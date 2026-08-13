Ra mắt diện mạo mới, nâng trải nghiệm chăm sóc phụ nữ tại Cần Thơ

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc gần hai thập kỷ tận tâm gắn bó với phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ trong việc không ngừng kiến tạo những trải nghiệm y tế hiện đại, an toàn và thấu hiểu.

Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng phụ nữ Tây Đô

Có mặt tại Cần Thơ từ năm 2007, Dr. Marie đã trở thành cái tên thân thuộc và là điểm tựa sức khỏe đáng tin cậy của hàng chục nghìn phụ nữ qua nhiều thế hệ.

Bước sang không gian mới tọa lạc ngay trung tâm quận Ninh Kiều, Dr. Marie Cần Thơ mang đến một sự nâng cấp toàn diện từ cơ sở vật chất đến chất lượng dịch vụ. Phòng khám được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế và đề cao tính riêng tư. Từ khu vực sảnh chờ ấm cúng đến các phòng khám, phòng siêu âm vô trùng trang bị máy móc tối tân, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang lại cảm giác an tâm, thư thái cho khách hàng ngay từ những bước chân đầu tiên.

Dr.Marie Cần Thơ ra mắt diện mạo mới tại Số 127A Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Bên cạnh sự đầu tư về không gian, "trái tim" của Dr. Marie vẫn là đội ngũ y bác sĩ sản phụ khoa giỏi chuyên môn, giàu y đức. Tại đây, mỗi khách hàng không chỉ là một bệnh nhân, mà là một người phụ nữ cần được lắng nghe, tôn trọng và xây dựng phác đồ chăm sóc chuyên biệt.

Tiêu chuẩn quốc tế – Bệ phóng cho chất lượng y tế vượt trội

Là đối tác chiến lược của Tổ chức MSI Reproductive Choices (Vương quốc Anh), Dr. Marie tự hào là một trong những hệ thống tiên phong mang chuẩn mực y khoa quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt Nam.

Hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam với 11 phòng khám trải dài khắp 8 tỉnh thành, phục vụ hơn 50.000 lượt khách mỗi năm, Dr. Marie luôn duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất và an toàn tuyệt đối. Mọi quy trình thăm khám tại Dr. Marie Cần Thơ đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế, phác đồ điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và quy trình kiểm soát kỹ thuật toàn cầu từ MSI.

Triết lý của chúng tôi là đồng hành chăm sóc phụ nữ mọi lứa tuổi. Việc thăm khám không dừng lại ở việc chữa trị triệu chứng, mà là hành trình tư vấn, đồng hành để chị em làm chủ sức khỏe thể chất, tinh thần và sinh sản của chính mình.

Đại diện Hệ thống Dr.Marie, Đại diện MSI Việt Nam cùng cắt băng khai trương

Chăm sóc sức khỏe trọn vẹn ở mọi giai đoạn cuộc đời

Sức khỏe phụ nữ là một hành trình biến đổi không ngừng: từ những bỡ ngỡ tuổi dậy thì, niềm hạnh phúc thiêng liêng khi làm mẹ, đến những thay đổi tâm sinh lý giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Thấu hiểu điều đó, Dr. Marie Cần Thơ mang đến hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và toàn diện:

- Khám, tư vấn và điều trị bệnh lý phụ khoa.

- Tầm soát ung thư cổ tử cung chuyên sâu.

- Siêu âm sản phụ khoa, xét nghiệm.

- Tư vấn sức khỏe sinh sản, nội tiết tố.

- Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn.

Thay vì đợi bệnh gõ cửa, các bác sĩ tại Dr. Marie luôn khuyến khích và thiết kế các gói chăm sóc dự phòng cá nhân hóa, giúp chị em luôn rạng rỡ và khỏe mạnh ở mọi độ tuổi.

Dr.Marie Cần Thơ cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mọi lứa tuổi

Ưu đãi vàng nhân tháng khai trương

Như một lời tri ân sâu sắc gửi tới quý khách hàng, Dr. Marie Cần Thơ dành tặng chuỗi ưu đãi đặc biệt để chị em dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí tối ưu nhất.

Tại sự kiện khai trương (12/08/2026), khách hàng tham dự đã được trải nghiệm Miễn phí các dịch vụ: Khám phụ khoa, siêu âm sản phụ khoa cùng nhiều phần quà sức khỏe ý nghĩa.

Không khí tưng bừng tại sự kiện

Đặc biệt, trong suốt tháng khai trương (01/08 - 31/08/2026), Dr. Marie Cần Thơ triển khai chương trình trợ giá hấp dẫn:

- Gói khám phụ khoa chuyên sâu chỉ từ 299K

- Giảm 20%: Các dịch vụ Cấy que tránh thai Implanon, Siêu âm sản phụ khoa, Điều trị lộ tuyến cổ tử cung và Đốt nang Naboth.

Xem chi tiết tại: https://drmarie.com.vn/khai-truong-phong-kham-san-phu-khoa-dr-marie-can-tho-tung-bung-uu-dai-thang-khai-truong/

"Việc chuyển địa điểm mới tại Cần Thơ không chỉ là bước tiến về cơ sở vật chất mà còn là lời hứa đồng hành bền chặt của chúng tôi với phụ nữ miền Tây. Dr. Marie mong muốn mỗi chị em, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đều có một nơi chốn tin cậy để chăm sóc sức khỏe an toàn, chất lượng và ngập tràn sự thấu hiểu." – Đại diện hệ thống Phòng khám Dr. Marie chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Giám đốc Hệ thống Dr. Marie chia sẻ tại sự kiện

Trên chặng đường sắp tới, Dr. Marie Cần Thơ sẽ không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Hơn cả một phòng khám, chúng tôi định vị mình là một "người bạn tâm giao", nơi mọi phụ nữ luôn được lắng nghe, chăm sóc bằng cả trái tim để tự tin, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn.

Phòng khám Chuyên khoa Sản phụ khoa Dr. Marie (thuộc chi nhánh công ty TNHH Dr.Marie tại Thành phố Cần Thơ)

127A Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số: 846/CT – GPHĐ

Thời gian làm việc hàng ngày: T2-CN (8-18h)