Quỳnh Lương "phốt" chồng thiếu gia, nhưng cách cô xử lý vừa hài hước lại thể hiện EQ 1000 điểm

Chia sẻ hài hước của diễn viên Quỳnh Lương mới đây về ông xã Tiến Phát khiến mạng xã hội được phen rộn ràng. "Muốn nhờ chồng làm phụ thì nên học cách chấp nhận. Ví dụ như ga màu vàng còn vỏ gối thì cái hồng cái nâu", cô viết kèm theo đó là icon mặt cười. Quỳnh Lương đăng kèm bức ảnh bộ ga gối bị lệch tông, không chiếc nào trùng màu với nhau.

Câu chuyện lập tức tạo nên một làn sóng bình luận thích thú. Nhiều chị em nói vui: "Y chang nhà tôi", "Ôi chồng sản xuất theo lô à?"...

Câu chuyện của Quỳnh Lương không phải điều hiếm gặp. Ở rất nhiều gia đình Việt, đàn ông khi làm việc nhà thường có một phong cách rất đặc trưng: đơn giản, thực dụng và… không quá quan tâm đến tính thẩm mỹ. Họ tin rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ, còn màu sắc hay sự đồng điệu không nằm trong "KPI".

Ngược lại, phần lớn phụ nữ lại coi sự chỉn chu là biểu hiện của chăm chút và yêu thương. Một cái ga giường phẳng phiu, một chiếc gối đặt đúng chỗ, tất cả đều là những chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm. Khi chồng làm "qua loa", không ít người vợ cảm thấy hụt hẫng, trong khi chồng lại không hiểu vì sao mình đã cố gắng mà vẫn… sai.

Câu chuyện nhỏ của nữ diễn viên vì vậy trở thành ví dụ sống động cho mâu thuẫn quen thuộc trong hàng triệu gia đình: vợ mong tinh tế – chồng nghĩ đơn giản.

Đàn ông không kém tinh tế, họ chỉ có "hệ điều hành" khác

Nhiều chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng tư duy của đàn ông mang tính mục tiêu: thấy việc thì làm, miễn sao hoàn thành. Trong khi phụ nữ theo hướng cảm xúc và chi tiết, luôn mong mọi thứ vừa đúng vừa đẹp. Sự khác biệt này không phải lỗi của ai, chỉ là hai "ngôn ngữ" khác nhau trong cùng mái nhà.

Bởi thế, một chiếc ga giường lệch tông không phải biểu hiện của sự vô tâm. Đôi khi, đó chỉ là cách mà người đàn ông ấy hiểu về việc "giúp vợ": làm nhanh – gọn – đủ. Họ không biết rằng thứ vợ cần không phải một tấm ga, mà là sự đồng điệu trong cách chăm sóc tổ ấm.

Chia sẻ của Quỳnh Lương vì vậy không mang sắc thái trách móc. Trái lại, nó khơi gợi sự đồng cảm và tiếng cười bởi trong nụ cười ấy, nhiều người nhận ra một điều quan trọng: thái độ hơn trình độ.

Hôn nhân không đòi hỏi hoàn hảo, chỉ cần biết vì nhau

Trong hành trình xây dựng gia đình, không ai thật sự "đúng" hay "sai". Phụ nữ có quyền mong sự chỉn chu, đàn ông có lý khi nghĩ đơn giản. Vấn đề không nằm ở việc ai làm tốt hơn, mà ở khả năng cả hai biết điều chỉnh kỳ vọng và chấp nhận khác biệt.

Nếu vợ hiểu rằng sự vụng về của chồng không phải thiếu trách nhiệm, cảm xúc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nếu chồng hiểu rằng sự chăm chút của vợ là một dạng ngôn ngữ yêu thương, họ sẽ tự khắc tinh tế thêm.

Nếu cả hai biết nói chuyện với nhau như hai người cùng phe, những mâu thuẫn lặt vặt sẽ không còn là "mồi lửa" của cãi vã.

Câu chuyện của Quỳnh Lương chỉ là một lát cắt nhỏ trong muôn vàn chi tiết vụn vặt của đời sống hôn nhân. Nhưng chính những vụn vặt ấy lại phản chiếu rõ nhất cách mỗi người đối diện với nhau. Và cách phản ứng của hot mom cũng rất tinh tế, khéo léo.

Bởi hạnh phúc gia đình, rốt cuộc không được làm nên từ những điều lớn lao, mà từ cách hai người cùng cười trước sự vụng về của đối phương và cùng nắm tay bước tiếp.