Quỳnh Lương lần đầu khoe cận mặt con gái mới sinh

Cụ thể, nữ chính phim "Đừng làm mẹ cáu" đăng ảnh ái nữ và viết: " Mấy nữa tóc mọc rùi mới xinh nhớ". Có thể thấy, con gái của nữ diễn viên dù mới đầy tuần tuổi nhưng trông rất xinh xắn, đáng yêu.

Quỳnh Lương khoe ảnh ái nữ mới sinh.

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố - doanh nhân Nguyễn Tiến Phát. Phía dưới phần bình luận, nhiều dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của cô bé Nala. Đa phần mọi người đều nhận xét con gái Quỳnh Lương sở hữu ngoại hình "sao y bản chính" từ bố. Trước đó, nữ diễn viên cũng khẳng định điều này.

Dân mạng nhận xét con gái Quỳnh Lương "giống bố y đúc".

Ngày 11/8, diễn viên Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cô cho biết sức khỏe của cả hai mẹ con hiện ổn định, bé được đặt tên là Nala. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã quan tâm, hỏi thăm gia đình trong thời gian qua.

Diễn viên Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Nữ diễn viên chia sẻ về hành trình làm mẹ lần hai, cho biết mọi việc diễn ra nhẹ nhàng và suôn sẻ. Trong suốt quá trình, chồng cô luôn túc trực, động viên và đồng hành bên cạnh. Niềm vui vỡ òa khi gia đình nhỏ của Quỳnh Lương chào đón thêm một bé gái.

Sau khi con gái chào đời, vợ chồng Quỳnh Lương dành trọn thời gian để chăm sóc và quan tâm bé. Nữ diễn viên tiết lộ con gái có ngoại hình giống hệt chồng doanh nhân. Mới đây, cô chia sẻ loạt ảnh cận cảnh đầu con và hài hước đặt câu hỏi về việc bé có rất ít tóc.

Quỳnh Lương lo lắng vì con gái mới sinh khá ít tóc, không như bác sĩ siêu âm mô tả.

"Lúc siêu âm, bác sĩ khen trộm vía em nhiều tóc, mẹ mua kẹp nơ quá trời mà giờ không biết kẹp sao nữa", "Khum hiểu luôn á ", Quỳnh Lương viết, bày tỏ sự lo lắng xen lẫn dí dỏm.

Nhiều mẹ bỉm sữa cho rằng việc trẻ sơ sinh sinh ra nhiều hay ít tóc không ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình về sau, bởi diện mạo của bé sẽ thay đổi từng ngày, từng tháng. Họ gửi lời động viên để Quỳnh Lương yên tâm hơn và không quá lo lắng.

Từ khi chào đón con gái, nữ diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, cô vừa đăng đoạn clip ghi lại cảnh ông xã Tiến Phát chơi đùa cùng con, kèm dòng chú thích hài hước: “ Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra ‘đứa’ giống chồng y chang.”

Quỳnh Lương và Tiến Phát trong lễ dạm ngõ.

Quỳnh Lương và Nguyễn Tiến Phát bén duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai . Cặp đôi nhanh chóng gây chú ý bởi ngoại hình đẹp đôi và sự ăn ý trong cả công việc lẫn đời sống. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ và các chuyến du lịch lãng mạn cùng bạn trai.

Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997 tại Trà Vinh, kém Quỳnh Lương 2 tuổi, là một doanh nhân trẻ đang kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn và tổ chức lễ cưới tại nhà gái trước.















