằm mang lại trải nghiệm đa phương tiện mượt mà. Sở hữu viên pin dung lượng lớn lên tới 10.100mAh, thiết bị đảm bảo hiệu suất làm việc và giải trí xuyên suốt, không bị gián đoạn. Chỉ với một lần sạc đầy, thiết bị có thể duy trì thời gian chờ lên đến 97 ngày hoặc phát video trực tuyến liên tục suốt 21 giờ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và sử dụng của người dùng suốt cả ngày.

Thân máy kim loại sang trọng với độ hoàn thiện tinh xảo

Được chế tác với thân máy bằng kim loại cao cấp và bền bỉ, HONOR Pad X8b kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng hiện đại và vật liệu chuẩn flagship, mang đến vẻ ngoài sang trọng lẫn độ bền vượt trội. Với trọng lượng chỉ 499g và độ mỏng siêu ấn tượng 7,25mm, thiết bị hướng đến trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện cho việc mang theo và sử dụng trong nhiều tình huống mà vẫn yên tâm về độ bền và sự chắc chắn của thân máy. Khung sườn kim loại của HONOR Pad X8b ứng dụng công nghệ vật liệu nén tích hợp mới nhất, giúp tăng cường 90% độ bền cấu trúc, mang lại khả năng chống va đập, chịu áp lực và kháng nước vượt trội.

Độ bền của thiết bị đã được tổ chức kiểm định độc lập SGS của Thụy Sĩ chứng nhận Khả năng chống rơi và Khả năng chịu lực ép - Với khả năng chống rơi tăng 60%, khả năng chịu lực tăng 30% và hiệu suất kháng nước tăng 30%, HONOR Pad X8b luôn vững vàng trước mọi va chạm trong nhu cầu sử dụng hàng ngày.

HONOR Kids: Không gian số an toàn và lành mạnh cho trẻ

Được thiết kế hướng đến sự an toàn và nhu cầu phát triển của trẻ, tính năng HONOR Kids trên HONOR Pad X8b kiến tạo một môi trường an toàn, tùy chỉnh linh hoạt và bảo vệ thị giác toàn diện — giúp các bậc phụ huynh hoàn toàn an tâm trong khi trẻ thỏa sức khám phá, học tập và vui chơi. HONOR Kids cho phép phụ huynh dễ dàng theo dõi và quản lý quá trình sử dụng thiết bị của con thông qua cơ chế bảo mật hai lớp, cùng báo cáo sử dụng trực quan giúp theo dõi tần suất sử dụng cũng như những nội dung trẻ quan tâm một cách nhanh chóng.

Phụ huynh cũng có thể chủ động thiết lập thời gian sử dụng (theo ngày trong tuần hoặc cuối tuần), thiết lập danh sách ứng dụng an toàn (white-list) trên mục "Kids’ playground" chuyên dụng, cũng như lựa chọn các nội dung phù hợp trong hệ thống thư viện được kiểm duyệt kỹ lưỡng, đồng thời vẫn đảm bảo sức khỏe thị giác của trẻ nhờ màn hình Eye Comfort FullView. Bằng cách tích hợp các tính năng chăm sóc mắt tiên tiến - như bộ lọc ánh sáng xanh, chế độ E-Book và hệ thống cảnh báo thời gian thực về tư thế ngồi, khoảng cách nhìn hay độ sáng môi trường - HONOR Pad X8b góp phần hỗ trợ trẻ hình thành thói quen sử dụng thiết bị số lành mạnh trong môi trường học tập và giải trí an toàn.

Hệ thống 4 loa mạnh mẽ cho trải nghiệm âm thanh vòm đỉnh cao

HONOR Pad X8b dễ dàng chinh phục người dùng nhờ Hệ thống 4 loa đỉnh cao. Ứng dụng công nghệ HONOR Sound độc quyền với cấu hình bốn loa, chiếc máy tính bảng được tinh chỉnh kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm âm thanh cao cấp và đa tầng. Đạt chứng nhận chất lượng Hi-Res Audio, thiết bị cho thấy khả năng tái tạo âm thanh rõ nét và chân thực vượt trội. Bên cạnh đó, tính năng tối ưu giọng nói thông minh trên HONOR Pad X8b giúp khuếch đại các âm trung (giọng nói) và triệt tiêu đáng kể tiếng ồn nền để nâng cao chất lượng nghe tổng thể.

Hiệu năng ổn định với Chipset Snapdragon 8 nhân

HONOR Pad X8b được vận hành bởi nền tảng di động Qualcomm® Snapdragon® 680 4G, mang lại hiệu năng mượt mà, đáng tin cậy cho các tác vụ đa nhiệm hàng ngày, phát trực tuyến (streaming) và chơi game giải trí nhẹ nhàng. Sở hữu CPU tám nhân mạnh mẽ (bao gồm 4*Cortex-A73@2.4GHz + 4*Cortex-A53@1.9GHz) kết hợp cùng GPU Adreno™ 610, thiết bị đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng và tối ưu hóa năng lượng hiệu quả. Chipset này nổi bật với khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội, hỗ trợ kéo dài thời lượng sử dụng pin tối đa trong khi vẫn xử lý mượt mà các ứng dụng có yêu cầu xử lý cao.

MagicOS 10.0: Tối ưu hiệu suất công việc cùng Gemini

Được vận hành bởi hệ điều hành MagicOS 10.0 mới nhất dựa trên nền tảng phần mềm Android, HONOR Pad X8b mang đến một trải nghiệm thông minh hơn nhờ các tính năng AI được tích hợp sâu, khai phóng toàn bộ tiềm năng của phần cứng thông qua các tính năng như Gemini nhằm tối ưu hóa khả năng đa nhiệm hai màn hình trên thiết bị, đồng thời cho phép truy xuất thông tin nhanh chóng từ bất kỳ nội dung nào trên màn hình mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Trên màn hình 11 inch, tính năng Tối ưu hiển thị ứng dụng (App Extender) sẽ điều chỉnh các ứng dụng chưa hỗ trợ chế độ ngang để thu hẹp các khoảng đen hai bên, tận dụng tối đa không gian hiển thị. Trong khi đó, tính năng Đa cửa sổ (Multi-Window) cho phép vận hành đồng thời tối đa 3 ứng dụng trên cùng một màn hình, hỗ trợ các tác vụ như so sánh dữ liệu song song hoặc ghi chú hoặc học tập trực tuyến thuận tiện hơn. Tính năng One-Swipe Split-Screen cho phép kích hoạt nhanh chế độ chia đôi màn hình chỉ với 1 thao tác vuốt từ cạnh dưới màn hình. Thiết bị cũng hỗ trợ người dùng lưu các bố cục ứng dụng thường dùng ngay trên màn hình chính để truy cập lại nhanh chóng, đồng thời cũng có thể tùy chỉnh kích thước cửa sổ nổi theo nhu cầu. Trải nghiệm phần mềm còn được hoàn thiện hơn nữa nhờ các Phím tắt linh hoạt (Dynamic Shortcuts) giúp truy cập nhanh vào các tác vụ thường dùng, cùng Thư mục thông minh (Dynamic Folders) giúp sắp xếp màn hình chính một cách khoa học, thích ứng hoàn hảo với quy trình làm việc hàng ngày của người dùng.

Giá bán và Ngày lên kệ

HONOR Pad X8b phiên bản màu Xám (Space Grey) thời thượng hiện có mặt tại hệ thống FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viettel Store và các sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ từ 6.990.000đ.

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